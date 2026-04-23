पुणेकरांसाठी मोठी बातमी, म्हाडाच्या लॉटरीची तारीख जाहीर, 2BHK घेण्याची सुवर्ण संधी

पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने (पुणे म्हाडा) मार्च २०२६ मध्ये सुमारे ३,००० नवीन परवडणाऱ्या घरांसाठी लॉटरी काढण्याची घोषणा केली आहे. ही लॉटरी चिखली, ताथवडे, वाकड, लोहगाव, मुंढवा, येवलेवाडी, वाघोली, किवळे, फुरसुंगी, डुडुळगाव, पिसोळी, बालेवाडी, हडपसर, पुनावळे आदी परिसरांतील प्रकल्पांचा या योजनेत समावेश आहे. विविध प्रकल्पांमध्ये भिन्न क्षेत्रफळ, किंमत व सुविधा उपलब्ध असल्याने अर्जदारांना त्यांच्या गरजेनुसार पर्याय निवडण्याची संधी मिळणार आहे. पुणे म्हाडा मंडळाने विविध गृहनिर्माण योजनांमधील शिल्लक राहिलेल्या २९५ सदनिकांसाठी विशेष "प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य" (First Come First Served - FCFS) योजना जाहीर केली आहे.
पुणे म्हाडा लॉटरीची ऑनलाइन नोंदणी सुरू ४ मे २०२६, सकाळी ११:३० वाजल्यापासून होणार आहे. नोंदणीचे पोर्टल bookmyhome.mhada.gov.in. या संकेतस्थळावर करु शकता. तसेच या ठिकाणी कशी असेल घरांची उपलब्धता आणि ठिकाण पाहू शकता. ही योजना प्रामुख्याने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड क्षेत्रासाठी आहे. या लॉटरीसाठी एकूण सदनिका: २९५ असणार आहेत. पुणे महानगरपालिका (PMC) क्षेत्र: ११३ सदनिका असून पिंपरी-चिंचवड (PCMC) क्षेत्र: १८२ सदनिका आहेत. तसेच घरांचे प्रकार यात १ RK, १ BHK आणि २ BHK अशा विविध प्रकारच्या घरांचा समावेश आहे. अर्जाचे शुल्क आणि अनामत रक्कम (EMD) असून अर्जाचे शुल्क: ₹६०० + १०८ (१८% GST) = ₹७०८ (न परतावा). आहेत. अनामत रक्कम (EMD): आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) ₹२०,००० निश्चित करण्यात आली आहे. एकूण सुरुवातीचा भरणा ₹20708 इतकी आहे.
वय: अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे. अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा किमान १५ वर्षांचा रहिवासी असावा (डोमिसाईल प्रमाणपत्र आवश्यक). ही "प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य" योजना असल्याने, जे अर्जदार आधी नोंदणी करून अनामत रक्कम भरतील, त्यांना सदनिका वाटपात प्राधान्य दिले जाईल. संपर्क आणि मदत केंद्र देखील उपलब्ध आहेत. अधिक माहितीसाठी किंवा तांत्रिक अडचणींसाठी तुम्ही खालील क्रमांकांवर संपर्क साधू शकता.