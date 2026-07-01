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केतनचा मृत्यूवेळी सिया आणि चेतन दोघेही लोहगडावर एकत्र होते; क्राइम सीन रिक्रिएशनसाठी त्यांना एकत्र का नेले नाही? कारण एकच

लोहगडावर चेतनचं क्राइम सीन रिक्रिएशन करण्यात आले. पोलिसांकडून साडेतीन तास घटनाक्रमाची पुनर्रचना सुरु होती. केतनचा मृत्यू झाला तेव्हा सिया आणि चेतन दोघेही लोहगडावर एकत्र होते.  क्राइम सीन रिक्रिएशनसाठी दोघांनाही एकत्र का नेले नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 01, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:49 PM IST
केतनचा मृत्यूवेळी सिया आणि चेतन दोघेही लोहगडावर एकत्र होते; क्राइम सीन रिक्रिएशनसाठी त्यांना एकत्र का नेले नाही? कारण एकच

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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