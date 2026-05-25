पुणे मेट्रो कर्मचाऱ्यांची तत्परता! प्रवाशाची हरवलेली 15 तोळं सोनं असलेली बॅग सुरक्षित केली परत

मेट्रो स्थानकावरील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची सतर्कता आणि प्रशासनाच्या उत्कृष्ट समन्वयामुळे एका प्रवाशाचे तब्बल 15 तोळं सोनं असलेली बॅग अवघ्या काही वेळात शोधून प्रवाशाला सुरक्षितपणे परत करण्यात आली. 

Written ByShivraj YadavUpdated byShivraj Yadav
Published: May 25, 2026, 05:44 PM IST|Updated: May 25, 2026, 05:44 PM IST
शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

