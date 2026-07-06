/जेलमध्ये महिलांसोबत काय होतं? केतन अग्रवालच्या मृत्यूआधी सियाने शोधली धक्कादायक माहिती

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. केतन अग्रवाल याच्या मृत्यू प्रकरणी पोलिसांनी त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिच्या बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी या दोघांना अटक केली आहे. सिया आणि चेतन या दोघांनी केतनची हत्या केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात अत्यंत महत्वाचे डिजीटल पुरावे गोळा केले आहेत. जेलमध्ये महिलांसोबत काय होतं? याबाबतची माहिती सियाने केतन अग्रवालच्या मृत्यूआधी गुगलवर सर्च केली होती.
18 जून रोजी केतन अग्रवाल याचा लोहगडावरुन पाय घसरुन मृत्यू झाला. केतन अग्रवाल याला लोहगड किल्ल्यावरून 400 फूट खोल दरीत फेकून दिल्याचा आरोप केला जात आहे. याच आरोपाखाली पोलिसांनी सिया आणि चेतन अटक केलेली आहे. दोघांनाही सध्या न्यायालयीन कोठडीत पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये पाठवण्यात आले आहे. दोन दिवसांपूर्वी पोलिसांनी सियाला तिच्या घरी नेले. सियाच्या बेडरूममधून दुसरा मोबाईल फोन पोलिसांनी जप्त केला आहे. त्यांनी घटनेच्या दिवशीच्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचाही शोध घेतला असून, त्यांच्या जबाबांमुळे तपासाला अधिक बळकटी मिळत आहे.
सियाच्या बेडरुममध्ये सापडलेल्या फोनमुळे या प्रकरणातील अनेक अत्यंत महत्वाचे डिजीटल पुरावे पोलिसांना सापडले आहेत. सिया गोयलने, घटनेपूर्वी इंदूरमधील राजा रघुवंशी हत्याकांडाची माहिती गुगलवर शोधली होती. पोलीस कोठडीत महिलांवर हल्ला होतात का अशी माहिती देखील सियाने इंटरनेटवर शोधली होती. सियाच्या दोन्ही मोबाईल फोनच्या सर्च हिस्ट्रीमधून पोलिसांना अत्यंत महत्वाची माहिती सापडली आहे.
सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोन्ही आरोपींचे मोबाईल चॅट फॉरेन्सिक तपासातून रिकव्हर करण्यात आलेयेत. या चॅटमध्ये सांकेतिक चिन्हे, कोडवर्ड आणि निकनेमचा वापर करून संवाद साधल्याचं समोर आलं आहे. सिया आणि चेतनला न्यायालयीन कोठडी मिळाली असली तरी, पोलिसांच्या दाव्यानुसार, तपासादरम्यान आणि घटनास्थळावरील सीन रिक्रिएशनच्या वेळी आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी केतन अग्रवालच्या हत्येबाबत कबुलीजबाब दिल्याचं तपास यंत्रणेचं म्हणणं आहे. केतनशी लग्न करायचं नसल्यामुळं आणि दोघांच्या नात्यातील अडथळा दूर करण्यासाठी हा कट रचल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला होती. सिया आणि चेतनच्या जबाबामुळं या प्रकरणात सबळ पुरावे असल्याचाही दावा तपास यंत्रणा करत आहेत.