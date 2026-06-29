/केतन अग्रवालला ढकलून दिल्यानंतर सियानं पहिला कॉल कुणाला केला? धक्कादायक माहिती समोर

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : केतन अग्रवाल प्रकरणात सियाच्या आई-वडिलांची तब्बल 11 तास चौकशी करण्यात आली आहे.. सियावर लग्नासाठी दबाव टाकला, चेतन चौधरी आणि सियाच्या संबंधांबाबत माहिती होतं का? याबात सियाच्या आई-वडिलांची चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशीतून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
18 जून रोजी केतन अग्रवाल याचा मृत्यू झाला. लोहगडावरून पडून केतनचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. फोटोची पोज देताना केतन अग्रवाल घसरुन दरीत पडला नसून त्याला ढकलून दिल्याची धक्कादायक बाब तपासात समोर आली. केतनची होणारी पत्नी सिया हिच्यासह तिचा प्रियकर केतन याला याप्रकरणी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा वेगानं तपास सुरू आहे. दरम्यान या प्रकरणात आता सियाच्या आई-वडिलांचीही चौकशी करण्यात आली आहे, शनिवारी 12 तास त्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. चेतन चौधरी आणि सियाच्या प्रेमसंबंध आणि सियावर लग्नासाठी दबाव होता का? यासंदर्भात त्यांची चौकशी करण्यात आली. सियाचा भाऊ साहिल गोयलची देखील शुक्रवारी 10 तास आणि काल कसून चौकशी करण्यात आली आहे.
केतन अग्रवालला ढकलून दिल्यानंतर सियानं पहिला कॉल हा तिच्या आईला केल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान यावेळी सिया आणि तिच्या आईमध्ये काय संभाषण झालं? याबाबत पोलिसांकडून विचारपूस सुरु आहे.
सिया आणि चेतन चौधरीच्या संबंधाबाबत माहिती होतं का? पोलिसांचा सवाल
सिया आणि चेतनच्या संबंधांबाबत माहिती नव्हतं, सियाच्या आई-वडिलांची माहिती
सियावर लग्नासाठी दबाव टाकण्यात आला होता का?
नाही, सियावर कोणताही दबाव टाकण्यात आला नव्हता.. सियाच्या आई-वडिलांचा जबाब
दरम्यान या प्रकरणात येत्या काही दिवसात आणखीन काही लोकांना चौकशीसाठी बोलवण्यात येऊ शकतं. सिया गोयलच्या कुटुंबीयांच्या जबाबांनंतर आता पोलिसांकडून डिजिटल पुरावे, कॉल रेकॉर्ड आणि इतर साक्षीदारांच्या जबाबांशी पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणाच्या तपासात पुढील काही दिवसांत आणखी महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
केतन अग्रवाल हत्याकांडाचं आता सीन रीक्रिएशन करण्यात आलंय. लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी संशयित सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना लोहगड किल्ल्यावर नेऊन सीन रीक्रिएशन केलं. आरोपींनी किल्ल्यावर जाण्यासाठी कोणता मार्ग वापरला आणि कथित कट कसा रचला, याची पोलिसांनी प्रत्यक्ष पडताळणी केली. केतन आणि सिया पुढे चालत असताना चेतन त्यांचा पाठलाग करीत होता. रेलिंग नसलेल्या कड्याजवळ पोहोचल्यानंतर चेतनने सियाच्या मदतीने केतनला दरीत ढकलल्याचा आरोप आहे.