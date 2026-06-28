/विषपासून गाडीचा अपघातापर्यंत..., केतनची हत्या करण्यासाठी सियानं इंटरनेटवर शोधले अनेक मार्ग

महाराष्ट्रात केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणामुळे खळबळ माजली आहे. पोलीस या प्रकरणाची कसून चौकशी करत असून यात धक्कादायक आणि खळबळजनक खुलासे होत आहेत. या प्रकरणात पोलिसांनी केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरीला अटक केली आहे. हे दोघ पोलीस कोठडीत असून त्यांची कसून चौकशी सुरु आहे. या चौकशी दरम्यान दोघांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले आहेत.
तर केतन अग्रवाल प्रकरणात सर्वात मोठा खुलासा असा झाला आहे की, केतनची हत्या नेमकी कशी करायची यासाठी सियाने इंटरनेटची मदत घेतली आहे. तिने गुगल आणि यूट्यूबवर केतनची हत्या करण्यासाठी अनेक पर्याय शोधले आहेत.
लोणावळा ग्रामीण पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहे. त्यांनी सिया आणि चेतनला लोहगडावर जाऊन कटाचा रिहर्सलही केली आहे. पोलीस तपासात असं समोर आला आहे की, सियाने केतनला विष देण्याचा विचार केला होता. एवढंच नाहीतर त्याचा गाडीचा अपघाताचाही पर्यायाचा विचार सियाने केला होता.