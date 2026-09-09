पुण्यात MPSCची तयारी करणाऱ्या 28 वर्षीय तरुणानं संपवलं जीवन; पोलीस तपासात काय आढळलं?

पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या 28 वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. प्रथमेश दिलीप देशमुख असे या तरुणाचे नाव असून तो धाराशिव जिल्ह्यातील परांडा तालुक्यातील खासापुरी गावचा रहिवासी होता. स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी तो गेल्या आठ महिन्यांपासून पुण्यात राहत होता. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
प्रथमेश देशमुख हा गेल्या सुमारे आठ महिन्यांपासून पुण्यात राहत होता. यूपीएससी आणि एमपीएससी या दोन्ही स्पर्धा परीक्षा देऊन शासकीय सेवेत जाण्याचा त्याचा प्रयत्न सुरू होता. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार त्याला या दोन्ही परीक्षांच्या पूर्वपरीक्षेत यश मिळाले नव्हते.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, प्रथमेश काल रात्री सुमारे 11 वाजण्याच्या सुमारास आपल्या रूमवर परतला. त्यानंतर त्याने आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी पुढील तपासाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
प्रथमेशने यूपीएससी आणि एमपीएससी या दोन्ही परीक्षा दिल्या होत्या. मात्र, तो एकही पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे तो पुण्यातील वास्तव सोडून पुन्हा आपल्या गावी जाण्याचा विचार करत होता, अशी माहिती तपासात समोर आली आहे.
प्रथमेशच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याची माहिती आहे. त्याचे वडील हयात नसून घरी त्याची आई एकटी आहे. त्याला चार विवाहित बहिणी आहेत. कुटुंबातील परिस्थिती आणि प्रथमेशच्या आर्थिक अडचणींचाही तपासाच्या दृष्टीने विचार केला जात आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, प्रथमेशवर अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज होते. हे कर्ज नेमके कोणाकडून घेतले होते, त्यामागचे कारण काय होते आणि त्याची परतफेड कशी सुरू होती, याबाबतची अधिक माहिती तपासातून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
परीक्षेतील अपयश, आर्थिक अडचणी आणि कर्ज यासंबंधी माहिती समोर आली आहे. मात्र, या पैकी कोणते कारण आत्महत्येमागे होते, असा निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही. पोलिसांकडून उपलब्ध पुरावे आणि संबंधितांकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसार घटनेचा तपास केला जात आहे.
प्रथमेशच्या मृत्यूमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. घटनास्थळावरील परिस्थिती, उपलब्ध कागदपत्रे, आर्थिक व्यवहार आणि इतर संबंधित बाबी तपासल्या जात आहेत. त्यामुळे तपास पूर्ण झाल्यानंतरच या घटनेमागील नेमके कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.