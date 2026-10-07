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'MPSC आंदोलनात नाईट लाईफ', 'ड्रिंक्स'चा उल्लेख करत BJP चा गंभीर आरोप! Video चा संदर्भ देत म्हणाले, 'त्या मुलीचे संबंध काय याचं रोहित पवारांनी...'

नवनाथ बन यांनी पत्रकारांसमोर व्हिडीओ दाखवत गंभीर आरोप केले असून या व्हिडीओमध्ये नेमकं काय आहे आणि बन काय म्हणालेत त्यावर काय उत्तर देण्यात आलंय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 07, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 02:37 PM IST
'MPSC आंदोलनात नाईट लाईफ', 'ड्रिंक्स'चा उल्लेख करत BJP चा गंभीर आरोप! Video चा संदर्भ देत म्हणाले, 'त्या मुलीचे संबंध काय याचं रोहित पवारांनी...'
Image Credit: प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला गंभीर आरोप (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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