पुण्यात मध्यरात्री तुफान राडा! पबसमोर स्थानिकांची गर्दी, हाणामारी, बाचाबाची अन् शेवटी...

Pune Mundhwa Pub Issue: पुण्यामध्ये साधारण वर्षभरापूर्वी झालेल्या हिट अँड रन प्रकरणानंतर सर्वच बार आणि पब्सची तपासणी करण्यात करुन बेकायदेशीर, नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या बार आणि पबवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. मात्र आता ही मोहीम थंड पडली आहे की काय असा सवाल स्थानिकांकडून विचारला जात आहे. यामागील कारण म्हणजे मागील काही काळापासून पुण्यातील स्थानिकांना या बार संस्कृतीचा नाहफ फटरा बसत असून त्रास सहन करावा लागतोय. असाच काहीसा प्रकार रविवार आणि सोमवारच्या मध्यरात्रीदरम्यान मुंढाव्यात घडला. या ठिकाणी पबमधील गोंधळावरुन एवढा राडा झाला की स्थानिकांनी थेट पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेतली.
मुंढव्यातील पबमध्ये मद्यधुंदावस्थेतील ग्राहकाने रस्त्यावर बिअरच्या बाटल्या फोडल्या. एवढ्यावरच न थांबता या तरुणाने दारुच्या नशेत एका स्थानिकाला मारहाण केली. या साऱ्या प्रकारामुळे स्थानिक चांगलेच खवळले. संपूर्ण प्रकार 'स्वे ऑल डे बार' नावाच्या पबसमोरच घडली.
घडलेल्या घटनेचा जाब विचारण्यासाठी स्थानिक रहिवासी बार चालकाकडे गेले असता मुजोर मालकाने स्थानिक रहिवाशांनाच दमबाजी केल्याने रहिवासी चिडले. स्थानिकांनी एकत्र येत हा पब बंद पाडला. माजी नगरसेविका गौरी पिंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत हा पब बंद पाडला. पोलिसांनी वेळीच या ठिकाणी धाव घेत स्थानिकांना गेटवरच रोखून धरल्याने पबची तोडफोड वाचली. अखेर पोलिसांनी हॉटेल तात्पुरते रिकामं करून रहिवासांना शांत केलं
दारुड्यांचा नाहक ञास आणि पब चालकाच्या दमबाजीविरोधात पिंगळे वस्तीतले रहिवाशांचा उद्रेक झाल्याचं रात्री पाहायला मिळालं. हा पब कायमचा बंद करण्याची आग्रही मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे. सततच्या त्रासाला वैतागलेले रहिवासी रात्रीच थेट मुंढवा पोलीस स्टेशनला पोहोचले. स्थानिकांच्या रेट्यामुळे पोलिसांनी हॉटेल मालकाविरोधात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे.
