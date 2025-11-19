English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शीतल तेजवानीवर मेहेरबानी? स्टँप ड्युटी भरण्यासाठीही मुदतवाढीची खैरात?

झी 24 तासनं कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहाराचं प्रकरण उघडकीस आणलं. यात शीतल तेजवानी मास्टरमाईंड असल्याचं उघड झालं.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 19, 2025, 09:37 PM IST
शीतल तेजवानीवर मेहेरबानी? स्टँप ड्युटी भरण्यासाठीही मुदतवाढीची खैरात?

Pune Land Deal: देशभर गाजत असलेल्या कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पोलीस आणि महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा दिवसाढवळ्या केलेल्या आरोपीला पोलीस आणि महसूल प्रशासन मात्र सोईसवलती देत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आलीय. शीतल तेजवानी ही कोरेगाव पार्क परिसरातल्या 300 कोटींच्या जमीन व्यवहारातील आरोपी आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अशा शीतल तेजवानीवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलीस तिच्यावर कारवाई करण्यात तत्परता दाखवताना दिसत नाहीयेत. थंडा करके खाओ अशा भूमिकेत पोलीस चालल्याचा त्यांच्यावर आरोप होतोय. वास्तविक पाहता प्रकरणात आरोपी पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता असते. त्यामुळं शीतलची तातडीनं ताब्यात घेऊन चौकशी करणं गरजेचं होतं.  

झी 24 तासनं हा गैरव्यवहार 5 नोव्हेंबरला बाहेर काढला. शीतल तेजवानीवर 6 नोव्हेंबरला गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 9 दिवस पोलीस शांत राहिले. तब्बल 9 दिवसानंतर पोलिसांनी 14 नोव्हेंबरला नोटीस बजावली. 14 नोव्हेंबरला चौकशीसाठी नोटीस बजावली. नोटीस बजावल्यानंतर 5 दिवसांनी शीतल चौकशीसाठी हजर झाली. शीतलनं तोपर्यंत हायकोर्टात गुन्हा रद्द करण्याची याचिका केली. कोर्टातून शीतलला दिलासा मिळाला नाही.

शीतलची आणखी चौकशी होणार

आता शीतलनं एवढी धडपड केल्यावर पुणे पोलिसांना जाग आली. पुणे पोलिसांसमोर ती 18 नोव्हेंबरला चौकशीसाठी हजर झाली. ही चौकशी एवढ्या गुप्तपणे उरकली की माध्यमांना त्याची खबरही लागली नाही. शीतलची आणखी चौकशी करण्यात येणार आहे. यासाठी तिला गुरुवारी बोलवण्यात आलंय.

पोलिसांच्याच सूत्रांच्या माहितीनुसार आता शीतल उद्याही पोलिसांसमोर हजर राहण्याच्या मानसिकतेत नाही. तिनं पोलिसांकडं उद्याचा दिवस थांबा असं सांगत आणखी मुदत वाढवून घेतल्याची माहिती आहे. अर्थात याला कोणीही अधिकृत दुजोरा देणार नाही.

शीतल तेजवानीला अटक का नाही? 

एक आरोपी पोलिसांच्या समोर पुण्यात मोकाट फिरतो. गुन्हा रद्द करण्यासाठी कोर्टात जातो तरीही त्याच्यावर पोलीस कारवाई का करत नाही. पोलीस अटक का करत नाही असा सवाल अंजली दमानियांनी केलाय. तर पोलीस अजून बघू करु या भूमिकेतून बाहेर यायला तयार नाहीयेत.

 हे झालं पोलिसांचं. महसूल विभागही शीतल तेजवानीच्या थोडं जास्तच प्रेमात असल्याचा आरोप होतोय. शीतल तेजवानी हिनं केलेला व्यवहार रद्द करण्यासाठी तिला 21 कोटींची स्टँप ड्युटी मागण्यात आली. ही स्टँप ड्युटी भरायची गरज नसल्याचं सांगायला महसूलमंत्री बावनकुळेंनी मागंपुढं पाहिलं नाही. 

शेवटी नियम माहिती झाल्यानंतर तोंडघशी पडलेल्या महसूल विभागानं शीतलप्रेम कमी केलं नाही. शीतलच्या वकिलांनी स्टँप ड्युटी भरण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत मागितली. आता शीतल तेजवानी मुदत मागते म्हटल्यावर लगेच मुद्रांक शुल्क विभागानं एक आठवड्याची मुदत देऊन टाकली. जी महिला सरकारची जमीन विकण्याचा प्रयत्न करते. सरकारची स्टँप ड्युटी चुकवते. त्या महिलेवर एवढी मेहेरबानी कशासाठी असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागलाय.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Pune PolicePune Land DealPune Mahar Vatan Landपुणे जमीनपुण जमीन गैरव्यवहार

इतर बातम्या

भारत - पाकिस्तान सामना होणार नाही पण...., ICC पुरुष वर्ल्ड...

स्पोर्ट्स