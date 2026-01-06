English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • 8 हजार कोटींच्या ठेवी मोडल्या, काम दाखवा अजित पवारांकडून पुन्हा भाजपवर निशाणा; मागच्या 9 वर्षातली अवस्था...

'8 हजार कोटींच्या ठेवी मोडल्या, काम दाखवा' अजित पवारांकडून पुन्हा भाजपवर निशाणा; 'मागच्या 9 वर्षातली अवस्था...'

Ajit Pawar On Pune Palika: ज्यांना काम द्यायचं त्यांच्या दृष्टीने सकारात्मक नियम आणले जातात, असे अजित पवार म्हणाले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 6, 2026, 05:51 PM IST
'8 हजार कोटींच्या ठेवी मोडल्या, काम दाखवा' अजित पवारांकडून पुन्हा भाजपवर निशाणा; 'मागच्या 9 वर्षातली अवस्था...'
अजित पवार

Ajit Pawar On Pune Palika: केंद्रात आणि राज्यात भाजपसोबत सत्तेत असलेली राष्ट्रवादी पुणे-पिंपरी पालिकेत स्वतंत्र लढतेय. त्यामुळे दोन्हीकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होतायत. अजित पवारांनी गेल्या 9 वर्षातील पुणे पालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. यानंतर युतीत काही अलबेल नसल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या. आता पुन्हा एकदा अजित पवारांनी युतीधर्मावर भाष्य केलंय.

Add Zee News as a Preferred Source

काय नेमकं प्रकरण?

भाजपच्या सत्ताकाळात 8 हजार कोटींच्या ठेवी मोडल्या गेल्या. आता फक्त 2 हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. ठेवी मोडल्या तर काम दाखवा ना, असे अजित पवार भाजपला उद्देशून म्हणाले. याला फडणवीसांनी प्रत्युत्तर दिलं. आज मी इथे पाणी पीत असलो तरी निवडणुकीत विरोधकांना पाणी पाजणार आहे. कोणी आम्हाला विचारत असेल तुम्ही इथे काय केलं? तर त्यांनी प्रत्येकांनी आरशात पाहावं, एवढीच माझी त्यांना विनंती असणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले होते. यातून महायुतीत अंतर्गत वाद असल्याची चर्चा रंगली. 

अजित पवार काय म्हणाले?

प्रभागातील चारही उमेदवारांनी नियमांचे पालन करा. ही पालिकेची निवडणूक आहे. देशात पंतप्रधानांच्या नेतृत्वात चांगल काम सुरु आहे. एनडीएला आपण सपोर्ट करतो. महापालिकेत मी 25 वर्षे काम केलय. कसा कायापालट झाला हे सर्वांनी पाहिलीय, असे अजित पवार म्हणाले. मागच्या 9 वर्षात पालिकेची अवस्था झाली. नियोजनशुन्यता, कर्जबाजारीपणा दिसला. गेली 25 वर्षे आम्ही पालिकेत नव्या गोष्टी करुन दाखवल्या. मेट्रोला मंजूरी दिली. पुणे-पिंपरीतही राष्ट्रवादीचा महापौर होता. बाकीच्या बाबतीत केंद्र, राज्याचा निधी आम्ही आणून देऊच, असे अजित पवार म्हणाले.  इथल्या अडचणी दूर करण्यासाठी इथले उमेदवार दिलेयत. एकोप्याने काम करण्याचे आवाहन मी केलंय. उमेदवाराला सुरक्षा देण्याचे काम पोलिसांचे असल्याचे अजित पवार म्हणाले.

मी महानगरपालिकेपुरतं बोलतोय. कशा पद्धतीने टेंडर पास होतात. ज्यांना काम द्यायचं त्यांच्या दृष्टीने सकारात्मक नियम आणले जातात. मी वक्तव्य केलं त्याला फुगवण्यात आलं. पक्षाचे प्रमुख असल्याने त्यांनी त्यावर विधान केले. केंद्रात, राज्यात एनडीए आणि महाविकास आघाडीत होतो. मी पूर्ण भाजपला बोललो नाही. पालिकेतल्या गलथन कारभाराबद्दल बोललो. आताही त्यांच्याबद्दल बोलणार आहे. मी माझ्या परिने माझी भूमिका मांडतोय. ते मांडतील. आमच्यात अंतर कसं वाढेल असे प्रश्न विचारले जातायत, असे अजित पवार म्हणाले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Ajit pawarpune electionBJPMaharashtra Municipal Corporation Election

इतर बातम्या

'ट्रम्प व्हेनेझुएलाप्रमाणे मोदींचंही अपहरण करतील?...

महाराष्ट्र बातम्या