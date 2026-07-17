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केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; जे वकिलांना सुचलं नाही ते सियाच्या बॉयफ्रेंडच्या डोक्यात आलं; कोर्टात पोलिसानांच खोटं पाडलं

केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे.  जे वकिलांना सुचलं नाही ते सियाच्या बॉयफ्रेंडच्या डोक्यात आले. अजब युक्तीवाद करत त्याने कोर्टात पोलिसानांच खोटं पाडण्याचा प्रयत्न केला.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 18, 2026, 12:18 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:18 AM IST
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; जे वकिलांना सुचलं नाही ते सियाच्या बॉयफ्रेंडच्या डोक्यात आलं; कोर्टात पोलिसानांच खोटं पाडलं

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; जे वकिलांना सुचलं नाही ते सियाच्या बॉयफ्रेंडच्या डोक्यात आलं; कोर्टात पोलिसानांच खोटं पाडलं
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