/लोणावळा हादरलं! अचानक गोळीबाराचा आवाज अन् माजी नगरसेवकाच्या मुलीचा जागीच मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

लोणावळ्यातून एक धक्कादायक घटना समोर येत आहे. शहराचे माजी नगरसेवक आणि हॉटेल व्यवसायिक माणिक मराठे यांच्या मुलगा अभय मराठे (वय ३३) यांच्या मृत्यू झाला आहे. परवानाधारक रायफल साफ करताना अचानक गोळी सुटून अभय यांचा मृत्यू झाला आहे. मन हेलावून टाकणाऱ्या घटनेमुळे शहरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
लोणावळा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना भुशीमधील प्रसिद्ध हॉटेल मोतीराममध्ये ही धक्कादायक आणि दुदैवी घटना समोर आली आहे. अभय हे हॉटेलच्याच परिसरात वडिलांच्या मालकीची परवानाधारक रायफल साफ करत होता. ही रायफल साफ करत असताना अचानक गोळीचा आवाज आला. झालं असं की, रायफल साफ करताना अचानक ट्रिगर दाबला गेला आणि त्यातून सुटलेल्या गोळीमुळे अभय यांचा मृत्यू झाला आहे. या रायफलमधून सुटलेली गोळी ही अभय यांच्या छातीत घुसल्यामुळे त्यांच्या जागीच मृत्यू झाला आहे.
परिसरात अचानक गोळीचा आवाज आल्यामुळे कर्मचाऱ्यांसोबत घरातील मंडळी धावले. तर त्यांनी पाहिलं अभय हे रक्ताच्या थोरोळ्यात पडले होते. त्यानंतर अभय यांना उपचारासाठी तातडीने लोणावळ्यातील संजीवनी रुग्णालयात नेण्यात आले. पण गोळी छातीत खोलवर लागल्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांनी मृत घोषित केलं. पोलिसांनी या प्रकरणाचा पंचनामा करून आकस्मित मृत्यूची नोंद केली आहे.