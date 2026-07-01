/पोलीस कोठडीत सिया गोयल आणि चेतन चौधरीची कशी आहे अवस्था? आरोपींच्या वागणुकीबाबत खळबळजनक माहिती समोर

महाराष्ट्रात सध्या पुण्यातील प्रसिद्ध तरुण व्यावसायिक केतन अग्रवाल याच्या हत्येचे प्रकरण गाजतेय. केतनला पुण्याजवळील लोहगड किल्ल्यावरून ढकलून हत्या करण्यात आली. प्रथमदर्शी तो किल्ल्यावरून पाया घसरून खोल दरीत कोसळला असा बनाव करण्यात आला होता. पण पोलीस तपासात ही दुर्घटना नसून त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिच्या बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी यांनी हा कट रचल्याचा समोर आलं आहे. सिया आणि चेतन सध्या 3 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडीत आहेत. सिया आणि चेतनची पोलीस कोठडीत काय अवस्था आहे, याबद्दल धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
सियाने पोलीस कोठडीत असताना यापूर्वीही पोलिसांकडे बियरची मागणी केली होती. आता मिळालेल्या माहितीनुसार चेतन चौधरी हा पोलीस कोठडीत सतत रडत असतो, असं सांगण्यात आलंय. तर सिया गोयल ही पूर्णपणे शांत आहे. एवढंच नाहीतर ती पोलिसांना चौकशीमध्येही कोणतीही मदत करत नसल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे.
पोलिसांनी सांगितलं आहे की, सिया आणि चेतनने यापूर्वीच लोहगडावरून केतनला ढकलून हत्या केल्याची कबुली दिली आहे. तरीही कोर्टात ठोस पुराव्यासाठी पोलीस या प्रकरणाची कसून चौकशी करत आहेत. याकरीता पोलीस सियाला लोहगडावर सीन रिक्रिएशनसाठी घेऊन गेले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी पोलीस चेतनलाही लोहगडावर सीन रिक्रिएशनसाठी घेऊन गेले होते.
नेमकं 18 जून 2026 रोजी लोहगडावर केतन अग्रवालसोबत काय घडलं, हे जाणून घेण्यासाठी सिया आणि चेतनला लोहगडावर नेण्यात आले होते. या प्रकरणाचा तपास करताना ही दुर्घटना नाही याचा सर्वात मोठा पुरावा ठरला लोहगड किल्ल्यावरील तिकीट खिडकीवर असणारे सीसीटीव्ही...याच सीसीटीव्ही फुटजेमुळे केतन अग्रवालच्या हत्येचा कट समोर आला. आता पोलीस तपासात अजून काय काय समोर येतं आणि 3 जुलैला वडगाव मावळ न्यायालयात काय होतं हे पाहावं लागणार आहे.