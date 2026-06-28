/लोहगडावर चेतन-सियासोबत सीन रिक्रिएशन, दोघांचा होता खतरनाक प्लॅन; केतनला दरीत कसं ढकललं?, वाचला तरी 3 वर्ष...

पुण्यातील केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात धक्कादायक खुलासे होत आहेत. लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी याप्रकरणात कसून चौकशी सुरु ठेवली आहे. केतन अग्रवाल हत्याकांडाचं आता सीन रीक्रिएशन करण्यात आलंय. लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी संशयित सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना लोहगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी नेऊन सीन रीक्रिएशन केलं. आरोपींनी किल्ल्यावर जाण्यासाठी कोणता मार्ग वापरला आणि कथित कट कसा रचला, याची पोलिसांनी प्रत्यक्ष पडताळणी केली. केतन आणि सिया पुढे चालत असताना चेतन त्यांचा पाठलाग करीत होता. रेलिंग नसलेल्या कड्याजवळ पोहोचल्यानंतर चेतनने सियाच्या मदतीने केतनला दरीत ढकलल्याचा आरोप आहे.
केतन अगरवालचा खून करण्यापूर्वी आरोपींनी सराव केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये. सिया आणि चेतन यांनी लोहगडावरुन लोहगडावरुन दरीत ढकलून देण्यापूर्वी केतन अगरवाल याला कशा पद्धतीने मारायचे याचा सराव केला होता अशी माहिती सूत्रांनी दिलीये.
#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | Visuals from Lohagad Fort, where Police brought accused Siya Goyal for crime scene recreation. pic.twitter.com/cQmMRmQBwy— ANI (@ANI) June 28, 2026
त्यासाठी त्यांनी लोहगडावरील जागाही निश्चित केली होती. जागा निश्चित झाल्यानंतर 14 जून रोजी केतनला कड्यावरुन ढकलून देऊन त्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला. मात्र त्यानंतर वाढदिवस साजरा करण्याची बतावणी करुन सियाने 18 जून रोजी केतनला पुन्हा लोहगडावरुन नेऊन प्रियकराच्या मदतीने ढकलून दिल्याची धक्कादायक माहिती तपासात उघडकीस आली आहे.
सिया आणि चेतनने या घटनेचा खूप पुढचा विचारही केला होता. तर दरी कोसळल्यानंतरही तो जिवंत राहिला. पण एक गोष्टी नक्की होती, की एवढ्या उंचीवरून पडल्यावर तो दिव्यांग म्हणजे अपंग नक्कीच होईल. असं झाल्यास मी अपंग व्यक्ती लग्न करु शकत नाही, असं घरच्यांना सांगेल, असं सियाने ठरवलं होतं.
#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | DSP Gajanan Tompe says, "This morning, we brought Siya Goyal to the location, and the scene was reconstructed based on her account of the events. We created a dummy of the same weight of the victim, Ketan for scene… https://t.co/dhjgj9ZkmF pic.twitter.com/OEKXdxOtHI— ANI (@ANI) June 28, 2026
जर केतनचा मृत्यू झाला तर त्यांनी पुढे काय करायचं हेदेखील ठरवलं होतं. केतनचं मृत्यू प्रकरण शांत होईपर्यंत ते शांत राहणार होते. साधारण तीन वर्ष थांबून मग त्या दोघांनी लग्न करायचं ठरवलं होतं. तीन वर्षांनंतर आई वडिलांना चेतनबद्दल पटवणार होती. पण हे सगळं करण्यापूर्वीच ते पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले.