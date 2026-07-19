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पुणे महापालिकेची फूड टेस्टिंग मशीन गायब? तुकाराम मुंढे यांनी भेसळ विरोधी कारवाईचा धडका सुरु असताना धक्कादायक प्रकार

पुणे महापालिकेची फूड टेस्टिंग मशीन झाली गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे,  आरोग्य विभागाच्या कारभारावर प्रश्नतिन्ह निर्माण झाले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 19, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:55 PM IST
पुणे महापालिकेची फूड टेस्टिंग मशीन गायब? तुकाराम मुंढे यांनी भेसळ विरोधी कारवाईचा धडका सुरु असताना धक्कादायक प्रकार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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