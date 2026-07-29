/पुणेकरांची ओळख असलेली MH-12 क्रमांकाची नोंदणी बंद होणार? नव्या वाहनांना नवी नंबर प्लेट मिळणार?

पुणे वाहन नोंदणी : MH-12 नंबर पाहिला सगळे समजून जातात गाडी पुण्याची आहे. MH-12 हा फक्त वाहन नोंदणी क्रमांक नसून पुणेकरांची ओळख आहे. आता मात्र, नवीन वाहनांना MH-12 हा वाहन नोंदणी क्रमांक मिळणार नाही. पुण्यातील 'MH-12' ही वाहन नोंदणी क्रमांकांची मालिका आता जवळपास संपत आली आहे. यामुळे नव्या वाहनांना आता नवी नंबर प्लेट मिळणार आहे.
महाराष्ट्रात जिल्ह्यानुसार वेगवेगळ्या क्रमांकाचे वाहन नोंदणी क्रमांक परिवहन खात्याने जारी केले आहेत. हे वाहन नोंदणी क्रमांकच अनेक जिल्ह्यांची ओळख बनले आहेत. अशीच MH-12 ही पुण्याची ओळख बनली आहे. मात्र, सध्या पुण्यात होणारी MH-12 वाहन नोंदणी क्रमांकांची मालिका संपत आली आहे. त्यामुळे पुढील वाहनांना नव्या पद्धतीने वाहन क्रमांक द्यावे लागणार आहेत.
पुण्यात सध्या दुचाकींसाठी 'झेडवाय' (ZY) तर चारचाकी वाहनांसाठी 'झेडडब्ल्यू' (ZW) ही अक्षरमालिका सुरू आहे. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (RTO) नंबरप्लेटसाठी ही मालिका सुरु केली आहे. आरटीओच्या नियमांनुसार 'झेडझेड' (ZZ) ही मालिका संपल्यानंतर सध्याच्या दोन इंग्रजी अक्षरांचा पर्याय पूर्णपणे संपणार आहे. दुचाकींची मालिका अवघ्या काही दिवसांत, तर चारचाकींची मालिका पुढील दोन महिन्यांत संपण्याचा अंदाज आहे.
'झेडवाय' (ZY) आणि 'झेडडब्ल्यू' (ZW) ही मालिका संपल्यानंतर पुणे आरटीओला नवीन मालिका सुरु करावी लागणार आहे. नव्या नंबरप्लेटच्या रचनेसाठी पुणे आरटीओने आतापर्यंत दोन वेगवेगळे पर्याय समोर ठेवले. पहिला पर्याय आहे तीन अक्षरांच्या मालिकेचा. त्यानुसार उदाहरण म्हणून MH-12-AAA-1234 असा नंबर असू शकतो. मात्र, यामुळे नंबरप्लेटवरील अक्षरे आणि अंकांची लांबी खूप वाढू शकते. रस्त्यांवरील हायटेक सीसीटीव्ही आणि ऑटोमॅटिक नंबरप्लेट रेकग्निशन सिस्टीममध्ये लांब नंबर कॅप्टचर होण्यास अडथळे येवू शकतात. परिणामी वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांवर कारवाई करतान अंडचणी येवू शकतात.
दुसरा पर्याय आहे अल्फान्यूमेरिक मालिकेचा. म्हणजेच अक्षर आणि अंकांचे मिश्रण. आरटीओने दुसरा प्रस्ताव राज्याच्या परिवहन विभागाकडे पाठवला आहे. मात्र, यात अक्षरासोबत जोडलेला अंक हा पुढील मुख्य नंबरचा भाग वाटू शकतो. अशा प्रकारच्या नंबर प्लेटसाठी सरकारी 'वाहन' प्रणाली आणि नंबरप्लेट निर्मिती यंत्रणेच्या डिजिटल डेटाबेसमध्ये मोठे तांत्रिक बदल करावे लागतील.
पुणे RTO ला जुनी मालिका संपण्याआधी नव्या क्रमांकाची मालिका तयार करावी लागणार आहे. परिवहन विभाग आणि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राकडून (NIC) नव्या रचनेला तातडीने मंजुरी मिळणे गरजेचे आहे. लवकरात लवकर नवी मालिका सुरु झाली नाही, तर नवीन वाहनांची नोंदणी काही काळासाठी पूर्णपणे ठप्प होऊ शकते. यामुळे नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांना अनेक अडचणी येवू शकतात. इतकचं नाही तर वाहन नोंदणी शुल्कातून आरटीओला मिळणारा कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाला फटका बसू शकतो. याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी वाहन विक्रेते आणि नागरिकांकडून केली जात आहे.
पुण्यात रेकॉर्ड ब्रेक वाहंनाची नोंद झाली आहे. जुलै 2026 पर्यंत तब्बल 44 लाख 71 हजारांहून अधिक वाहनांची नोंदणी झाल्याचे आकडेवारीवरुन समोर आले आहे. पुण्यात दुचाकी वाहनांची सर्वाधिक नोंदणी झाली आहे. पुण्यात वाहनांची सख्या झपाट्याने वाढत आहे.