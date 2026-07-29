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पुणेकरांची ओळख असलेली MH-12 क्रमांकाची नोंदणी बंद होणार? नव्या वाहनांना नवी नंबर प्लेट मिळणार?

पुणेकरांची ओळख असलेली MH-12 क्रमांकाची वाहन नोंदणी मालिका लवकरच संपणार आहे. यामुळे पुणे RTO ला नव्या नव्या वाहन नोंदणी मालिका तयार करावी लागणार आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 29, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:01 PM IST
पुणेकरांची ओळख असलेली MH-12 क्रमांकाची नोंदणी बंद होणार? नव्या वाहनांना नवी नंबर प्लेट मिळणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुणेकरांची ओळख असलेली MH-12 क्रमांकाची नोंदणी बंद होणार? नव्या वाहनांना नवी नंबर प्लेट मिळणार?
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