/पुणे महापालिकेची फूड टेस्टिंग मशीन गायब? तुकाराम मुंढे यांनी भेसळ विरोधी कारवाईचा धडका सुरु असताना धक्कादायक प्रकार

Pune News : राज्यात एका बाजूला अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भेसळ विरोधी कारवाईचा धडका लावला आहे. मात्र असं असतानाच पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. जवळपास 12 लाख रुपये खर्च करून खरेदी करण्यात आलेली फूड टेस्टिंग मशीन गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्यातून समोर आला आहे.
राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभर भेसळविरोधी कारवाईला वेग आला असताना, महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील धक्कादायक निष्काळजीपणा समोर आला आहे. तब्बल 11 लाख 98 हजार रुपये खर्चून खरेदी करण्यात आलेली फूड टेस्टिंग मशीन गायब असल्याची धक्कादायक माहिती महापालिकेच्या प्रश्नोत्तरातून उघड झाली आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने 9 वर्षांपूर्वी 11.98 लाख रुपयांची फूड टेस्टिंग मशीन खरेदी केली होती. ही मशीन पुण्यातील कोंढवा भागातील फूड हायजीन अँड हेल्थ लॅबोरेटरी येथे कार्यरत होती. त्या प्रयोगशाळेचा करार संपल्यानंतर फेब्रुवारी 2018 मध्ये प्रयोगशाळेतील सर्व उपकरणांचा ताबा तत्कालीन पशुवैद्यकीय अधीक्षकांकडे देण्यात आला.
महापालिकेच्या सभेत नगरसेवक महेश वाबळे यांनी ही मशीन सध्या कार्यरत अवस्थेत आहे का, तसेच मशीनचे सर्व भाग उपलब्ध आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर प्रशासनाने दिलेल्या लेखी उत्तरात फूड टेस्टिंग मशीन आढळून येत नसल्याचे स्पष्ट केलं आहे.
तुकाराम मुंढे आयुक्त होताच अन्न व औषध प्रशासन अॅक्शन मोडवर आली. जनतेला सेफ आणि स्टँडर्ड फूड उपलब्ध करून देणं आपलं काम असल्याचं तुकाराम मुंडे म्हणालेत. यासह नागरिकांना तक्रार दाखल करण्यासाठी तयार करण्यात आली असून अधिकाऱ्यांना वेबसाईटवर उत्तर देणं बंधनकारक असल्याची माहिती तुकाराम मुंढेंनी दिली.
गुटखा विक्री आणि वाहतुकी विरोधात तुकाराम मुंढे अॅक्शन मोडवर आले असताना गुटखा तस्करांनी अनोखी शक्कल लढवल्याचा प्रकार पालघरमध्ये समोर आला आहे. गुजरातमधील गुटखा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी या गुटखा तस्करांनी थेट गुटखा वाहतूक करण्यासाठी वापरत असलेल्या गाडीवर भारत सरकार आणि भाजपचा झेंडा लावल्याचं समोर आलं आहे..