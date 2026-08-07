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पुण्याची ओळख असलेल्या MH12 ला पर्यायी नंबर सापडला? MH-61 नाही तर हा क्रमांक मिळणार?

पुण्यातील वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.  'एमएच-12' अंतर्गत असलेली शेवटची 'झेडझेड' (ZZ) मालिका पुढील 10 ते 15  दिवसांत पूर्णपणे संपणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 07, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:27 PM IST
पुण्याची ओळख असलेल्या MH12 ला पर्यायी नंबर सापडला? MH-61 नाही तर हा क्रमांक मिळणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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