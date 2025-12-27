'तुझा आणि पुण्याचा काय संबंध', शिंदेंच्या शिवसेनेच्या बैठकीत हमरी-तुमरी, भानगिरे आणि शिवतारेंमध्ये राडा

Word Fight Between Bhangire and Vijay Shivtare: पुण्यात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. पुण्यात सध्या जागावाटपावर अंतिम चर्चा सुरु असताना, त्यावरुनच पक्षाचे दोन नेते आपापसात भिडले आहेत. नाना भानगिरे आणि विजय शिवतारे यांच्यामध्ये जागावाटपावरुन बैठकीत हमरी तुमरी झाली आहे. काम करणारे कार्यकर्ते सोडून विजय शिवतारे मर्जीतील माणसांना उमेदवारी देण्यासाठी जोर लावत आहेत असा आरोप नाना भानगिरे यांनी केला आहे. तुझा आणि पुण्याचा काय संबंध अशा शब्दांत नाना भानगिरे यांनी विजय शिवतारेंना धारेवर धरलं आहे.
निलम गोऱ्हे आणि विजय शिवतारे पैसे घेऊन उमेदवारी देत असल्याचा आरोप कार्यकर्ते करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर काल शिंदे गटाच्या नाराज कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं होतं. तसंच आज शहरप्रमुख नाना भानगिरे तडका फडकी निघून गेले.
शिवसेना नेत्या निलम गोऱ्हे यांनी सांगितलं आहे की, भाजपाने 15 जागा दिल्या होत्या. या जागांवर आमची चर्चा झाली. पक्षाकडून आम्हाला यादी आली आहे. 25 जागा आम्हाला मिळाव्या या मतावर आम्ही ठाम आहोत, असं पत्र भाजपाला पाठवलं आहे. शिवसेनेच्या वतीने आमचे सगळे पदाधिकारी यांनी आज बैठक घेतली. उदय सामंत यांच्याशी बोलणं झालं आहे. शेवटच्या टप्प्यात आमची चर्चा सुरू आहे.
भाजपकडून नाराज भानगिरे यांना ऑफर मिळाल्याची चर्चा आहे. हडपसर मधील जागांवरून शिवसेनेचे माजी मंञी विजय शिवतारे आणि पुणे शहराध्यक्ष नाना भानगिरे यांच्यात प्रचंड वादावादी झाली. भाजपकडे नेमक्या कोणत्या जागा मागायच्या यावरून दोघात वाद झाला. बैठकीदरम्यान, शिवतारे भानगिरेंवर धावून घेल्याची सूञांची माहिती आहे.
नाना भानगिरे यांना एक फोन आला. त्यांना एक निरोप आला होता. मला माहिती नाही की ते तुम्हाला काय बोलले. त्यांचा गैरसमज नक्की दूर होईल. आमची बाजू आणि अंतिम निर्णय मुख्य नेते घेतील. उदय सामंत आणि अजित पवार यांचे बोलणे झाले ते मला माहिती नाही. सन्मानजनक युती झाली पाहिजे ही शिवसैनिकांची अपेक्षा आहे. अंतिम निर्णय आज रात्रीपर्यंत होईल असं निलम गोऱ्हे यांनी सांगितलं आहे.