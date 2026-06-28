/केतन हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट, आई वडिलांकडून सिया गोयलचा पर्दाफाश; चौकशीत धक्कादायक खुलासे

केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात दररोज अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहे. या प्रकरणात केतनची भावी पत्नी सिया गोयल आणि तिच्या प्रियकर चेतन चौधरी यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. लोणावळा पोलीस या प्रकरणाची चौकशी करत असून शुक्रवारी सियाच्या भावाची चौकशी झाली. तर शनिवारी सियाचे वडील प्रवीण गोयल आणि आई पूजा गोयल यांची तब्बल 12 तास चौकशी करण्यात आली. या चौकशी दरम्यान त्यांनी अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहे. सियाच्या आई वडिलांनी जे पोलिसांना सांगितलं त्यानंतर त्यांच्या मुलीचा पर्दाफाश झाला आहे.
सियाने पोलिसांना चौकशीदरम्यान सांगितलं होतं की, तिला केतनसोबत लग्न करायचं नव्हतं, असं तिने पालकांना सांगितलं होतं. पण आता पोलिसांनी सियाच्या आई - वडिलांना चौकशीदरम्यान विचारलं की, सियाने तुम्हाला काय सांगितलं होतं. तर त्यांनी नकार दिला आहे, ते म्हणाले की, सियाने कधीच सांगितलं नाही की, तिला केतनसोबत लग्न करायचं नाहीय. महत्त्वाचे म्हणजे पोलिसांनी सियाच्या भावालाही हाच प्रश्न विचारला होता. तेव्हा त्यानेही हेच सांगितलं होतं की, सियाने असं काहीही घरी कोणालाही सांगितलं नव्हतं.
सियाच्या आई - वडिलांना पोलिसांनी अनेक प्रश्न विचारले. त्यात एक असाही प्रश्न होता की, सिया आणि चेतनच्या प्रेमसंबंधाबद्दल तुम्हाला माहिती होतं का? तर त्यावर त्या ते म्हणाले की, सिया आणि चेतन यांच्या मैत्रीबद्दल आम्हाला माहिती नव्हतं. एवढंच नाहीतर त्यांच्या प्रेमसंबंध होतं याबद्दलही काहीच माहिती नाही.
तसंच पोलिसांनी त्यांना विचारलं की, सियाचे केतनसोबत जबरदस्ती लग्न लावण्यात येत होतं का? त्यावर ते म्हणाले की, केतनचं स्थळ हे मित्तल यांनी सियासाठी आणलं होतं. तेव्हा आम्ही सियाला केतन अग्रवाल बद्दल सांगितलं आणि तिच्या फोटो दाखवला. तिच्या आधी पसंती घेतली त्यानंतरच आम्ही अग्रवाल कुटुंबाशी संपर्क केला होता. सियाचा होकार आल्यावरच आम्ही लग्न ठरवलं. त्यामुळेच साखरपुडा करण्यात आला.