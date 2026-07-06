पुणे महापालिकेच्या 101 शाळा 12 जुलैपर्यंत बंद राहणार; अचानक 6 दिवसांची सुट्टी जाहीर

Pune School holiday : पुणे महापालिकेच्या 101 शाळा 12 जुलैपर्यंत बंद राहणार आहेत. पुणे महापालिकेच्या शाळांना 6 दिवसांची सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. पुरामुळे देहू आळंदीला जाता न आलेल्या वारकऱ्यांसाठी पुणे मनपाने पालखी मुक्काम परिसरातील 101 शाळांमधून निवास व्यवस्था केली आहे. त्यासाठी पेठ परिसरातील या 101 शाळा थेट रविवार पर्यंत बंद ठेवल्या जाणार आहेत. तसंच रविवार पर्यंत पुणे मनपाने शहराची पाणी कपातही रद्द केली आहे. पुणे महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी हे दोन्ही निर्णय जाहिर केले आहेत.
आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर आळंदी परिसरात मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेली पूरस्थिती आणि वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे महानगरपालिकेने तातडीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वारकऱ्यांच्या निवारा, भोजन व अन्य आवश्यक सुविधांसाठी पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व शाळांना उद्यापासून रविवारपर्यंत सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे, अशी माहिती पुणे महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी दिली.
महापौर मंजुषा ताई नागपुरे यांनी सांगितले की, पुणे महानगरपालिकेच्या 101 शाळांमध्ये वारकऱ्यांच्या मुक्कामाची व्यवस्था करण्यात येणार असून, शाळांमध्ये आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. तसेच, 12 जुलैपर्यंत पाणी कपात रद्द करण्यात आली असून, वारकऱ्यांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधांचा कोणताही अभाव भासू नये यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.
भवानी पेठ येथील सावित्रीबाई फुले शाळा व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय परिसरात तात्पुरते निवारा केंद्र उभारण्यात आले असून . आवश्यकतेनुसार इतर शाळाही निवारा केंद्र म्हणून सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. यावेळी महापौर मंजुषा ताई नागपुरे यांनी सांगितले की, “वारकरी हे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचे मानबिंदू आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सोयीसाठी पुणे महानगरपालिका पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. वारकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत.” पुणे महानगरपालिका, जिल्हा प्रशासन आणि राज्य शासन यांच्यात समन्वय राखून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून, नागरिकांनीही प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.