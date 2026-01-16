पुण्यात काँग्रेसने खातं खोललं; प्रशांत जगतापांनी भाजपाच्या उमेदवाराला हरवलं, खेचून आणला विजय

Pune Pimpri Chinchwad Election Result: पुण्यात भाजपाला धक्का बसला असून, काँग्रेसने खातं खोललं आहे. शरद पवारांची साथ सोडत काँग्रेसमध्ये गेलेले प्रशांत जगताप विजयी झाले आहेत. प्रशांत जगताप यांनी प्रभाग क्रमांक 18 ड मधून निवडणूक लढवली. निवडणूक अटीतटीच्या लढतीत प्रशांत जगताप जिंकले आहेत.
माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर यांचा मुलगा अभिजीत शिवरकर हे ऐनवेळी काँग्रेसमधून भाजपात गेले होते. त्याच भाजपाच्या अभिजित शिवरकर यांचा प्रशांत जगताप यांनी पराभव केला आहे. प्रशांत जगतापांच्या विजयाने पुण्यात काँग्रेसनं खातं खोललं आहे. प्रशांत जगताप यांनी विजय खेचून आणला आहे.