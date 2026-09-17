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पुणेकरांची MH12 ओळख पुसणार? MH 61च्या नंबर सीरीजमधून 15 दिवसात 88 कोटींचा महसूल

पुणेकरांची mh12 ही आरटीओ ओळख बहुतेक पुसली जाणार असंच दिसतंय कारण गेल्या 1 सप्टेंबक पासून सुरू झालेल्या MH 61 या नवीन नंबर प्लेट सेरीजमधून अवघ्या 15 दिवसात पुणे आरटीओला तब्बल 88 कोटींचा महसूल मिळालाय

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 17, 2026, 08:07 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:07 AM IST
पुणेकरांची MH12 ओळख पुसणार? MH 61च्या नंबर सीरीजमधून 15 दिवसात 88 कोटींचा महसूल
Image Credit: Pune MH 12 registration series

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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