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केतन अग्रवाल प्रकरणातील पहिला माफीचा साक्षीदार, असा व्यक्ती जो घटनास्थळाच्या आसपासही नव्हता तरी याच्यामुळे सिया आणि चेतनचा गुन्हा सिद्ध होणार?

=केतन अग्रवाल प्रकरणातील पहिला माफीचा साक्षीदार पोलिसांना सापडला आहे. याची साक्ष सिया आणि चेतन विरोधातील सर्वात भक्कम पुरावा ठरणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 25, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:45 PM IST
केतन अग्रवाल प्रकरणातील पहिला माफीचा साक्षीदार, असा व्यक्ती जो घटनास्थळाच्या आसपासही नव्हता तरी याच्यामुळे सिया आणि चेतनचा गुन्हा सिद्ध होणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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