/केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; जे वकिलांना सुचलं नाही ते सियाच्या बॉयफ्रेंडच्या डोक्यात आलं; कोर्टात पोलिसानांच खोटं पाडलं

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात अनेक अपडेट समोर येत आहेत. केतन अग्रवाल याच्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिच्या बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी या दोघांना अटक केली आहे. सिया आणि चेतन या दोघांनी केतनची हत्या केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. दोघेही सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या प्रकरणाला न्यायालयात एक रंजक वळण लागले आहे. जे वकिलांना सुचलं नाही ते सियाच्या बॉयफ्रेंडच्या डोक्यात आलं. या दोघांनी कोर्टात पोलिसानांच खोटं पाडण्याचा प्रयत्न केला.
18 जून रोजी केतन अग्रवाल याचा लोहगडावरुन पाय घसरुन मृत्यू झाला. केतन अग्रवाल याला लोहगड किल्ल्यावरून 400 फूट खोल दरीत फेकून दिल्याचा आरोप केला जात आहे. याच आरोपाखाली पोलिसांनी सिया आणि चेतन अटक केली आहे. दोघांनाही सध्या न्यायालयीन कोठडीत पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये पाठवण्यात आले आहे. आज त्यांना व्हीसीद्वारे कोर्टात हजर करण्यात आले.
सिया गोयलचा प्रियकर आणि सहआरोपी चेतन चौधरीने आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगत पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. चेतनने कायदेशीर युक्तिवाद करत पोलिसांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु न्यायालयाने त्याचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावले. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणात पोलिसांना अनेक महत्त्वाचे निर्देशही दिले आहेत.
वडगाव मावळ येथील न्यायदंडाधिकारी ए. एम. विभूते यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची न्यायालयीन कोठडी 29 जुलैपर्यंत वाढवली आहे. दोन्ही आरोपींना तुरुंगातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान, चेतन चौधरी याने अनेक दावे केले. पोलीस रेकॉर्डनुसार त्यांच्या अटकेची वेळ 23 जून रोजी दुपारी 4:30 आहे, तर प्रत्यक्षात त्यांना त्याच दिवशी दुपारी 12:15 च्या सुमारास पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक (एसपी) कार्यालयात आणण्यात आले होते. चेतन यांनी सांगितले की, या प्रकरणात 23 जून रोजी दुपारी 12 वाजता एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. त्यामुळे, एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी सुमारे 12 तास त्यांना ताब्यात ठेवणे पूर्णपणे बेकायदेशीर होते. या आधारावर, त्यांनी आपली अटक बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी केली.
न्यायालयाने चेतन चौधरी यांचा युक्तिवाद स्वीकारला नाही आणि अटक बेकायदेशीर घोषित करण्यास नकार दिला. खटल्याची सत्यता टिकवून ठेवण्यासाठी, न्यायालयाने पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला 23 जूनचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करून 15 दिवसांच्या आत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे आरोपीला पोलीस ठाण्यात नेमके केव्हा आणण्यात आले, हे स्पष्ट होईल.
पोलिसांनी 23 जून रोजी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना अटक केली. त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता (IPC), 2023 च्या कलम 103 (खून) आणि 61 (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांच्या अटकेनंतर, त्यांना सुरुवातीला सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. नंतर त्यांची पोलीस कोठडी वाढवण्यात आली. 3 जुलै रोजी न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. आता त्यांची न्यायालयीन कोठडी पुन्हा 29 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.