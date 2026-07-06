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सियाने कॅमेरे पाहून मधलं बोट दाखवलं; भारतातील बड्या IPS अधिकाऱ्याची प्रतिक्रिया चर्चेत

सियाने कॅमेरे पाहून मधलं बोट दाखवलं आहे. तिचा व्हिडिो व्हायरल झाला आहे. भारतातील बड्या IPS अधिकाऱ्याने सियाच्या कृत्यावर संताप व्यक्त केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 06, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:05 PM IST
सियाने कॅमेरे पाहून मधलं बोट दाखवलं; भारतातील बड्या IPS अधिकाऱ्याची प्रतिक्रिया चर्चेत

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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सियाने कॅमेरे पाहून मधलं बोट दाखवलं; भारतातील बड्या IPS अधिकाऱ्याची प्रतिक्रिया चर्चेत
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