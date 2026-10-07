'MPSC आंदोलनात नाईट लाईफ', 'ड्रिंक्स'चा उल्लेख करत BJP चा गंभीर आरोप! Video चा संदर्भ देत म्हणाले, 'त्या मुलीचे संबंध काय याचं रोहित पवारांनी...'

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांच्या आंदोलनात नाईट लाईफ सुरू असल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीने केला आहे. आंदोलनात मध्यरात्री केल्या जाणाऱ्या कथित धांगडधिंग्याचा व्हिडीओ दाखवत भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी आंदोलनाच्या उद्देशावरुन सवाल उपस्थित केलाय. एमपीएससी आंदोलनात मध्यरात्री मद्य पिऊन धुडघूस घातला जात असल्याचा आरोप नवनाथ बन यांनी केला आहे. यासंदर्भातील व्हिडीओही बन यांनी दाखवला आहे. या आरोपानंतर व्हिडीओत दिसणाऱ्या व्यक्तीने स्पष्टीकरण दिलं आहे.
नवनाथ बन यांनी जो व्हिडीओ दाखवला आहे त्यामध्ये युवक काँग्रेसचा नेता युवराज मोरे दिसत आहे. 3 आणि 4 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री एमपीएससीच्या आंदोलन ठिकाणी तो होता, असा दावा बन यांनी केला आहे. दीड वाजता तिथून तो कोरेगाव पार्कच्या दिशेने गेला, तिथं 2 काँग्रेसचे कार्यकर्तेसोबत घेऊन ड्रिंक्स करण्यासाठी गेले. तेव्हा त्यांनी रस्त्यावर गुंडगिरी केली. त्यांनी एका मुलीसोबत वाद घातला. युवक आंदोलनातील नेता रस्त्यावर उतरून मुलीसोबतच्या व्यक्तीशी वाद घालतोय, असं व्हिडीओत दिसत असल्याचा दावा बन यांनी केला. या व्हिडीओचा पत्रकारांसमोर दाखला देत, "रोहित पवार हीच तुमची नाईट लाईफ आहे का? शिवराज मोरे आणि त्या मुलीचे संबंध काय याचं रोहित पवारांनी उत्तर द्यावं," असं बन म्हणाले.
"आम्ही विद्यार्थ्यांवर प्रश्न उपस्थित करत नाहीत. आम्ही विद्यार्थ्यांसोबतच. मुलीसोबतच्या छेडछाडबाबत रोहित पवारांनी उत्तर द्यावं," अशी मागणी बन यांनी केली. मुलींसोबत धांगडधिंगा घालणारे, मद्यपान करून धिंगाणा घालणारे तुमचे विद्यार्थी आहेत का? हे तुमचे संस्कार आहेत का रोहित पवार? शिवराज मोरे नो बॉलवर खेळण्याचा प्रयत्न करतायत पण त्यांची हिट विकेट पडली आहे. प्रेमभंग कुणाचा झालाय ते त्यांनी सांगावं," असं नवनाथ बन म्हणालेत. तसेच, "रोहित पवारांनी कधी एमपीएससी फॉर्म नाही भरला. त्यांचे आजोबा मुख्यमंत्री होते. त्यांना वारशात आमदारकी मिळाली आहे. अन्यथा त्यांना लोकांनी ग्रामपंचायत निवडणुकीत देखील निवडून दिलं नसतं. हे गुंड रोहित पवारांचे आहेत," असं बन म्हणाले.
"भाजपच्या नेत्यांना ट्रोल केलं जातंय. महिलांची छेड काढणाऱ्यांना हाताशी धरून आंदोलन केले जातंय. कोर्टाने देखील विद्यार्थ्यांनी आंदोलन न करता अभ्यास करावा, रोहित पवारांच्या नादी लागू नये असं कोर्टाने म्हटलंय," असा दावा बन यांनी केला. "मारहाण केलेल्या व्यक्तीकडे ड्रग्ज असल्याचं मोरे म्हणतात. तुम्हाला कारवाई करण्याचे अधिकार कुणी दिले? तुम्ही पोलिस आहात का? 3 तारखेपासून आजपर्यंत तुम्ही काय करत होतात दृश्यम चित्रपट सारखं कितीही गुन्हा लपवण्याचा प्रयत्न करा तरी खरं समोर येईल," असं बन यांनी म्हटलं आहे.
"आंदोलनासाठी बसलात की धिंगाणा घालण्यासाठी बसलात? त्या ठिकाणी छेडछाड आणि गुंडगिरी का केलीत ते सांगा. विद्यार्थ्यांना बदनाम करणं रोहित पवारांचा धंदा आहे. सरकार विद्यार्थ्यांसोबत उभं आहे," असा दावा बन यांनी केला. तसेच, "मी धमक्यांना घाबरत नाही. त्यांनी माझ्याविरोधात शंभर कोटींचा दावा करावा. नवनाथ बनला धमक्या द्यायच्या आहेत तर द्या, मी भीक घालत नाही. सत्य समोर आणल्याशिवाय राहणार नाही. रोहित पवारांचे कार्यकर्ते ट्रोल करतात पण मी त्याला भीक घालत नाही," असंही बन म्हणाले.
नवनाथ बन यांनी ज्यांचे व्हिडिओ दाखवले त्या काँग्रेस युवक प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे यांनी नाईट लाईफ संबंधीचे आरोप तात्काळ फेटाळलेत. माझा जो व्हिडिओ दाखवला जातोय तो आंदोलनाआधीचा आहे. त्या मुलीने मदत मागितली म्हणून आम्ही तिकडे वाद सोडवायला गेलो होतो," असं शिवराज मोरे म्हणालेत.