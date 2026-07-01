/केतनचा मृत्यूवेळी सिया आणि चेतन दोघेही लोहगडावर एकत्र होते; क्राइम सीन रिक्रिएशनसाठी त्यांना एकत्र का नेले नाही? कारण एकच

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणाचा तपास अत्यंत वेगाने सुरु आहे. लोहगडावरून पडून केतनचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी हत्येचा संशय व्यक्त करत केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल हिच्यासह तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याला ताब्यात घेतले आहे. सियानंतर पोलिसांनी चेतनला घटनास्थळी नेऊन घटनेचे क्राइम सीन रिक्रिएशन केले. पोलिसांकडून साडेतीन तास घटनाक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली. केतनचा मृत्यू झाला तेव्हा सिया आणि चेतन दोघेही लोहगडावर एकत्र होते. मग क्राइम सीन रिक्रिएशनसाठी दोघांना एकत्र का नेले नाही? या मागचे कारण जाणून घेऊया.
केतन अग्रवाल हत्याकांडाच्या तपासात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. मुख्य आरोपी सिया गोयलनंतर चेतन चौधरीलाही लोहगड किल्ल्यावर नेऊन क्राइम सीन रिक्रिएशन करण्यात आले. तब्बल साडेतीन तास लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी चेतनकडून त्या दिवशी नेमकं काय घडलं. घटनाक्रम कसा घडला आणि केतनला दरीत कशा परिस्थितीत ढकलण्यात आलं, याची बारकाईने पुनर्रचना करून घेतली. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान तपास पथकाने अनेक महत्त्वाच्या बाबींची पडताळणी केली. लोणावळा उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन टोणपे यांनी याबाबतची माहिती दिली.
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात लोणावळा ग्रामीण पोलिसांकडून फॉरेन्सिक गेट एनालिसिस आणि सिन रिक्रिएशन करण्यात आले आहे. चेतन चौधरीला घटनास्थळी नेत फॉरेन्सिक गेट एनालिसिस करण्यात आले. जे या गुन्ह्यातील प्रत्येक गोष्ट बारकाईने पुरावे म्हणून घेण्यात आले.
एखाद्या गुन्ह्याचे सीसीटीव्ही किंवा व्हिडिओतील व्यक्तीची चाल, पावले, शरीराची हालचाल, हातांची ठेवण, वेग आणि संतुलन यांचा अभ्यास करून संबंधित व्यक्तीची ओळख पटविण्यास मदत केली जाते. चेहरा स्पष्ट दिसत नसतानाही चालण्याच्या वैशिष्ट्यांवरून संशयिताची ओळख निश्चित करण्यासाठी हे तंत्र फॉरेन्सिक तपासात वापरले जाते.
28 जून रोजी सियाला एकटीला घेऊन पुणे ग्रामीण पोलीस सकाळी 6:30 वाजता पोहचले. सोबत केतनच्या वजनाचा पुतळा आणण्यात आला.
18 जूनला लोहगडावर 75 मिनिटांत काय घडलं? हे प्रत्यक्षात जाणून घेण्यासाठी, केतन ऐवजी त्याच्या वजनाचा पुतळा घेऊन रिक्रियेशनला सुरुवात झाली
हत्येदिवशी लोहगडाच्या पायथ्याला 9 वाजून 20 मिनिटांनी केतनने आलिशान वाहन आणि मागून आलेल्या चेतनने दुचाकी कुठं पार्क केली
तिकीट काढताना हावभावातून एकमेकांना काय सांगितलं? सीसीटीव्हीतील त्या प्रसंगात काय-काय घडलं?
हत्येदिवशी लोहगडावर 10 वाजून 5 मिनिटांनी पोहचला, मग पुढची 15 ते 20 मिनिटं कुठं-कुठं ट्रेक केला. त्यावेळी चेतनने कसा पाठलाग केला
10 वाजून 25 मिनिटाला घटनास्थळी कसे पोहचले. मग केतन आणि सियामध्ये काय-काय घडलं. तेंव्हा चेतन कुठं दबा धरुन बसला होता?
10 वाजून 35 मिनिटाला केतनला सिया आणि चेतनने कसं ढकललं? हे जाणून घेण्यासाठी पुतळ्याला हत्येदिवशी जसं ढकलून दिलं, अगदी तसंच ढकलून द्यायला लावलं
सकाळी 6:30 वाजता सुरु झालेलं हे रिक्रियेशन तीन तासांत पार पडलं.