कोणत्याही परिस्थितीत पार्थ पवारांची सुटका नाहीच; मुंढवा भूखंड प्रकरणी अंजली दमानिया पुरावे दाखवत म्हणाल्या...

Pune Land Deal : पुण्यातील मुंढवा भूखंड घोटाळाप्रकरणी पार्थ पवार यांना क्लीनचीट मिळाल्याच्या चर्चांनी एकाएकी जोर धरला आणि काही माध्यमांनी यासंदर्भातील वृत्तही प्रसारित केली. मात्र, अशी कोणतीही घडामोड किंवा अहवाल समोर आला नसल्याची माहिती देत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला.
पार्थ पवारांना (Parth Pawar) क्लीन चीट अशी बातमी अनेक माध्यमांनी चालवली, पण हा अहवाल अद्याप आलेला नाही असं सांगत अहवालाची अखेरची बैठकही झाली नसल्याचं दमानियांनी स्पष्ट केलं. 'पार्थ पवारांना कोणतीही क्लीन चीट मिळालेली नाही. पोलीसांनी दाखल केलेल्या बावधन आणि खडकच्या एफआयआरमध्ये जी चार्जशीट झाली होती, त्यामध्ये पार्थ पवारांचं नाव पहिल्या दिवशीपासून नाही म्हणून आमचा लढा होता. एफआयआरमध्ये नाव नाही, तर चार्जशीटमध्ये नाव येण्याचा प्रश्नच नाही. आधीपासूनच अधिकाऱ्यांना विचारलं असता एफआयआरमध्ये नाव नंतर घातलं जाईल असं त्यांचं म्हणणं. आताच्या घडीला शीतल तेजवानीला जामीन मिळू नये म्हणून एक चार्जशीट फाईल झाली होती आणि ती शीतल तेजवानीपुरताच सीमित होती. त्याच पार्थ यांच्या नावाचा प्रश्नच येत नाही. पार्थ पवारांना क्लीन चीट नसून, पार्थ पवारचं नाव मूळ चार्जशीटमध्ये नाही...' असं होऊच शकत नाही असं दमानियांनी सांगितलं.
शीतल तेजवानी आणि पार्थ पवार यांच्यामध्ये झालेल्या पॉवर ऑफ अॅटर्नीचे कागदपत्र दाखवत प्रत्येक पानावर पार्थ पवारांचं नाव, फोटो, शिक्का आणि त्यांची सही असल्याचं दमानियांनी माध्यमांसमोर सांगितलं. शिवाय या पुराव्यांवर साक्षीदाराची सहीसुद्धा आहे आणि हा साक्षीदार पार्थ पवारांसोबत इतर कंपन्यांमध्ये संचालक असल्याचं कळत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ही कागदपत्र नोटरी केलेली असून, हे पुरावेही खारगे समितीला आपण दिल्याचा उलगडा करत पार्थ पवारांना यातून बाहेर काढता येणारच नाही आणि काढलं तर मी समितीला धारेवर धरून न्यायालयात याविरोधात लढा देणार असल्याचा निर्धार दमानियांनी केला.
कोणत्याही परिस्थितीत मुंढवा भूखंड घोटाळाप्रकरणी पार्थ पवार बाहेर येऊच शकत नाहीत आणि जरी समितीनं अहवालात बदल तेले तरी उच्च न्यायालयात जाऊन आपण न्यायालयात लढत त्याविरोधातील लढा सुरूच ठेवणार असल्याचं दमानियांनी सांगितलं. दरम्यान आपण बारामतीला जाऊन धावपट्टीची तपासणी करणार वगैरे अशा चर्चा झाल्या, काहींनी अशी वृत्तही दाखवली मात्र, मी असं काहीही करणार नाहीये, या पेरलेल्या बातम्या आहेत. धादांत खोटी वृत्त पसरवली जात आहेत असं म्हणत दमानियांनी टीकेचा सूर आळवला.