नवीन मतदारांचे होणार नुकसान,नाही मिळणार मतदानाचा हक्क; प्रशासनाचा मोठा निर्णय!

Election News: पहिल्यांदा मतदान करायला जाणाऱ्या पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्वाची अपडेट आहे. तुम्हीदेखील 1 जुलैच्या नंतर मतदार नोंदणी केली असेल तर तुम्हाला मतदानाचा हक्क मिळणार नाही.काय आहे नेमकं कारण? कोणी घेतलाय हा निर्णय? सविस्तर जाणून घेऊया.
पुणे महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने 1 जुलै 2025 रोजी अंतिम केलेली मतदार यादी वापरली जाणार आहे. या यादीत नाव नसलेल्या आणि त्यानंतर नोंदणी केलेल्या नवीन मतदारांना मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही अशी माहिती आयोगाकडून देण्यात आली आहे. पुण्यातील सुमारे 35 लाख मतदार या निवडणुकीत आपला हक्क बजावू शकतील. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि व्यवस्थित व्हावी यासाठी प्रशासनाने कठोर नियम लागू केल्याची माहिती आयोगाने दिलीय.
यंदा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाची अंतिम मतदार यादीच वापरली जाईल. पूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून यादी घेऊन ती प्रभागनिहाय आणि मतदान केंद्रानिहाय विभागली जायची. मात्र, यंदा स्थानिक पातळीवर यादी घेण्यास मनाई आहे. ही यादी महापालिकेला प्राप्त झाली असून, लवकरच प्रभागनिहाय वर्गीकरणाला सुरुवात होईल, अशी माहिती निवडणूक अधिकारी प्रसाद काटकर यांनी दिली.
महापालिकेच्या अंतिम प्रभाग रचनेला मान्यता मिळाली आहे. येत्या काही दिवसांत प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर होईल. त्यानंतर निवडणूक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल, अशी माहिती देण्यात आलीय.
2011 च्या लोकसंख्येच्या आधारे ही निवडणूक होणार आहे. एकूण 41 प्रभागांतून 165 नगरसेवक निवडले जातील. यापैकी 40 प्रभाग चार-सदस्यीय, तर एक प्रभाग (प्रभाग क्र. 38: बालाजीनगर-कात्रज-आंबेगाव) पाच-सदस्यीय असेल, जिथे लोकसंख्या सुमारे 123000 आहे.
1 जुलै 2025 नंतर नोंदणी केलेल्या मतदारांना मतदानाचा हक्क मिळणार नाही. यामुळे नव्याने मतदार झालेल्यांना निवडणुकीत सहभागी होता येणार नाही, हे आता स्पष्ट झालंय.
निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करण्यात आले आहे. मतदार यादीचे वर्गीकरण, प्रभागनिहाय आरक्षण आणि कर्मचारी प्रशिक्षण यांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक व्यवस्थित आणि निष्पक्ष होईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
