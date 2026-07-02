केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; सिया आणि चेतन यांची लाय डिटेक्शन टेस्ट

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात पोलिस सर्व पुरावे गोळा करत आहेत. मात्र, अद्याप कोणताच ठोस पुरावा पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा बॉयफ्रेंड चेतन अग्रवाल यांच्यावर पोलिसांना संशय आहे. केतन अग्रवाल याच्या कथित हत्या प्रकरणात पोलिसांनी सिया आणि चेतन यांना अटक केली आहे. पोलिस आता अशी एक चाचणी करणार आहेत यामुळे सिया आणि चेतन स्वत: सगळं कबुल करतील. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात लवकरच 100 टक्के अचूक महिती पोलिसांच्या हाती लागणार आहे.
अधिक पुरावे गोळा करण्यासाठी लोणावळा पोलीसांनी सिया सोबत सियाच्या घरी आधिक तपासणी केली. सिया गोयलच्या घरी लोणावळ पोलिस दाखल झाले. सिया गोयलला घेऊन पोलिस तिच्या घरी तपासणी आणि चौकशीसाठी आले होते. पोलिसांनी सियाच्या रूमची तपासणी केल्याची माहिती समोर आली आहे. मार्केट यार्ड मधील लीला कुंज सोसायटी मध्ये सिया गोयलचे घर आहे.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सिया आणि चेतन यांची लाय (lie) डिटेक्शन तपासणी केली जाणार आहे. पोलीस तपासातील दोघांच्या विचारपूस मध्ये विसंगती आढळल्याने पोलिसांनी लाय (lie) डिटेक्शन टेस्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लाय डिटेक्शन टेस्टला वैज्ञानिक भाषेत पॉलीग्राफ टेस्ट असे म्हणतात. खोटं बोलताना संबंधित व्यक्तीच्या शारीरिक बदलांचे जसे की हृदयाचे ठोके, रक्तदाब आणि घाम मोजमाप केले जाते. यात मशीन थेट 'खरे' की 'खोटे' हे सांगत नाही, तर प्रश्नांच्या उत्तरावर आधारित ग्राफ तयार करुन अंदाज बांधले जातात.
पहिला टप्पा आहे तो पूर्व-चाचणी मुलाखत (Pre-test interview). यामध्ये तज्ज्ञ व्यक्ती संशयिताला चाचणीची माहिती देतात, त्यांची संमती घेतात आणि काही सामान्य प्रश्न विचारून त्यांची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती सामान्य पातळीवर (Baseline) सेट करतात.
दुसऱ्या टप्प्यात संशयिताच्या शरीरावर सेन्सर्स लावले जातात. यात श्वासोच्छवास तपासण्यासाठी छातीवर पट्टे तर घाम तपासण्यासाठी बोटांवर क्लिप्स आणि हातावर ब्लड प्रेशर कफ लावला जातो. त्यानंतर विचारलेल्या प्रश्नांना 'हो' किंवा 'नाही' मध्ये उत्तरे द्यावी लागतात.
तिसऱ्या टप्प्यात प्रश्नांचे आणि चाचणीचे विश्लेशन केले जाते. सामान्य प्रश्न आणि प्रकरणाशी संबंधित प्रश्नांच्या उत्तरांदरम्यान शरीरात झालेल्या बदलांची तुलना करून तज्ज्ञ निष्कर्ष काढतात. जेव्हा व्यक्ती खोटे बोलते, तेव्हा ताणामुळे तिच्या शरीरात अचानक शारीरिक बदल होतात, जे मशीनद्वारे पकडले जातात.
लाय डिटेक्शन टेस्ट ही चाचणी केवळ वैज्ञानिक विश्लेषणाचा एक भाग आहे. त्याचे निकाल 100 टक्के अचूक नसतात. यामुळे अनेकदा अशा चाचण्यांचे निकाल न्यायालयात थेट अंतिम पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जात नाहीत.
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सिया आणि चेतन यांच्या सहभाग नेमका कशा प्रकारे आहे हे जाणून घेण्यासाठी पोलिस वेगवेगळ्या प्रकारे तपास करत आहेत.