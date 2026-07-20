/केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; साखरपुड्यात सिया सर्वांसमोर केतनबद्दल हे काय म्हणाली होती? जुना व्हिडिओ पाहून सगळे शॉक

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात रोज नव नवीन खुलासे होत आहेत. केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात पोलिसांनी त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिच्या बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी या दोघांना अटक केली आहे. सिया आणि केतन यांच्या साखरपुड्यातील आणखीन एक व्हिडिओ समोर आला आहे. यात सिया केतनचे कौतुक करत आहे.
बहुचर्चित केतन अगरवाल प्रकरणात साखरपुड्यादरम्यान सियाने केतनबद्दल व्यक्त केलेल्या भावना पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. कार्यक्रमातील एका व्हिडिओमध्ये सिया, "He Is Caring and Kind" असे म्हणत केतनच्या स्वभावाचे कौतुक करताना दिसते. हा जुना व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. केतन तोतरा होता आणि टक्कल झाकण्यासाठी पॅच किंवा विग वापरत असल्यामुळे त्याच्याशी लग्न करायचे नव्हत असा जबाब सियानं दिला होता.
18 जून रोजी केतन अग्रवाल याचा लोहगडावरुन पाय घसरुन मृत्यू झाला. केतन अग्रवाल याला लोहगड किल्ल्यावरून 400 फूट खोल दरीत फेकून दिल्याचा आरोप केला जात आहे. याच आरोपाखाली पोलिसांनी सिया आणि चेतन अटक केली आहे. सिया आणि चेतन दोघांनी केतनच्या हत्येचा कट रचल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात सिया आणि चेतनचं संभाषण आणि चॅटिंगमधून धक्कादायक माहिती समोर आलीय.. आरोपींच्या मोबाईलमधील सहा ते सात महिन्यांपासूनच्या चॅटिंगची सखोल पडताळणी केली. पॉडकास्ट, व्हिडिओ आणि वेब सिरीज पाहून गुन्हा कसा करावा, याविषयी माहिती घेतल्याचे समोर आल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. भारतातील विविध राज्यांमध्ये घडलेल्या खुनांच्या घटनांचा अभ्यास करून कोणत्या पद्धतीने गुन्हा केल्यास संशय कमी येईल, याबाबत आरोपींनी माहिती गोळा केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.