पुण्यातील जगप्रसिद्ध IT पार्कमध्ये मेट्रो धावणार; अत्यंत महत्वाचा मेट्रो प्रकल्प मंजूर, हजारो प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार

Pune Metro Hinjewadi To Shivajinagar Route : भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे IT पार्क महाराष्ट्रातील पुण्यात आहे. पुण्यातील वाहतूक कोंडीमुळे IT पार्कमध्ये येणाऱ्या हजारो लोकांना त्रास सहन करावा लागतो. IT पार्कमध्ये येणाऱ्या हजारो लोकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे. पुण्यातील अत्यंत महत्वाचा मेट्रो प्रकल्प मंजूर झाला आहे. आता पुण्यातील जगप्रसिद्ध IT पार्कमध्ये मेट्रो धावणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रो रेल्वे नेटवर्कच्या विस्ताराला मान्यता दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या महत्त्वाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत लाइन 4 खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला आणि लाइन 4A नल स्टॉप-वारजे-माणिक बाग या मार्गांना मंजुरी देण्यात आली आहे. लाइन 2 अ वंज-चांदणी चौक आणि लाइन २ब रामवाडी-वाघोली/विठ्ठलवाडी यांच्या मंजुरीनंतर दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत मंजूर झालेला हा दुसरा मोठा प्रकल्प आहे.
लाईन्स 4 आणि 4अ, एकूण 31.636 किलोमीटर लांबीचे, 28 एलिव्हेटेड स्टेशनसह, पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिम पुण्यातील आयटी हब, व्यावसायिक क्षेत्रे, शैक्षणिक संस्था आणि निवासी क्लस्टर जोडतील. हा प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण होईल. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 9,857.58 कोटी इतका आहे. भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि बाह्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय निधी संस्था संयुक्तपणे यासाठी निधी देणार आहेत. हे नवीन मेट्रो मार्ग पुण्याची वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी गेम चेंजर ठरणार आहेत. खराडी बायपास आणि नल स्टॉप (लाइन २) आणि स्वारगेट (लाइन 1) येथील कार्यरत आणि मंजूर कॉरिडॉरशी अखंडपणे जोडल्या जातील. 0 हडपसर रेल्वे स्थानकावर एक इंटरचेंज देखील असणार आहे. लोणी काळभोर आणि सासवड रोडकडे जाणाऱ्या भविष्यातील कॉरिडॉरशी जोडतील, ज्यामुळे मेट्रो, रेल्वे आणि बस नेटवर्कमध्ये अखंड मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित होईल.
कॅबिनेट नोटनुसार मेट्रो लाईन्स 4 आणि 4अ विविध क्षेत्रांना जोडतील, खराडी आयटी पार्कपासून ते खडकवासला या पर्यटन स्थळापर्यंत आणि हडपसरच्या औद्योगिक केंद्रापासून ते वारजेच्या निवासी समूहापर्यंत. सोलापूर रोड, मगरपट्टा रोड, सिंहगड रोड, कर्वे रोड आणि मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावरून जाणारा हा प्रकल्प पुण्यातील सर्वात व्यस्त मार्गांवरील गर्दी कमी करेल, त्याचबरोबर सुरक्षितता सुधारेल आणि हिरव्या, शाश्वत गतिशीलतेला प्रोत्साहन देईल. 2008 मध्ये मेट्रो 4 आणि 4 अ वरील दैनिक प्रवासी संख्या एकत्रितपणे 409,000 पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. 2038 मध्ये जवळजवळ 700,000 असेल. 2048 मध्ये 963,000 असेल.
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महामेट्रो) हा प्रकल्प राबवेल. महामेट्रो सर्व नागरी, विद्युत, यांत्रिक आणि प्रणालीशी संबंधित कामे करेल. स्थलाकृतिक सर्वेक्षण आणि तपशीलवार डिझाइन सल्लामसलत यासह बांधकामपूर्व कामे आधीच सुरू आहेत. कॅबिनेट मंजुरीनंतर पुणे मेट्रो नेटवर्क 100 किलोमीटरपेक्षा जास्त विस्तारेल, ज्यामुळे शहराची वाहतूक व्यवस्था मजबूत होईल. एकदा पूर्ण झाल्यावर, लाईन्स 4 आणि 4अ वाहतूक कोंडी कमी करतील आणि नागरिकांना सुरक्षित आणि परवडणारा सार्वजनिक वाहतूक पर्याय उपलब्ध करतील.