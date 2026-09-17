पुणेकरांची MH12 ओळख पुसणार? MH 61च्या नंबर सीरीजमधून 15 दिवसात 88 कोटींचा महसूल

पुणेकरांची खास ओळख असलेला MH-12 हा वाहन नोंदणीचा क्रमांक पुसला जाण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या 1 सप्टेंबरपासून नवीन सुरू झालेल्या MH-61 या नवीन नंबर प्लेट सीरीजमधून अवघ्या 15 दिवसांत पुणे आरटीओला तब्बल 88 कोटींचा महसूल मिळाला आहे. या नवीन सिरीजच्या माध्यमातून पुणेकरांनी तब्बल 20 हजार नवीन गाड्या खरेदी केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने दुचाकी आणि कार यांचा समावेश आहे.
पुणे आरटीओमध्ये दुचाकींसाठी MH 12 ZZ ही शेवटची मालिका सुरू होती. त्यानंतर पुणेकरांची ओळख कायम ठेवण्यासाठी आरटीओने MH 12 1A असा नवीन पर्याय केंद्राकडे पाठवला होता. केंद्र शासनाने MH 12 ही सेरीज यापुढे ही सुरू ठेवण्यासंबंधी कोणताही हिरवा कंदिल न दिल्याने पुणे आरटीओनं MH 61 ही नवी सीरीज सुरू केली आहे. MH 12 च्या लास्ट दोन सेरीजमधील काही नंबर्स हे रिक्षा आणि मालवाहतूक गाड्यासाठी अजून शिल्लक आहेत .त्यामुळे पुणे शहरात सध्या एकाचवेळी MH 12 आणि MH 61 अशा दोन दोन नंबर प्लेट सेरीज सुरू आहेत
नवीन गाड्यांच्या नोंदणीत कोणताही विलंब किंवा अडथळा येऊ नये म्हणून आरटीओने सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात MH 61 हा कोड सुरू केला आहे. ज्या वाहनधारकांना तात्पुरता 'MH 61' नंबर मिळेल, त्यांना नंतर शुल्क भरून तो नंबर 'MH 12 1A' मध्ये बदलून घेण्याची मुभा मिळणार आहे.
'झेडवाय' (ZY) आणि 'झेडडब्ल्यू' (ZW) ही मालिका संपल्यानंतर पुणे आरटीओला नवीन मालिका सुरु करावी लागली. नव्या नंबरप्लेटच्या रचनेसाठी पुणे आरटीओने आतापर्यंत दोन वेगवेगळे पर्याय समोर ठेवले. पहिला पर्याय आहे तीन अक्षरांच्या मालिकेचा. त्यानुसार उदाहरण म्हणून MH-12-AAA-1234 असा नंबर असू शकतो. मात्र, यामुळे नंबरप्लेटवरील अक्षरे आणि अंकांची लांबी खूप वाढू शकते. रस्त्यांवरील हायटेक सीसीटीव्ही आणि ऑटोमॅटिक नंबरप्लेट रेकग्निशन सिस्टीममध्ये लांब नंबर कॅप्टचर होण्यास अडथळे येवू शकतात. परिणामी वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांवर कारवाई करतान अंडचणी येवू शकतात.
दुसरा पर्याय आहे अल्फान्यूमेरिक मालिकेचा. म्हणजेच अक्षर आणि अंकांचे मिश्रण. आरटीओने दुसरा प्रस्ताव राज्याच्या परिवहन विभागाकडे पाठवला आहे. मात्र, यात अक्षरासोबत जोडलेला अंक हा पुढील मुख्य नंबरचा भाग वाटू शकतो. अशा प्रकारच्या नंबर प्लेटसाठी सरकारी 'वाहन' प्रणाली आणि नंबरप्लेट निर्मिती यंत्रणेच्या डिजिटल डेटाबेसमध्ये मोठे तांत्रिक बदल करावे लागतील.
पुण्यात रेकॉर्ड ब्रेक वाहंनाची नोंद झाली आहे. जुलै 2026 पर्यंत तब्बल 44 लाख 71 हजारांहून अधिक वाहनांची नोंदणी झाल्याचे आकडेवारीवरुन समोर आले आहे. पुण्यात दुचाकी वाहनांची सर्वाधिक नोंदणी झाली आहे. पुण्यात वाहनांची सख्या झपाट्याने वाढत आहे.