/पुणे मेट्रो कर्मचाऱ्यांची तत्परता! प्रवाशाची हरवलेली 15 तोळं सोनं असलेली बॅग सुरक्षित केली परत

मेट्रो स्थानकावरील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची सतर्कता आणि प्रशासनाच्या उत्कृष्ट समन्वयामुळे एका प्रवाशाचे तब्बल 15 तोळे सोने असलेली बॅग अवघ्या काही वेळात शोधून प्रवाशाला सुरक्षितपणे परत करण्यात आली आहे. या प्रामाणिक आणि तत्पर कामगिरीबद्दल प्रवाशाने मेट्रो प्रशासनाचे आभार मानले आहेत.
24 मे 2026 रोजी, आरटीओ पुणे मेट्रो स्थानक या स्थानकावर एका प्रवाशाची बॅग विसरली होती. बॅगेज स्कॅनिंग मशीनजवळ प्रवासी बॅग विसरली असल्याची माहिती पुणे रेल्वे स्थानक मेट्रो स्थानक येथील स्थानक नियंत्रकांना (SC) फोनद्वारे मिळाली. या बॅगमध्ये अंदाजे 15 तोळे सोन्याचे दागिने होते. माहिती मिळताच पीआरएस स्थानक नियंत्रकांनी तात्काळ सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली आणि संबंधित प्रवाशाची ओळख पटवली.
दरम्यान, स्कॅनिंग मशीनजवळ तैनात असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना ती बेवारस बॅग आढळून आली होती. त्यांनी ती सुरक्षितपणे ताब्यात घेतली. तपासणी केली असता, त्या बॅगमध्ये प्रवाशाने सांगितल्याप्रमाणे अंदाजे 15 तोळे सोने सुरक्षित असल्याचे दिसून आले. यानंतर पीआरएस स्थानक नियंत्रकांनी आरटीओ नियंत्रण कक्षाला बॅग मिळाल्याची माहिती दिली आणि संबंधित प्रवाशाशी संपर्क साधण्यात आला.
संबंधित प्रवाशाचे नाव तृप्ती तारापुरे असे असून, त्या पीआरएस ते पिंपरी-चिंचवड (PCMC) असा प्रवास करत होत्या. माहिती मिळताच त्यांनी तात्काळ पीआरएस स्थानक गाठले. आवश्यक ती सर्व खातरजमा आणि कायदेशीर पडताळणी केल्यानंतर, त्यांची 15 तोळे सोन्यासह बॅग सुरक्षितपणे त्यांच्या स्वाधीन करण्यात आली.
आपले मौल्यवान दागिने सुखरूप परत मिळाल्याबद्दल प्रवासी तृप्ती तारापुरे यांनी पीआरएसचे स्थानक नियंत्रक, आरटीओ मेट्रो स्थानक कर्मचारी आणि सुरक्षा पथकाच्या तत्पर कार्यपद्धतीचे व प्रामाणिकपणाचे कौतुक केलं. या यशस्वी कामगिरीत पीआरएसचे स्थानक नियंत्रक अनिकेत रायभोळे, आरटीओ स्थानक नियंत्रक पांडुरंग चव्हाण, तसेच पीआरएस सुरक्षा पथकातील सुपरवायझर निलेश माने, सुरक्षा रक्षक बाळू विधाते आणि महिला सुरक्षा रक्षक संतोषी गोस्वामी यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली.