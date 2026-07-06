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पुणे महापालिकेच्या 101 शाळा 12 जुलैपर्यंत बंद राहणार; अचानक 6 दिवसांची सुट्टी जाहीर

पुणे महापालिकेच्या 101 शाळा 12 जुलैपर्यंत सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी महापालिकेच्या शाळा बंद ठेवल्या जाणार आहेत.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 06, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:52 PM IST
पुणे महापालिकेच्या 101 शाळा 12 जुलैपर्यंत बंद राहणार; अचानक 6 दिवसांची सुट्टी जाहीर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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