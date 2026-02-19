English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

...म्हणून पुढील काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्र तापणार! तब्बेतीची काळजी घ्या

Weather Updates In Marathi: राज्याभरात गुलाबी थंडी कमी होऊन उन्हाळ्याची चाहूल लागण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबई, पुण्यासह राज्यभरात तापमानात वाढ होण्याचा अंदाज हवामानतज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. सविस्तर जाणून घ्या

प्रिती वेद | Updated: Feb 19, 2026, 10:36 AM IST
...म्हणून पुढील काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्र तापणार! तब्बेतीची काळजी घ्या
(photo Credit- Social Media)

Weather Updates: राज्यात हिवाळ्याची थंडी हुडहुडी कमी होत असून उन्हाळ्याची चाहूल लागायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसांत दुपारच्या वेळेत उष्णतेची तीव्रता जाणवू लागली आहे. सकाळी हलका गारवा असला तरी दिवस चढताच वातावरणात उकाडा वाढताना दिसत आहे. हवामानातील हा बदल नागरिकांना जाणवू लागला असून अनेक ठिकाणी पंखे आणि कूलर पुन्हा सुरू करण्याची वेळ आली आहे. हवामान तज्ज्ञांनी पुढील काही दिवस तापमान आणखी वाढेल असा इशारा दिल्यामुळे नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पुण्यासह राज्यभर तापमान वाढीचा अंदाज
पुणे शहरासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये कमाल तापमान 30°C पेक्षा जास्त नोंदवले जात आहे. दुपारच्या वेळी उन्हाचे चटके अधिक जाणवू लागले असून रस्त्यांवर वर्दळ कमी होताना दिसत आहे. विशेषतः विदर्भात काही ठिकाणी तापमान 35°C च्या पुढे गेले आहे. हवामान विभागानुसार उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचा प्रभाव कमी झाल्यामुळे हा बदल दिसत आहे.

उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचा प्रभाव कमी अन्...
हिवाळ्यात राज्यावर प्रभाव टाकणारे थंड वारे आता कमी झाले आहेत. त्यामुळे वातावरण कोरडे होत असून दिवसाचे तापमान झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सकाळची थंडी कमी होताना दिसत आहे. हवामान विभागाने पुढील 4 दिवस पावसाची शक्यता नसल्याचे सांगितले आहे. किमान आणि कमाल तापमानात सुमारे 2 ते 3°C ने वाढ होऊ शकते.

पुणे आणि आसपासच्या भागात आकाश प्रामुख्याने निरभ्र राहणार आहे. सकाळच्या वेळी काही भागांत हलके धुके दिसण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागराकडून येणाऱ्या आर्द्र वाऱ्यांमुळे मध्यम ते उच्च ढगांची निर्मिती होत असल्याचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे रात्रीचे तापमानही पूर्वीपेक्षा किंचित जास्त राहू शकते.

राज्यातील विविध विभागांवर परिणाम
ज्येष्ठ हवामानतज्ज्ञांच्या माहितीनुसार विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कोकण या सर्व भागांत दिवस आणि रात्रीचे तापमान तुलनेने वाढलेले राहण्याची शक्यता आहे. उष्णतेमुळे दुपारच्या वेळी बाहेर पडताना खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. पाणी अधिक प्रमाणात पिणे, डोक्यावर संरक्षण ठेवणे आणि शक्यतो कडक उन्हात बाहेर जाणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
maharashtra weatherPune temperature riseSummer season MaharashtraHeatwave forecastWeather department update

इतर बातम्या

'पायजम्याची नाडी ओढणे हा बलात्काराचा प्रयत्नच', स...

भारत