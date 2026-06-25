/केतन अग्रवाल सापडल्यावर पोलिसांनी जे सांगितले ते ऐकल्यावर सिया थरथर कापत होती; लोहगडावर नेमकं काय घडलं?

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात रोज नव नवीन खुलासे होत आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी केतनची होणारी पत्नी सिया आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याला ताब्यात घेतले आहे. फोटोची पोज देताना केतन अग्रवाल घसरुन दरीत पडला नसून त्याला ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली आहे. जेव्हा या घटनेची माहिती मिळाली तेव्हा ताडडीने पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. यावेळी पोलिस सियाकडून नेमकं काय घडलं याची माहिती घेत होते. केतनचा मृतदेह बाहेर काढताना पोलिसांनी सियाला जे सांगितले ते ऐकून तिचे हात पाय थर थर कापत होते.
घटनेच्या दिवशी चौकीवर तैनात असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्याने झी 24 तासशी बोलताना सियाच्या वर्तनाबाबत महत्त्वाची माहिती दिलीय. केतन दरीत पडल्याची माहिती सियानेच दिली होती. पण घटनास्थळी ती घाबरलेली असली तरी तिच्या डोळ्यांत अश्रू नव्हते. असा दावा करण्यात आला. दरम्यान चेतन चौधरीच्या संशयास्पद हालचाली सीसीटीव्हीत कैद झाल्यानंतर पोलिसांचा संशय अधिक गडद झाला. दरम्यान, राहुल यांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घटनेची माहिती दिली आणि रुग्णवाहिका बोलावली. यानंतर राहुल सियाला घेऊन त्या ठिकाणी गेले, जिथे केतन पडला होता.राहुल आणि त्यांच्या पथकाने सियाला रस्त्यावर थांबवले आणि स्वतः जंगलात जाऊन केतनचा शोध सुरू केला.पोलिस कर्मचाऱ्यांना केतनचा मृतदेह आढळला आणि ते रुग्णवाहिकेची वाट पाहू लागले.
याच दरम्यान राहुल यांनी एक धक्कादायक माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, केतनला पाहून जेवढे पोलिस कर्मचारी बाहेर येत होते, त्या प्रत्येकाला सिया त्याच्या प्रकृतीबद्दल विचारत होती. मात्र तिच्या डोळ्यांत अश्रू नव्हते. ती फक्त घाबरलेली होती. सियाला धक्का बसू नये म्हणून सर्व पोलिस कर्मचारी तिला केतन ठीक असल्याचे सांगत होते, जरी त्याचा मृत्यू झाला होता. मात्र, पोलिसांनी केतन जिवंत आहे हे सांगितल्यावर सिया थरथर कापत होती. केतन जिवंत असल्याचे सांगितले जात असताना सियाला भीती वाटत होती की तिचे गुपित उघड होईल. त्या वेळी पोलिसांना तिचं एकूणच वर्तन थोडे विचित्र वाटले, मात्र त्यांनी त्याकडे विशेष लक्ष दिले नाही.
केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणाच्या तपासात पोलिसांना ‘गुगल मॅप थिअरी’ सापडलीय. सियानं गुगल मॅप्सच्या मदतीनं पुणे आणि आसपासच्या अशा ठिकाणांचा शोध घेतला होता, जिथून एखाद्याला दरीत ढकलून अपघाताचा देखावा निर्माण करता येईल. महाबळेश्वरच्या आधी तिने लोहगड किल्ल्याची निवड केली. 18 जून रोजी ती केतनला ट्रेकिंगच्या बहाण्यानं लोहगडवर घेऊन गेली. पण ती एकटी नव्हती. गुगल मॅपद्वारे लोकेशन शेअर करून तिचा प्रियकर चेतन चौधरी आधीच किल्ल्यावर उपस्थित होता. उन्हाळ्याच्या दिवसांतही त्यानं हुडी घातली होती, जेणेकरून त्याची ओळख लपून राहील.