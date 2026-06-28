सिया आणि चेतनचा आणखी एक व्हिडीओ समोर, 'त्या' कृतीने वेधलं लक्ष; अशी सुरू झाली त्यांची प्रेमकहाणी

पुणे केतन अग्रवाल याचा 18 जूनला लोहगडावरून दरी पडल्यामुळे मृत्यू झाला. त्यानंतर या प्रकरणात दररोज नवं नवीन खुलासे होत आहेत. केतनची होणार बायको सिया आणि तिचा प्रियकर चेतनने त्याचा हत्येचा कट रचल्याचा संशय पोलिसांना आहे. या प्रकरणात पोलिसांकडून चौकशीदरम्यान अनेक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणात सिया आणि चेतन घटनेच्या आदल्या दिवशीचा एका कॅफेतील व्हिडीओ समोर आला होता. आता या दोघांचा अजून एक व्हिडीओ समोर आला आहे.
पुण्यातील केतन अग्रवाल यांच्या हत्येच्या तपासातील आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यातील आणखी एक व्हिडिओ समोर आलाय. गुन्ह्यापूर्वी हे दोघे पुण्यातील स्थानिक क्रिकेट लीगचा सामना एकत्र पाहताना दिसून आलेत. या व्हिडीओमध्ये दोघं एकत्र मॅच पाहाताना दिसत आहेत. दोघांनीही सारखीच जर्सी परिधान केलेली दिसत आहे. याच क्रिकेट मैदानातून त्यांचे प्रेम प्रकरण सुरु झाल्याचे समजतंय. त्यांना क्रिकेटचं वेड होतं. या व्हिडीओमध्ये सिया चेतनच्या खांद्यावर डोक ठेवून बसल्याचे दिसून आली आहे.
सियाचा भाऊ साहिल आणि चेतन चौधरी एकत्र क्रिकेट खेळायचे. एका क्रिकेट सामन्यावेळीच चेतन आणि सियाची पहिल्यांदा ओळख झाली. त्यानंतर ते दिवाळी पार्टीवेळी पुन्हा भेटले आणि तिथून त्यांच्या भेटीगाठी वाढत गेल्याची माहिती समोर आली आहे. यानंतर या दोघांमध्ये पुढे २३८ तास संवाद आणि २००४ फोनकॉल्स देखील झाल्याचं तपासात उघड झालं आहे.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणी लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी चेतन चौधरीची दुचाकी जप्त केली आहे. चेतन पुणे ते लोहगड किल्ला प्रवासासाठी वापरत असलेली बाईक पोलिसांनी जप्त केली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी चेतनने घातलेली हुडी आणि हेडफोन्सही जप्त केले आहेत. पोलिसांनी बाईकची आणि घटनेच्या दिवशी घातलेल्या कपड्यांची फॉरेन्सिक तपासणीही केली आहे.