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केतन अग्रवाल सापडल्यावर पोलिसांनी जे सांगितले ते ऐकल्यावर सिया थरथर कापत होती; लोहगडावर नेमकं काय घडलं?

केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात नवीन अपडेट समोर आली आहे.  घटनास्थळी पोलिसांनी सांगितलेले 2  शब्द ऐकल्यावर सिया थरथर कापत होती. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 25, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:00 AM IST
केतन अग्रवाल सापडल्यावर पोलिसांनी जे सांगितले ते ऐकल्यावर सिया थरथर कापत होती; लोहगडावर नेमकं काय घडलं?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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