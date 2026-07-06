/सियाने कॅमेरे पाहून मधलं बोट दाखवलं; भारतातील बड्या IPS अधिकाऱ्याची प्रतिक्रिया चर्चेत

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाची संपूर्ण देशभरात चर्चा आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना अटक केली आहे. पोलिस तपासात सियाबाबतचे धक्कादायक खुलासे होत आहेत. अशातच सियाचा एक भयानक कृत्य थेट कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. पोलिस तपासासाठी नेत असताना सियाने कॅमेरे पाहून मधलं बोट दाखवलं. तिच्या या अश्लिल कृत्यामुळे तिचे खरं रुप उघड झाला आहे. सियाच्या या कृत्याबाबत भारतातील बड्या IPS अधिकाऱ्याने संताप व्यक्त केला आहे. वरिष्ठ IPS अधिकारी अरुण बोथरा यांनी सियाचा फोटो शेअर करत तिच्या कृत्याचा चांगलाच समाचार घेतला आहे.
18 जून रोजी केतनचा लोणावळा येथील लोहगडावरुन पडून मृत्यू झाला. मात्र, सिया आणि चेतन यांनी त्याला लोहगडावरुन ढकलून दिल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. 3 जुलै रोजी, केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात पोलीस कोठडी संपल्यानंतर, न्यायालयाने सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात पाठवले. 2 जुलै रोजी, पोलीस कोठडीत असताना सिया गोयलने कॅमेऱ्यासमोर मधले बोट दाखवल्याने लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. ओडिशा केडरचे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि सुपरकॉप अरुण बोथरा यांनी सिया गोयलच्या या कृतीवर टीका केली आहे.
वरिष्ठ अधिकारी अरुण बोथरा यांनी सिया गोयलच्या व्हायरल व्हिडिओचा स्क्रीनशॉट शेअर करत एक पोस्ट लिहीली आहे. "मी माझ्या कारकिर्दीत अनेक सराईत गुन्हेगार आणि खुनाच्या आरोपींचा तपास केला आहे. बड्या बड्या गुन्हेगारांच्या चेहऱ्यावर पश्चात्ताप दिसतो. विशेषतः जेव्हा पीडित व्यक्ती निर्दोष असते. या प्रकरणात धक्कादायक बाब म्हणजे सियाच्या चेहऱ्यावर जराही पश्चातापाची भावना दिसत नाही. सियाने शांत डोक्याने नियोजन करून केतनची हत्या केली असावी. यामुळेच तिचे वर्तन तितकेच बेपर्वा आणि पश्चात्तापहीन वाटत असल्याचे अरुण बोथरा यांनी पोस्टमध्ये म्हंटले आहे.
आयपीएस अरुण बोथरा यांनी सिया गोयलच्या चेहऱ्यावर पश्चाताप अथवा कोणतेही दु:ख दिसत नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले आहे. सिया गोयलचे वर्तन अत्यंत चिंताजनक असल्याचे ते म्हणाले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, सिया गोयलने तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी याच्यासोबत मिळून तिचा होणारा नवरा केतन अग्रवालच्या हत्येचा कट रचला होता. तपास अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की, त्या दोघांनी गुन्ह्याचे पूर्ण नियोजन करून अग्रवालला लोहगड किल्ल्यातील खंदकात ढकलले. तपास सुरू असून, पोलीस पुरावे गोळा करत आहेत. हे प्रकरण सध्या न्यायालयीन चौकशीखाली आहे.
In my career, I have interacted with many hardened criminals and murder accused. Most of them show some sign of regret, grief, or emotional conflict, particularly where the victim is innocent.— Arun Bothra (@arunbothra) July 3, 2026
What is striking in this case is the chilling absence of any such emotion. The… pic.twitter.com/n27U1BrGkf
अरुण बोथरा हे 1996 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. सध्या ते ओडिशामध्ये रेल्वे आणि किनारी सुरक्षा विभागाचे एडीजीपी या महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत आहेत. ओडिशामधील गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त डीजीपी आणि राज्याचे परिवहन आयुक्त यांसारखी महत्त्वाची पदे त्यांनी भूषवली आहेत. ते त्यांच्या कामासाठी, सोशल मीडियावर लोकांना मदत करण्याच्या त्यांच्या तत्परतेसाठी आणि त्यांच्या हजरजबाबीपणासाठी देशभरात ओळखले जातात. सिया गोयलच्या वागणुकीवर अरुण बोथरा यांनी धक्कादायक प्रतिक्रिया दिली आहे.