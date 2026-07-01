/केतन हत्या प्रकरणात चेतन चौधरीचं नाव आल्यामुळे कुटुंबावर संकट! घर सोडण्याची वेळ, दुकानही बंद, अखेरीस...

पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा पोलिसांचा तपास वेग घेत आहेत. केतन अग्रवालला सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोघांनी मिळून त्याची हत्या केल्याचा आरोपाखाली पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी पहिल्यांदा या दोघांची सात दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली होती. त्यानंतर कोर्टाने पुढच्या सुनावणी दरम्यान त्यांना अजून तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावणी आहे. सिया गोयल हिचं केतन अग्रवालसोबत लग्न ठरलं होतं. पण तिला केतनसोबत लग्न करायचं नव्हतं. कारण तिचा पहिलेपासूनच प्रियकर होता. ज्याचा नाव चेतन चौधरी असं आहे.
सिया गोयल ही पुण्यातील प्रसिद्ध उद्योगपतीची मुलगा आहे. तर चेतन चौधरी हा पुण्यातील एक छोटा व्यापारी आहे. चेतनला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर केतन हत्या प्रकरणात नाव आल्यामुळे त्याच्या कुटुंबावर संकटांचा सामना करावा लागतोय. चेतन चौधरीच्या कुटुंबाला कठीण प्रसंगाचा सामाना करावा लागतोय. चेतन चौधरीच्या संपूर्ण कुटुंबावर घर सोडण्याची वेळ आली आहे. इतकंच नाही, तर भीतीपोटी आणि कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी त्यांनी राहत घर सोडून स्थलांतर केलं आहे. चेतनच्या धक्कादायक कृत्यामुळे वडिलांसोबत नातेवाईकांवर अनेक संकट कोसळली आहेत. सध्या हे कुटुंब कोणाच्याही निदर्शनास येणार नाही अशा ठिकाणी, आपल्या नातेवाईकांच्या घरात राहत असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
चेतनचे वडील बाबूलाल हे पुण्यातील मार्केट यार्ड परिसरात व्यवसाय करतात. मात्र, या हत्येच्या घटनेनंतर लोकांमधील रोष आणि सुरक्षेच्या कारणामुळे गेल्या 25 जूनपासून त्यांना दुकान बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे.
मार्केट यार्ड हा परिसर प्रामुख्याने राजस्थानमधील पाली, जोधपूर, उदयपूर आणि जालोर या भागातील व्यापाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी हे व्यापारी ड्रायफ्रूट्स आणि किराणा मालाचा मोठा व्यापार करतात. चेनत चौधरीचं कुटुंबही हाच व्यवसाय करतो. पण चेतनच्या या कृत्यामुळे मार्केट यार्ड परिसरात पोलिसांचा मोठा ताफा तैनात करण्यात आला असून चौधरी कुटुंबाने दुकान न उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या पोलीस या दोन्ही आरोपींची कसून चौकशी करत असून, रोज नवनवे खुलासे समोर येत आहेत. या घटनेने केवळ केतनच्या कुटुंबाचं आयुष्य उद्ध्वस्त नाही झालं, तर आरोपीच्या कुटुंबालाही मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागतोय.