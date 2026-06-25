/केतन अग्रवाल प्रकरणातील पहिला माफीचा साक्षीदार, असा व्यक्ती जो घटनास्थळाच्या आसपासही नव्हता तरी याच्यामुळे सिया आणि चेतनचा गुन्हा सिद्ध होणार?

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल प्रकरणात एक मोठी घडामोड घडली. केतनच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप असलेल्या सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरीच्या अडचणी वाढवणार आहेत. कारण पुणे ग्रामीण पोलिसांना एक माफीचा साक्षीदार मिळाला. नीरज कुमार असं त्याचं नाव आहे. पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून माफीचा साक्षीदार म्हणून नीरजचा जबाब नोंदवला जात आहे.
18 जून रोजी केतन अग्रवाल याचा मृत्यू झाला. लोहगडावरून पडून केतनचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. या घटनेनं आता वळण घेतल आहे. फोटोची पोज देताना केतन अग्रवाल घसरुन दरीत पडला नसून त्याला ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली. केतनची होणारी पत्नी सिया हिच्यासह तिचा प्रियकर केतन याला याप्रकरणी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील आणखी एक माहिती समोर आली आहे. सिया आणि चेतन यांनी केतन यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. दोघेही पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. केतनच्या हत्येचा कट यशस्वी करण्यासाठी चेतन याने मोबाईलची अदलाबदली केल्याची धक्कादायक माहिती पोलिस तपासात समोर आली. चेतन चौधरीनं कामगाराचा मोबाईल लोहगडावर नेला आणि स्वत:चा मोबाईल कामगाराकडे ठेवला. नीरज कुमार असं या कामागाराचे नाव आहे. नीरज कुमार केतन अग्रवाल प्रकरणातील माफीचा साक्षीदारा बनला आहे.
पुणे ग्रामीण पोलिसांसाठी नीरज कुमार माफीचा साक्षीदार बनला आहे पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून माफीचा साक्षीदार म्हणून नीरजचा जबाब नोंदवला जात आहे. हा नीरज म्हणजे चेतनच्या दुकानातील कामगार आहे. केतनची हत्या करण्यासाठी लोहगडावर आलेल्या चेतनने या नीरजच्या फोनचा वापर केला होता.. तर नीरज कडेचं चेतनचा फोन होता. हत्येच्या दिवशी म्हणजे 18 जूनच्या सकाळी सव्वा सात वाजल्यापासून ते सायंकाळच्या साडे पाच वाजेपर्यंत चेतनचा मोबाईल नीरजकडे होता. दिवसभर चेतनला जेवढे फोन आले ते सर्व नीरजने उचलले होते. या दरम्यान नीरजच्या फोनचे लोकेशन लोहगड आणि परिसरात ट्रेस झाले होते. त्यामुळं केतनच्या हत्या प्रकरणात नीरजची साक्ष महत्वाची ठरणार आहे. ज्यामुळं केतनच्या हत्येवळी चेतन लोहगडावर हजर होता. हे पोलिसांना न्यायालयात सिद्ध करता येणार आहे.