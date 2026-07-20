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केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; साखरपुड्यात सिया सर्वांसमोर केतनबद्दल हे काय म्हणाली होती? जुना व्हिडिओ पाहून सगळे शॉक

सिया आणि केतन यांच्या साखरपुड्यातील आणखीन एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.   'He Is Caring and Kind'... असं म्हणत सियाने कौतुक केले होते. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 20, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:23 PM IST
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; साखरपुड्यात सिया सर्वांसमोर केतनबद्दल हे काय म्हणाली होती? जुना व्हिडिओ पाहून सगळे शॉक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण; साखरपुड्यात सिया सर्वांसमोर केतनबद्दल हे काय म्हणाली होती? जुना व्हिडिओ पाहून सगळे शॉक
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