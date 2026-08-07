पुण्याची ओळख असलेल्या MH12 ला पर्यायी नंबर सापडला? MH-61 नाही तर हा क्रमांक मिळणार?

Pune MH 12 : पुण्याच्या नंबरप्लेटची सध्या संपूर्ण देशभर चर्चा आहे. MH 12 ही फक्त नंबरप्लेट नाही तर पुणेकरांची ओळख आहे. पुण्यातील 'एमएच-12' क्रमांकांची 'झेडझेड' (ZZ) मालिका येत्या 10 ते 15 दिवसांत संपणार आहे. आता नव्या क्रमांकाचा विचार केला जात आहे. MH12 साठी पर्यायी नंबरचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. हा नवा पर्याय मंजूर झाल्यास भारतात पहिल्यांदाच अशा क्रमांकाची नंबरप्लेट अस्तित्वात येणार आहे.
पुण्यात नवीन वाहनांची संख्या वाढत आहे. यामुळे नव्या वाहनांच्या नोंदणीची मर्यादा संपली आहे. यामुळे नव्याने नोंदणी करणाऱ्या वाहनांना MH 12 क्रमांक मिळणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे आता पुणेकरांना वाहन नोंदणीसाठी नवीन कोड मिळण्याची शक्यता आहे. पुण्यात सध्या दुचाकींसाठी 'झेडवाय' (ZY) तर चारचाकी वाहनांसाठी 'झेडडब्ल्यू' (ZW) ही अक्षरमालिका सुरू आहे. आरटीओच्या नियमांनुसार 'झेडझेड' (ZZ) ही मालिका संपल्यानंतर नवा पर्याय शोधाव लागणार आहे. पुण्याला 'MH-61' हा नवीन आरटीओ कोड दिला जाईल अशी चर्चा सुरू रंगली. मात्र, पुणेकर आणि लोकप्रतिनिधींनी याला विरोध केला, कारण 'MH-12' ही केवळ एक नंबर प्लेट नसून, पुणेकरांसाठी ती सांस्कृतिक अस्मितेची बाब आहे. यामुळे MH12 सह नव्या कोड देण्याच्या प्रस्ताव मांडला जात आहे.
सध्याच्या मोटार वाहन कायद्यानुसार, वाहन नोंदणी क्रमांकामध्ये दोन अक्षरांऐवजी तीन-अक्षरी मालिका (जसे की AAA) वापरण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. या तांत्रिक अडथळ्यावर मात करण्यासाठी, पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (RTO) देशात प्रथमच एक पूर्णपणे नवीन आणि अनोखा फॉर्म्युला शोधला आहे.
पुणे आरटीओने क्रमांक आणि अक्षर (जसे की 1A) असलेली एक नवीन नोंदणी मालिका सुरू करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. आरटीओने रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे हा प्रस्ताव सादर केला. जर केंद्रीय मंत्रालयाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर नोंदणी मालिकेत क्रमांक आणि अक्षर एकत्र वापरणारे पुणे हे पहिले राज्य ठरेल. एकदा मंजुरी मिळाल्यानंतर, पुण्यातील रस्त्यांवर वाहने "MH 12 1A 0001" सारख्या क्रमांकांसह दिसतील.
पुण्यातील दुचाकींच्या प्रचंड संख्येमुळे, 'AA' ते 'ZZ' पर्यंतच्या सर्व संभाव्य दोन-अक्षरी मालिका संपल्या आहेत. 'ZZ' नंतर पुढील नोंदणी थांबू नये म्हणून, आरटीओने क्लिष्ट तीन-अक्षरी प्रकाराऐवजी '1 अंक + 1 अक्षर' (उदा., MH 12 1A) हा एक सोपा आणि व्यावहारिक उपाय आणला आहे.
आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रस्तावावर लवकरच सकारात्मक अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे, जेणेकरून सध्याची 'ZZ' मालिका संपण्यापूर्वी नवीन वाहनांची नोंदणी सुरळीतपणे सुरू करता येईल.
पुणे आरटीओमध्ये नवीन वाहन नोंदणीसाठी सध्या MH 12 ZZ ही शेवटची मालिका सुरू असून, विद्यमान नोंदणी मालिका संपत आल्याने पुढील पर्यायी मालिकांबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुण्याचा आरटीओ कोड MH 12 बदलला जाणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. पुणेकरांच्या भावना आणि शहराची ओळख लक्षात घेता हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा होता. ही बाब गांभीर्याने लक्षात घेत आज केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्री . नितीनजी गडकरी यांची भेट घेऊन, पुण्याची ओळख बनलेला MH 12 हा कोड कोणत्याही परिस्थितीत बदलू नये आणि त्याच कोडअंतर्गत पुढील पर्यायी वाहन नोंदणी मालिका सुरू करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घ्यावा, अशी आग्रहाची विनंती केली. मा. नितीनजी गडकरी यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत MH 12 हा कोड कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील, अशी ग्वाही दिली. त्यामुळे पुण्याची ओळख जपणारा MH 12 हा कोड कायम राहण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे असे मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले.