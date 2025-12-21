English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pune मेट्रो प्रकल्पांतर्गतील 'या' स्थानकांचे नामकरण, एकाच कार्डवर तीनही प्रवास सुविधांचा लाभ घेता येणार...

Pune Metro: पुण्यातील फुले वादी माळी महासंघाने मंडई मेट्रो स्थानकाचे नामकरण करण्याचा आग्रही प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तवाला प्रशासनाकडून मान्यता मिळाली असून यासह आणखी काही स्थानकांचे नामकरण करण्यात आले आहे.   

Updated: Dec 21, 2025, 02:21 PM IST
Pune Metro Station Name Change: काही दिवसांपूर्वी पुणेकरांचा प्रवास अधिक सोईस्कर करण्यासाठी प्रशासनाकडून पुणे मेट्रोचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. नोव्हेंबर 2025 मध्ये झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोची यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पुणे मेट्रो फेज-2 मधील लाईन 4 आणि लाईन 4अ ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. या प्रकल्पांतर्गात लाईन 4 आणि 4अ, पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिम पुण्यातील आयटी हब, व्यावसायिक क्षेत्रे तसेच शैक्षणिक संस्था आणि निवासी क्लस्टर या ठिकाणांना जोडली जाणार आहे. 

प्रकल्पांतर्गत 'या' मेट्रो स्थानकांची नाव बदलण्यात येणार...

दरम्यान काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील लोकप्रतिनिधी आणि इतर संघटनांनी प्रशासनाकडे प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या काही ठरावीक मेट्रो स्थानकांची नावे बदलण्याची मागणी केली होती. यावेळी त्यांनी महात्मा फुले मंडईच्या परिसरातील मंडई मेट्रो स्थानकाचे नाव बदलून 'महात्मा फुले मंडई मेट्रो स्थानक' असे करण्यात यावे असा आग्रही प्रस्ताव मांडला होता.आणि आता अखेर त्यांच्या या प्रस्तावाला मागणी मिळाली आहे. यासह आणखी काही मेट्रो स्थानकांची नावे बदलण्यात आली आहेत. नळस्टॉप मेट्रो स्थानक एसएनडीटी महाविद्यालयाच्या परिसरत असल्याने या स्थानकाचे नाव बदलून 'एसएनडीटी' हेच नाव देण्यात आले आहे. याशिवाय आयडल कॉलनी मेट्रो स्थानकाला नवीन देण्याच आले असून,' पौड फाटा' असे ठेवण्यात आले आहे. तसेच महामेट्रोने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने मेट्रो स्थानकांच्या बदललेल्या या नावांवर केंद्र सरकराने देखील शिक्कामोर्तब केला आहे.

 

मेट्रो स्थानकाच्या नामकरणासाठी चार दिवस उपोषण आंदोलन...

एका रिपोर्टनुसार, माळी महासंघाने 2021 पासून मंडई मेट्रो स्थानकाचे नामकरण करण्यासाठी सातत्याने आंदोलन केले होते. यानंतर सलग चार वर्षे याबाबत प्रशासनाकडून योग्य दखल न घेतल्याने मंडई मेट्रो स्थानकावर चार दिवस बेमुदत उपोषण आंदोलन करण्यात आले. त्यांच्या या संघर्षाला अखेर यश मिळाले आणि मंडई मेट्रो स्थानकाचे नामकरण करण्याच्या प्रस्तवाला मान्यता मिळाली. 

 

मेट्रो, बससाठी 'वन पुणे कार्ड'...

तसेच आता पुणेकरांचा प्रवास आणखीनच सोईस्कर होणार आहे. कारण, आता पुणे मेट्रो 1, हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो आणि पीएमपी बस या तीनही प्रवासाच्या सुविधांसाठी 'वन पुणे कार्ड' या एकाच कार्डचा वापर करता येणार आहे. हे कार्ड एचडीएफसी बँकेतर्फे जारी केले गेलेले नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आहे. जे मेट्रोसह सार्वजनिक वाहतूक तसेच ऑनलाईन पेमेंट करून प्रवास सहज करण्यासाठी वापरता येणार आहे. 

हे कार्ड कसे मिळवता येईल?

वन पुणे कार्ड तुम्ही पुणे मेट्रो स्थानकावर तिकिट घरामध्ये जाऊन अर्ज करून मिळवू शकता. तसेच ऑनलाईन पद्धतीने देखील अर्ज करता येईल. यासाठी एचडीएफसी बँकेच्या पोर्टलवर भेट द्या.

