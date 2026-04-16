  • पुणे महापालिकेत भाजपच्या आजी-माजी नगरसेविकांचा राडा; 3 कोटींच्या निविदेतील टक्केवारीवरून वादाची ठिणगी

Pune News : पुणे महापालिकेतील आजी-माजी नगरसेविकांचा वादावादीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. तीन कोटी रुपयांच्या निविदेतील टक्केवारीवरून भाजप नगरसेवकांमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 16, 2026, 12:26 PM IST
Pune News : पुणे महापालिकेतील 'टक्केवारी'च्या चर्चांनी पुन्हा एकदा जोर धरला असून, यावेळी वाद थेट सत्ताधारी भाजपच्या गोटातच पेटल्याचे पाहायला मिळाले. बाणेर येथील आदिवासी विद्यार्थिनींसाठी उभारण्यात येणाऱ्या निवासी शिक्षण केंद्राच्या कामावरून विद्यमान आणि माजी नगरसेविकांमध्ये महापालिकेतच जोरदार वादावादी, शिवीगाळ आणि गोंधळ उडाल्याची घटना बुधवारी घडली. या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

महापालिकेमार्फत बाणेर येथे उभारण्यात येणाऱ्या या निवासी शिक्षण केंद्राचे सुमारे 85 ते 90 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामासाठी तब्बल 3 कोटी रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले असून, त्याला स्थायी समितीची मंजुरीही मिळाली आहे. मात्र, अंतिम टप्प्यातच ‘टक्केवारी’च्या मुद्द्यावरून वातावरण तापल्याचे समोर आले आहे.

 

या प्रकल्पासाठी सुरुवातीपासून पाठपुरावा करणाऱ्या माजी नगरसेविका राजश्री काळे बुधवारी महापालिकेच्या भवन विभागात आल्या असता, तेथे विद्यमान नगरसेविका रोहिणी चिमटे आणि संबंधित कंत्राटदार उपस्थित होते. यावेळी कामाच्या अंमलबजावणीवरून दोघींमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतानाच वादाने उग्र रूप धारण केले आणि थेट शिवीगाळपर्यंत मजल गेल्याचे सांगितले जाते.

 

दरम्यान, या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होताच महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माजी नगरसेविका राजश्री काळे यांनी याबाबत स्पष्ट  दिला आहे“हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून आदिवासी विद्यार्थिनींसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र ‘टक्केवारी’च्या कारणावरून कामात अडथळा आणला जात आहे. नगरसेविका रोहिणी चिमटे यांनी कंत्राटदाराला टक्केवारी मिळेपर्यंत काम सुरू करू नका, अशी धमकी दिली. स्थायी समिती सदस्य असल्याचा धाक दाखवत काम रोखण्याचा प्रयत्न केला.” असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

दुसरीकडे, नगरसेविका रोहिणी चिमटे यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. “केंद्राच्या सीमाभिंतीचे काम अद्याप अपूर्ण आहे. त्यामुळे शेजारील नागरिकांना त्रास होत आहे. ते काम आधी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. त्यावरून गैरसमज झाला,” असे त्यांनी सांगितले आहे.

या प्रकारामुळे महापालिकेतील अंतर्गत राजकारण पुन्हा एकदा उघड्यावर आले असून, ‘टक्केवारी’च्या आरोपांनी भाजपलाच घरचा आहेर दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

