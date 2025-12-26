English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Muncipal Election: संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवला जाणार पवार पॅटर्न?

Pune Mahanagar Palika Election 2026: पुण्यामध्ये शरद पवारांचा पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये बैठकांवर बैठका सुरु आहेत. काही दिवसांपुर्वी ज्याची कोणी कल्पनाही केली नसेल ती दोन्ही पक्षांमधली युती लवकरच प्रत्यक्षात येत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 26, 2025, 09:23 PM IST
Pune Mahanagar Palika Election 2026: पुण्यामध्ये शरद पवारांचा पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये बैठकांवर बैठका सुरु आहेत. काही दिवसांपुर्वी ज्याची कोणी कल्पनाही केली नसेल ती दोन्ही पक्षांमधली युती लवकरच प्रत्यक्षात येत आहे. पुणे जिल्हा हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला मानला जातो. पण याच बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावला तो भाजपने. त्यामुळे एकसंध राष्ट्रवादीलाही गेल्या निवडणुकीत भाजपविरोधात पराभव पत्करावा लागला. यावेळेस पुण्यात राष्ट्रवादीच्या विरोधात लढणार असल्याचं फडणविसांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादींनी हे आव्हान पेलण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण मुद्दा हा आहे की पुण्यात बघायला मिळालेला पवार पॅटर्न म्हणजे ही युती राज्यात इतर ठिकाणी सुद्धा होणार का? 

महापालिका निवडणुका जसजश्या जवळ येतायत तसंतसं राज्यात वेगवेगळ्या समीकरणांची नांदी बघायला मिळत आहे. यातली भुवया उंचावणारी युती ठरतेय ती दोन्ही राष्ट्रवादींमधली, कारण शरद पवारांच्याच नेतृत्वाविरोधात दादांनी बंड करत राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हावरच दावा केला. त्यानंतर कुटुंबातलेच सदस्य निवडणुकांमध्ये एकमेकांच्याविरोधात लढले. एवढं सगळं होऊन सुद्धा पुणे महापालिकेत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येत आहेत. लागोपाठ बैठकांनंतर पुण्यात युतीचं ठरल्यात जमा आहे. पण राज्यात बघितलं तर दादा महायुतीचा भाग आहे तर शरद पवारांचा पक्ष मविआचा. पण दोन्ही पक्षांनी युती आघाडीपेक्षा स्थानिक वर्चस्व आणि अस्तित्वाला महत्व देत एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. पण यासाठी शरद पवारांच्या पक्षाने मात्र काँग्रेसच्या लेट लतिफीवर खापर फोडलं आहे. 

पुण्याच्या धर्तीवर मुंबईत आणि अन्य शहरांमध्ये सुद्धा काका पुतण्यांचा पवार पॅटर्न दिसण्याची शक्यता आहे. पण राज्यात बदलत जाणारी समिकरणं बघता दोन्ही राष्ट्रवादी इतर महापालिकांमध्ये एकत्र येण्याची शक्यता आहे. याचे संकेत अनिल देशमुखांनी दिले आहेत. याचा अर्थ आणखी कोणत्याही शहरातल्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना दादांसोबत जावसं वाटलं तर तिथेही अशी युती होऊ शकते.   पण असं असूनही यावर ना भाजपला आक्षेप आहे ना ठाकरेंच्या शिवसेनेला.

पण असं असलं तरी दोन राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास ठाकरेंचा पक्ष त्यांच्यासोबत जाणार नाही असं अंबादास दानवेंनी म्हटलं आहे. दोन्ही राष्ट्रवादींनी व्यवहारिक भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केलाय. पण निवडणुकीत पक्ष चिन्ह कोणतं वापरायचं यावरुन मात्र मतभेद कायम आहेत.

घड्याळाचे काटे उलटे फिरले आणि काका पुतण्या एकत्र आले. आता चिन्हाबाबतही लवकरच तोडगा निघेल. एकीकडे महायुतीत भाजप सेनेत गट्टी जमल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी राष्ट्रवादीला बैठकांचं निमंत्रण सुद्धा नाही. तर दुसरीकडे मुंबईत ठाकरे एकत्र आल्याने शरद पवार गटाच्या पदरात सुद्धा फार काही पडेल असं दिसत नाही. पण संजय राऊत मात्र शरद पवार पक्षासोबत युतीसाठी अजूनही आशावादी आहेत. 

दोन्ही राष्ट्रवादींमध्ये लढाई केवळ नेतृत्वाची होती. बाकी वैचारिक वारसा सारखाच सांगितला जातो. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी आपला बालेकिल्ला आणि परंपरागत मतदार राखण्यासाठी एकत्र येण्याचा पर्याय निवडला आहे. आता पुण्यातला पवार पॅटर्न राज्यात सुद्धा दिसतो का हे कळेलच.

