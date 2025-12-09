English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'मी गुजराती, मराठी नाही बोलणार' पुण्याच्या रस्त्यावर जोरदार राडा; मुजोर तरुणाच्या पार्ट 2 मध्ये काय घडलंय?

Pune Marathi Gujarati Controversy: सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओत एका महागड्या गाडीत बसलेला तरुण लोकांवर चिडलेला दिसतोय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 9, 2025, 02:55 PM IST
मराठी-गुजराती वाद

Pune Marathi Gujarati Controversy: महाराष्ट्रात राहून मराठी येत नसलेल्यांची संख्या खूप मोठी आहे. इथपर्यंत ठीक आहे पण महाराष्ट्रात राहून मी मराठी बोलणारच नाही, असे ठणकावून सांगितले जाते, तेव्हा वाद होतो. मराठी प्रेमींना हा आपल्या भाषेचा अपमान वाटतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये वारंवार असे प्रकार समोर येत आहेत. अलीकडेच इंटरनेटवर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. ज्यामुळे भाषेशी संबंधित वाद पुन्हा सुरू झालाय. काय नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.

काय नेमकं प्रकरण?

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओत एका महागड्या गाडीत बसलेला तरुण लोकांवर चिडलेला दिसतोय. स्थानिक लोक त्याला मराठीत बोलण्याची विनंती करतायत. पण कार चालवणारा तरुण आणखी चिडतोय. मी गुजराती आहे, मराठी बोलणार नाही, असे तो त्यांना चिडून सांगतो. तू दिखावा का करतोस? असे एकजण गाडी चालकाला विचारतो. यावर यामुळे गाडीतील माणूस रागावतो, तो उत्तर देतो, तू अजूनही मला ओळखत नाहीस, असे म्हणतो. भारतात फक्त हिंदीच बोलली जाईल, कोणाला काय अधिकार आहे ठरवायचा?” असा सवाल उपस्थित करतो. अशी भाषा तो चिडून वापरायला लागतो. त्यानंतर वातावरण तणावपूर्ण होते. जोरदार शाब्दिक देवाणघेवाण सुरू होते.

सोशल मीडियावर दोन गट यावर कमेंट सेक्शनमध्ये चर्चा करतायत.  एक गट गुजराती तरुणाच्या बाजूने आहे, जो 'महाराष्ट्रात राहायचं म्हणजे मराठी सक्ती का? हिंदी बोललं तर काय बिघडलं?' असा प्रश्न उपस्थित करतो. तर  दुसरा गट मराठीच्या बाजूने आहे. 'ज्या राज्यात इतके दशके राहतोस, तिथली भाषा-संस्कृती शिकणं हे सन्मानाचं लक्षण आहे', असे मराठींचे म्हणणे आहे. या व्हिडीओमुळे पुन्हा एकदा 'मराठी विरुद्ध अमराठी' हा वाद पुन्हा पेटवण्याची शक्यता आहे. 

मागितली माफी 

प्रकरण अंगलट येणार हे कळताच तरुण गाडीतून बाहेर येतो आणि मराठी न बोलल्याबद्दल माफी मागताना दिसतो. पुण्यात मराठी भाषेच्या सक्तीवरून गेल्या काही महिन्यांपासून सतत वाद सुरू आहेत. 

वादाचं मूळ कारण काय?

दोघांमध्ये नेमका वाद कशावरून भडकला हे व्हा व्हिडीओतून स्पष्ट होत नाही. फक्त भाषेवरूनच बाचाबाची झाल्याचे दिसते.

FAQ

१. प्रश्न : पुण्यात व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत नेमकं काय घडलं?

उत्तर : व्हिडीओमध्ये काही स्थानिक मराठी तरुण एका गुजराती तरुणाला “मराठीत बोल” अशी सक्ती करताना दिसतात. त्यावर तो तरुण ठामपणे म्हणतो, “मैं गुजराती हूं, मराठी नहीं बोलूंगा” आणि “भारतात फक्त हिंदीच बोलली जाईल” असा युक्तिवाद करतो.

२. प्रश्न : हा वाद कशामुळे सुरू झाला, कारण काय आहे?

उत्तर : व्हिडीओतून वादाचं नेमकं कारण स्पष्ट होत नाही. फक्त भाषेवरूनच भांडण तापल्याचं दिसतं. पूर्वी काही किरकोळ कारण असावं, पण ते कॅमेरात कैद झालेलं नाही.

३. प्रश्न : सोशल मीडियावर लोकांची प्रतिक्रिया काय आहे?

उत्तर : लोक दोन गटांत विभागले गेले आहेत. एक गट गुजराती तरुणाला पाठिंबा देत म्हणतो, “महाराष्ट्रात हिंदी बोलणं चुकीचं काय? भाषेची सक्ती का?” तर दुसरा गट म्हणतो, “ज्या राज्यात इतकी वर्ष राहतोस, तिथली मराठी भाषा व संस्कृती शिकणं हा सन्मान आहे.”

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

