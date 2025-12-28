446 कोटी अडकून, 2 लाख लोकांचा जीव टांगणीला.. पुणे 'म्हाडा'ची EC कडे धाव; 'त्या' घरांचं होणार काय?

Pune Mhada Lottery 2025: म्हाडाच्या पुण्यातील लॉटरीच्या निकालाच्या तारखा समोर आल्यानंतरही या सोडतीमागील शुक्लकाष्ठ संपण्याचं नाव घेत नाहीये. पुणे म्हाडाच्या इतिहासात विक्रमी प्रतिसाद मिळालेल्या सोडतीसाठी 2 लाखांहून अधिक अर्ज आले. सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक गृहनिर्माण योजनेतील घरांचे भाग्य आता लवकरच उघडणार असं वाटत असतानाच महापालिकेच्या निवडणुकींची घोषणा झाली. त्यामुळे आता परत या सोडतीसाठी थेट निवडणूक आयोगाकच्या दारी जाण्याची वेळ म्हाडावर आली आहे. विशेष म्हणजे यामुळे पुन्हा दोन लाख अर्जदारांच्या जीवाल घोर लागून राहिला आहे.
म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या 4186 घरांच्या सोडतीसाठी नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रिया संपुष्टात येऊन बरेच आठवडे झाले. मात्र यासंदर्भातील सोडतीची तारीख जाहीर करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे दोन लाख 15 हजारांहून अधिक अर्जदारांना सोडतीच्या तारखेची प्रतीक्षा होती. अखेर ही प्रतीक्षा संपुष्टात आली. पुणे मंडळाने 16 किंवा 17 डिसेंबर रोजी सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला. अंतिम तारीख एक-दोन दिवसांत जाहीर करु असं म्हाडाकडून 12 डिसेंबर रोजी सांगण्यात आलं. मात्र त्यापूर्वीच 15 तारखेला पुण्यासहीत 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकींची घोषणा झाली आणि आचारसंहित लागू झाली. त्यामुळे ही सोडत 16 किंवा 17 ला होणं शक्यच नव्हतं.
पुणे मंडळाने 20 टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील 3222 घरे आणि 15 टक्के एकात्मिक योजनेतील 864 घरे अशा एकूण 4186 घरांसाठी 11 सप्टेंबरपासून नोंदणी, अर्जविक्री-स्वीकृती प्रक्रिया सुरू केली. मात्र संगणकीय प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींमुळे या प्रक्रियेला दोन वेळा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की मंडळावर ओढवली. या मुदतवाढीमुळे 21 नोव्हेंबरची सोडत 11 डिसेंबरवर गेली. पुढे 11 डिसेंबरची सोडतही पुढे ढकलावी लागली. मात्र सोडतीची नवीन तारीख जाहीर न करताच पुणे मंडळाने सोडतपूर्व प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानुसार 4186 घरांसाठी अनामत रक्कमेसह दोन लाख 15 हजार 847 अर्ज सादर झाले. या अर्जांच्या माध्यमातून अनामत रक्कमेपोटी मंडळाकडे 446 कोटी 97 लाख रुपये जमा झाले. मात्र म्हाडाने तीनदा तारीख पुढे ढकलून सोडतीची तारीख जाहीर करणार असं वाटत असतानाच निवडणुकीने यात खोडा घातला आहे.
आता म्हाडाच्या घरांच्या या सोडतीसाठी निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागण्यात आली आहे. म्हाडा पुणे विभागाने 4 हजार 186 घरांच्या ऑनलाइन सोडतीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली आहे. महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्याने सोडतीबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. 20 टक्के सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत या सोडतीसाठी राज्यभरातून 2 लाख 15 हजार 965 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. छाननी पूर्ण झाली आहे. सोडतीस तातडीने परवानगी देण्याची मागणी म्हाडाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी आयोगाकडे केली आहे.