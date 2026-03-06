English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुणे मेट्रोमध्ये 8 मार्चपासून महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष राखीव जागांची सुविधा

Pune Metro: पुणे मेट्रोमध्ये 8 मार्च रोजी महिला दिनाच्या निमित्ताने महिला आणि वृद्धांची मोठी सुविधा होणार आहे. वृद्ध आणि महिलांसाठी प्रत्येक कोचमध्ये विशेष राखीव जागा ठेवण्यात येणार आहेत.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 6, 2026, 08:36 PM IST
पुणे मेट्रोमध्ये 8 मार्चपासून महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष राखीव जागांची सुविधा

Pune Metro Special Service On Womens Day: पुणे मेट्रोकडून महिला आणि जेष्ठ नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षित प्रवासासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रविवार, दिनांक 8 मार्च 2026 पासून जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे मेट्रोच्या सर्व मेट्रो ट्रेनमध्ये महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष राखीव जागा ठेवण्यात येणार आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

 

वृद्ध नागरिक आणि महिला प्रवाशांची मोठी सोय

पुणे मेट्रोच्या ट्रेनमधील तीनही कोचेसमध्ये ही नवीन आसन व्यवस्था लागू करण्यात आली असून, यामुळे विशेषतः वृद्ध नागरिक आणि महिला प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे. पुणे मेट्रोच्या ट्रेनमधील तीनही कोचेसमध्ये ही नवीन आसन व्यवस्था लागू करण्यात आली असून, यामुळे विशेषतः वृद्ध नागरिक आणि महिला प्रवाशांची मोठी सोय होणार आहे.

 

सध्या राखीव जागांचे नियोजन असे असेल :

कोच (डबा) महिलांसाठी राखीव जागा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राखीव जागा
पहिला कोच (DMA Car) 14 02
मधला कोच (T-Car) 18 04
तिसरा कोच (DMB Car) 14 02
एकूण 46 08

 

महिला प्रवाशांसाठी 46 जागा, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 8 जागा

मेट्रोच्या प्रत्येक ट्रेन मध्ये महिला प्रवाशांसाठी 46 जागा, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 8 जागा राखीव  असणार आहेत. या आसन व्यवस्थेचा सविस्तर आराखडा (Drawing Layout) पुणे मेट्रोच्या सर्व स्थानकांवर आणि अधिकृत ॲपवर उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मेट्रोच्या डब्यांमध्ये दर्शवलेल्या चिन्हांनुसार (Signage) राखीव जागा ओळखून त्यानुसारच बसण्याची विनंती प्रवाशांना करण्यात येत आहे. पुणे मेट्रो प्रवाशांना या राखीव जागांच्या नियमांचे पालन करण्याचे आणि सहप्रवाशांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करत आहे.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
#WomensDay #PuneMetro #SpecialService

इतर बातम्या

पुणे मेट्रोमध्ये 8 मार्चपासून महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठ...

महाराष्ट्र बातम्या