पुणेकरांनो, तुमच्या प्रभागात कोणाविरुद्ध कोण लढतंय पाहिलं का? 41 प्रभागांतील उमेदवारांची यादी

Pune Municipal Election 2026 Ward Wise Candidate List: महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांपैकी सर्वाधिक चुरस असलेल्या महापालिकांमध्ये पुण्याचा समावेश होतो. राज्यातील अनेक ठिकाणी एकत्र लढणारे मित्रपक्ष पुण्यात स्वबळावर लढत आहेत. तर समोर अनेक पक्षांची मोट बांधून विरोधीपक्षांनी आघाडी उभी केली आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये युती होणार आणि नाही होणार असं करता करता अखेरच्या क्षणी जागावाटपावरुन युतीचं फिस्कटलं. उमेदवारी मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशीही भाजपा आणि शिंदे सेनेमध्ये समेट झाली नाही. त्यामुळेच इथे भाजपा आणि शिंदेंची शिवसेना स्वबळावर लढत आहे. दुसरीकडे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत काँग्रेस, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एकत्र निवडणूक लढवत आहेत. याशिवाय दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्षही पुणे निवडणुकीच्या आराखड्यात आहे. या चौरंगी निवडणुकीमध्ये 41 प्रभागांमधून निवडणूक लढवली जाणार आहे.
पुण्यामध्ये दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. सध्या निवडणुकीच्या रिंगणात 165 जागांसाठी 1 हजार 165 उमेदवार असून त्यांचं भविष्य 15 तारखेला मतपेटीमध्ये कैद होणार आहे. शेकडो उमेदवारांनी शेवटच्या क्षणी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. त्यामुळे आता कोणत्या प्रभागातून कोण कोणाविरुद्ध लढणार आहे हे जाणून घेऊयात...
प्रभाग 1 : कळस - धानोरी-लोहगाव उर्वरित
अ (अनुसुचित जाती महिला)
अश्विनी राहूल भंडारे - भाजप
आरती संजय चव्हाण - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
लक्ष्मी पांडूरंग इंगुळकर - मनसे
सोनाली राजू ठोंबरे - काँग्रेस
ब (अनुसुचित जमाती)
संगिता संदिप दांगट - भाजप
नूतन राहूल प्रताप - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
प्रदिप लक्ष्मण रावते - शिवसेना
भोसले कुणाल श्रीरंग - वंचित
क (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)
वंदना संतोषलाला खांदवे - भाजप
रेखा चंद्रकांत टिंगरे - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
मिनाक्षी सतीश म्हस्के - शिवसेना
अलिशा हारूण मुलानी - आप
गायत्री सांळूखे - मनसे
ड (सर्वसाधारण)
अनिल वसंतराव टिंगरे - भाजप
शशिकांत टिंगरे - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सोमनाथ वामन खांदवे - उध्दवसेना
अमित उद्धव म्हस्के - आप
गिरीश भीमराव जैवळ -शिवसेना
प्रभाग 2 : फुलेनगर - नागपूर चाळ
अ (अनुसुचित जाती महिला)
रेणुका हुलगेश चलवादी - भाजप
नंदिनी सिद्धार्थ धेंडे - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
प्रियंका मानवेंद्र रणपिसे - (काँग्रेस)
मोरे रिंकु शैलेंद्र - (उध्दवसेना)
ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
सुधीर सुभाष वाघमोडे - भाजप
शिवाणी उमेश माने - काँग्रेस
हर्षल रमेश टिंगरे - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
विजयकुमार ढाकणे - शिंदेसेना
पाटील गणेश- मनसे
क (सर्वसाधारण महिला)
आदिती गणेश बाबर - भाजप पुरस्कृत
कनहर अजहर खान - काँग्रेस
शितल अजय सावंत - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
शिर्के दिपाली महेंद्र - मनसे
योगिता यशवंत शिर्के - उध्दवसेना
ड (सर्वसाधारण)
राहूल जाधव - भाजप
सुहास विजय टिंगरे - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सुनिल लालू गोगले - उध्दवसेना
विपुल राजेंद्र दळवी - शिंदेसेना
प्रभाग 3 : विमाननगर – लोहेगाव
अ (मागास प्रवर्ग महिला)
श्रेयस प्रितम खांदवे – भाजप
उषा कळमकर – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
शितल कांडेलकर – आप
खुने प्राप्ती – सनेय छत्रपती शासन
ब (मागास प्रवर्ग)
अनिल दिलीप सातव – भाजप
सुनील बबन खांदवे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सागर शिवाजी खांदवे – कॉंग्रेस
अविनाश भाकरे – आप
क (सर्वसाधारण महिला)
ऐश्वर्या पठारे – भाजप
उज्वला मिलिंद खांदवे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
गायत्री पवार – शिंदेसेना
माधुरी वडमारे – आप
ड (सर्वसाधारण पुरुष)
रामदास दाभाडे – भाजप
बंडू शहाजी खांदवे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
हेमंत बत्ते – शिंदेसेना
ज्ञानेश्वर रामभाऊ पोळ – उद्धवसेना
प्रभाग 4 : खराडी – वाघोली
अ (मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण)
शैलजीत बनसोडे – भाजप
नानासाहेब आबनावे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
विक्रम वाघमारे – शिंदेसेना
पवन सोनावणे – कॉंग्रेस
ब
रत्नमाला सातव – भाजप
वसुंधरा उबाळे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
साधना भगत – शिंदेसेना
विनिता जमधडे – कॉंग्रेस
क (सर्वसाधारण महिला)
तृप्ती भरणे – भाजप
दर्शना पठारे– राष्ट्रवादी (अजित पवार)
अमृत पठारे– उद्धवसेना
प्रभा करपे – कॉंग्रेस
ड
सुरेंद्र पठारे– भाजप
समीर भाडळे– राष्ट्रवादी (अजित पवार)
शांताराम कटके – शिंदेसेना
बाळा प-हाड – कॉंग्रेस
प्रभाग 5 : वडगाव शेरी – कल्याणीनगर
अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
नारायण गलांडे — भाजप
सचिन भगत — राष्ट्रवादी
राजेंद्र शिरसाठ — काँग्रेस
संतोष काळे — आप
ब (सर्वसाधारण महिला)
श्वेता मुकुंद गलांडे — भाजप
सुनिता गलांडे — राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सविता राऊत — उद्धवसेना
भारती जीभकाटे — आप
क (सर्वसाधारण महिला)
कविता गलांडे — भाजप
रुपाली गलांडे — राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सारिका दळवी— शिवसेना
अश्विनी झगडे — आप
ड (सर्वसाधारण प्रवर्ग)
योगेश मुळीक — भाजप
संदीप जऱ्हाड — राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सतीश मुळीक — उद्धवसेना
जॉन फर्नांडिस — आप
प्रभाग 6 : येरवडा – गांधीनगर
अ (अनुसूचित जाती)
आरडे संतोष सुदाम — भाजप
अॅड. अविनाश राज साळवे — काँग्रेस
अजित गंगावणे — राष्ट्रवादी (अजित पवार)
किशोर चंद्रकांत वाघमारे — शिवसेना
ब (मागासवर्गीय महिला)
आशा किशोर विटकर — भाजप
संध्या गणेश देवकर — राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सायरा हनीफ शेख — (काँग्रेस)
कोमल अभिजित वाघचौरे — (शिवसेना)
तृप्ती महेश शिंदे- उध्दवसेना
क (सर्वसाधारण महिला)
सुकाळे संगिता संतोष — भाजप
ज्योती विल्सन चेंदेवळ — राष्ट्रवादी (अजित पवार)
अश्विनी डॅनीयल लांडगे — काँग्रेस
स्नेहल सुनील जाधव — शिवसेना
ड (सर्वसाधारण)
भोसले संजय शशिकांत — भाजप
पठाण अनवर हुसेन मेहमूद — राष्ट्रवादी (शप)
विशाल हरी मलके — काँग्रेस
आनंद रामनिवास गोयल — शिवसेना
प्रभाग 7 : गोखलेनगर – वाकडेवाडी
अ (अनुसूचित जाती महिला)
निशा मानवतकर – भाजपा
आशा साने – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
राजश्री चव्हाण – काँग्रेस
सपना देंडे– मनसे
सोनाली लांडगे - शिंदेसेना
ब (मागासवर्गीय महिला)
सायली माळवे– भाजपा
अंजली ओरसे– राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सोनाली डोंगरे – काँग्रेस
क (सर्वसाधारण)
हरीश निकम – भाजपा
निलेश निकम – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
दत्तात्रय पवार – काँग्रेस
अंजनेय साठे – मनसे
जाधव धनंजय - शिंदेसेना
ड (सर्वसाधारण)
रेश्मा भोसले – भाजपा
दत्तात्रय बहीरट – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
समाधान शिंदे – काँग्रेस
विनायक कोतकर – मनसे
संजय तुरेकर - शिंदेसेना
प्रभाग 8 : औंध – बोपोडी
अ (अनुसूचित जाती)
परशुराम वाडेकर – भाजपा
विनोद रणपिसे – राष्ट्रवादी (अप)
सुंदर ओव्हाळ – काँग्रेस
दत्तात्रय रणदिवे – मनसे
निरभवने वसुधा राजन- राष्ट्रवादी (शप)
ब (मागास महिला प्रवर्ग)
भक्ती गायकवाड – भाजपा
पौर्णिमा रानवडे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
पुष्पा जाधव – शिवसेना
प्राजक्ता गायकवाड – काँग्रेस
क (सर्वसाधारण महिला)
सपना छाजेड– भाजपा
अर्चना मुसळे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सुप्रिया भुतडा – काँग्रेस
अंजली दिघे – शिवसेना
ड (सर्वसाधारण)
चंद्रशेखर निम्हण– भाजपा
प्रकाश ढोरे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
रमेश पवळे – काँग्रेस
अमित जावीर– आप
प्रभाग 9 : सूस – बाणेर – पाषाण
अ (अनुसूचित जमाती महिला)
चिमटे रोहिणी – भाजपा
गायत्री मेढे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
नगरधनकर रोशणी– वंचित
ब (भाजप)
गणेश कळमकर – भाजपा
बाबुराव चांदेरे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
संदीप बालवडकर – काँग्रेस
जयेश मुरकुटे – राष्ट्रवादी (शप)
क (सर्वसाधारण महिला)
मयुरी कोकाटे – भाजपा
ज्योती चांदेरे – उद्धवसेना
पार्वती निम्हण– काँग्रेस
पुनम विधाते – अपक्ष
ड
लहू बालवडकर – भाजपा
अमोल बालवडकर – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
जिवन चाकणकर – काँग्रेस
मयूर भांडे – शिवसेना
प्रभाग 10 : बावधन कॉलनी – भुसारी कॉलनी
अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
किरण दत्तात्रय दगडे– भाजपा
अभिजीत राजेंद्र दगडे– राष्ट्रवादी (अजित पवार)
राजेंद्र केशव गोरडे – मनसे
ब (सर्वसाधारण महिला)
रुपाली पवार – भाजपा
जयश्री गजानन मारणे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
मीनल निलेश धनवटे – शिवसेना
स्वाती राजेंद्र वेडेपाटील – मनसे
क (सर्वसाधारण महिला)
अल्पना गणेश वरपे– भाजपा
सुजाता सूर्यकांत गुंडे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
मंगल दादाराव सोनटक्के – शिवसेना
सुरेखा किशोर मारणे – काँग्रेस
ड (सर्वसाधारण प्रवर्ग)
दिलीप तुकाराम वेडेपाटील – भाजपा
शंकर दत्तात्रय केमसे– राष्ट्रवादी (अजित पवार)
राहुल गजानन दुधाळे – उद्धवसेना
रमेश निवृत्ती उभे – शिवसेना
प्रभाग 11 : रामबाग कॉलनी – शिवतीर्थनगर
अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
मारणे अजय नामदेव – भाजपा
मानकर हर्षवर्धन दीपक – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
धनवडे बाळासाहेब मनोहर – उद्धवसेना
काते संतोष गणपत– आप
ब (सर्वसाधारण महिला)
शिंदे शर्मिला नितीन – भाजपा
शिंदे तृप्ती निलेश – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
भगत सविता दत्ता – शिवसेना
डोख दीपाली संतोष – काँग्रेस
क (सर्वसाधारण महिला)
बुटाला मनीषा संदीप – भाजपा
खिलारे कांता नवनाथ – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
शिंदे स्नेहल गणेश – मनसे
सोनार नयना शिवाजी – काँग्रेस
वैशाली मराठे - शिवसेना
ड (सर्वसाधारण)
राऊत अभिजीत भागवत – भाजपा
पवार नितीन रामदास – शिवसेना
कदम रामचंद्र आत्माराम – काँग्रेस
भगत अर्चना सागर – मनसे
प्रभाग 12: शिवाजी नगर – मॉडेल कॉलनी
अ (अनुसूचित जाती महिला)
अमृता राम म्हेत्रे – भाजपा
नीता दिलीप अलगुडे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सायली विजय पवार – शिवसेना
राजश्री रामचंद्र आडसूळ – काँग्रेस
ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
अपूर्व दत्तात्रय खाडे – भाजपा
दयानंद सिद्राम इरकल – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
ऋषिकेश सुरेश जाधव – काँग्रेस
पवार विशाल दिलीप – शिवसेना
क (सर्वसाधारण महिला)
पूजा अनिल पांचाळ – भाजपा
मंजाळकर निता आनंद – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
प्रियंता पवार – काँग्रेस
मंजु विश्वनाथ वाघमारे – वंचित
मंगल पवार - शिंदेसेना
ड (सर्वसाधारण)
एकबोटे निवेदिता गजानन – भाजपा
बोडके दीपक काळूराम– राष्ट्रवादी (अजित पवार)
विशाल राम डोंगरे – शिवसेना
अतुल सुदामराव दिघे – उद्धवसेना
निलगर जावेद - काँग्रेस
प्रभाग 13: पुणे स्टेशन – जय जवाननगर
अ (अनु. जाती सर्वसाधारण)
निलेश सुरेश आल्हाट– भाजपा
दीक्षा एकनाथ गायकवाड – राष्ट्रवादी
कुणाल दयाराम राजगुरु – काँग्रेस
डॉ. निकीता मयुर गायकवाड – वंचित
ब (मागास महिला प्रवर्ग)
शोभा रमेश मेमाणे– भाजपा
श्वेता अनिल चव्हाण– राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सुमैय्या मैहबुब नदाफ– काँग्रेस
क (महिला सर्वसाधारण)
अश्विनी संजय भोसले – भाजपा
नीलम श्याम गायकवाड – राष्ट्रवादी (अप)
वैशाली नागनाथ भालेराव– काँग्रेस
स्वाती सुरेश धनगर – वंचित
ड (सर्वसाधारण प्रवर्ग)
सूर्यकांत बापू निकाळजे – भाजपा
शेख विकार अहमद मख्तार– राष्ट्रवादी (अजित पवार)
अरविंद तुकाराम शिंदे – काँग्रेस
अँड गजानन श्रीराम चौधरी – वंचित
प्रभाग 14 : कोरेगाव पार्क – घोरपडी – मुंढवा
अ (अनुसूचित जाती महिला)
हिमाली नवनाथ कांबळे – भाजपा
सुमन सोमनाथ गायकवाड – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
स्वाती भास्कर जगताप – काँग्रेस
लाभिणी अजित वाघमारे – वंचित
ब (मागास प्रवर्ग)
किशोर विष्णु धायरकर – भाजपा
संदीप कैलासराव कोद्रे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
प्रदीप मान्तुआ परदेशी – काँग्रेस
पंकज शिवाजी कोद्रे – शिवसेना
क (सर्वसाधारण महिला)
मंगला प्रकाश मंत्री – भाजपा
सुरेखा चंद्रकांत कवडे – राष्ट्रवादी
गौरी अक्षय पिंगळे – उद्धवसेना
जयश्री पंकज कोद्रे– शिवसेना
ड (सर्वसाधारण प्रवर्ग)
उमेश ज्ञानेश्वर गायकवाड – भाजपा
सुनील जयवंत गायकवाड – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
गणेश नारायण कवडे – अपक्ष
सॅमसन अँथनी – आप
प्रभाग 15: मांजरी बु. – केशवनगर – साडेसतरानळी
अ (अनुसूचित जाती)
नंदा अनिल अबनावे – भाजपा
जोशिला कांबळे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
वैशाली सोमनाथ गायकवाड – उद्धवसेना
राजश्री माने – शिंदेसेना
सविता जाधव - काँग्रेस
ब (मागासवर्गीय)
डॉ. दादा कोद्रे– भाजपा
पुरूषोत्तम धारवडकर – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
देविदास भाट – उद्धवसेना
कुलदीप यादव – मनसे
भंडारी वैभव चंद्रजीत - काँग्रेस
संदीप लोणकर - शिंदेसेना
क (सर्वसाधारण महिला)
सारीका अमित घुले – भाजपा
शिवानी रूपेश तुपे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सुनीता गणेश काकडे – काँग्रेस
नीता देवकर – मनसे
सीमा घुले - शिंदेसेना
ड (सर्वसाधारण पुरुष)
शिवराज घुले – भाजपा
अजित दत्तात्रय घुले – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
निखिल दिलीप घुले – शिंदेसेना
कोद्रे पसाद - काँग्रेस
प्रभाग 16 : हडपसर – सातववाडी
अ (मागासवर्गीय)
शिल्पा नितीन होले– भाजपा
वैशाली बनकर – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
पल्लवी सुरसे – उद्धवसेना
आयोध्दा आंधळे- शिवसेना
ब (सर्वसाधारण महिला)
उज्ज्वला जंगले– भाजपा
वर्षा प्रशांत पवार – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
नलिनी विजय मोरे – उद्धवसेना
भाग्यश्री जाधव – राष्ट्रवादी (शप)
भानगिरे शैलजा - शिंदेसेना
क (सर्वसाधारण)
संदीप दळवी – भाजपा
कमलेश कापरे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
अविनाश काळे – राष्ट्रवादी (शप)
सागरराजे भोसले – शिंदेसेना
गावडे नितीन -उध्दवसेना
ड (सर्वसाधारण)
मारूती तुपे – भाजपा
योगेश ससाणे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
विजय देशमुख– उद्धवसेना
प्रभाग 17 : रामटेकडी – माळवाडी – वेदुवाडी
अ (अनुसूचित जाती)
खंडू सतीश लोंढे – भाजपा
अशोक कांबळे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
मोहित रमेश काकडे – शिंदेसेना
प्रेम कसबे– उद्धवसेना
ब (मागासवर्गीय)
शुभांगी किरण होले – भाजपा
हेमलता मगर – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
अंजुम इम्ताज मोमीन – उद्धवसेना
मयुरी सुरेश बामने – शिंदेसेना
क (सर्वसाधारण महिला)
पायल विराज तुपे – भाजपा
स्वाती तुषार गोफणे – उद्धवसेना
संगिता दत्तात्रय तुपे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
ड (सर्वसाधारण पुरुष)
प्रशांत तुपे – भाजपा
आनंद आळकुंटे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
समीर तुपे – उद्धवसेना
अ (मागासवर्गीय)
धनराज घोगरे– भाजप
दिलीप जांभुळकर– राष्ट्रवादी (शप)
साहिल केदारी – काँग्रेस
मकरंद केदारी – शिवसेना
ब (सर्वसाधारण महिला)
कालिंदा पुंडे – भाजप
निकिता जगताप – राष्ट्रवादी (शरद पवार)
रत्नप्रभा जगताप – काँग्रेस
श्रद्धा सामल – शिवसेना
क (सर्वसाधारण महिला)
कोमल शेंडकर – भाजप
योजना चौघुले– राष्ट्रवादी (शरद पवार)
शमिका जांभुळकर– काँग्रेस
पल्लवी केदारी – शिवसेना
ड (सर्वसाधारण)
अभिजीत शिवरकर – भाजप
रोहन गायकवाड– राष्ट्रवादी (शरद)
प्रशांत जगताप – काँग्रेस
प्रेम देरेकर – शिवसेना
प्रभाग 19 : कोंढवा खुर्द – कौसरबाग
अ (मागास महिला प्रवर्ग)
नूर फातिमा हुसेन खान – भाजप
नंदा लोणकर – राष्ट्रवादी (शरद)
शेख तस्लीम हसन – काँग्रेस
मुबीना खान – मनसे
ब (सर्वसाधारण महिला)
सुप्रिया सतीश शिंदे – भाजप
परवीन हाजी फिरोज शेख – राष्ट्रवादी (शरद पवार)
आसिया मणियार – काँग्रेस
मेघा बाबर– उद्धवसेना
पटेल तसनीम छबील - शिंदेसेना
क (सर्वसाधारण)
सत्पाल रामचंद्र पारगे – भाजप
रईस सुंडके – राष्ट्रवादी (शरद पवार)
सय्यद काशीफ करूल – काँग्रेस
साईनाथ बाबर – मनसे
ड (सर्वसाधारण)
अमर कैलास गव्हाणे – भाजप
गफूर पठाण – राष्ट्रवादी (शरद पवार)
सिध्दीकी मोईनुद्दीन – काँग्रेस
प्रसाद बाबर – शिवसेना
शेख जुनेद फारूख - शिंदेसेना
प्रभाग 20: शंकरमहाराज मठ – बिबवेवाडी
अ
महादेव जायभाय – शिवसेना
मोहन चव्हाण – काँग्रेस
नागापुरे प्रितम - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
राजेंद्र शिळीमकर – भाजप
ब
तन्वी दिवेकर – भाजप
अस्मिता शिंदे– राष्ट्रवादी (अजित पवार)
प्रियंका शितोळे – शिवसेना
क
मानसी देशपांडे– भाजप
रश्मी अमराळे– राष्ट्रवादी (अजित पवार)
रूपाली शंकर दारवटकर – शिवसेना
सुरेखा ननावरे– काँग्रेस
रूपाली बिबवे – काँग्रेस
ड
नवनाथ काशिनाथ निवंगुणे– शिवसेना
संजय ववले– काँग्रेस
घुले गौरव - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सुचेंदा माणिकचंद- भाजप
प्रभाग 21: मुंढवनगर – सँल्सबेरी पार्क
अ
प्रसन्न वैरागे– भाजप
सुगत धसाडे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
पुष्कर आबनावे - काँग्रेस
विशाल सरोदे- शिवसेना
ब
सिद्धी शिळीमकर– भाजप
शोभा नांगरे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
स्नेहलता पाडळे – काँग्रेस
अर्चना ढोले - शिंदेसेना
क
मनीषा चोरबेले– भाजप
श्वेता होनराव– राष्ट्रवादी (अजित पवार)
योगिता सुराणा– काँग्रेस
पुजा नरवडे -शिंदेसेना
ड
श्रीनाथ भिमाले – भाजप
बालासाहेब अटल – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
दिनेश खराडे - शिंदेसेना
अक्षय जैन – काँग्रेस
प्रभाग 22 : कासेवाडी – डायट प्लॉट
अ (अनुसूचित जाती महिला)
मृणाल पांडूरंग कांबळे – भाजप
इंदिरा अविनाश बागवे – काँग्रेस
प्रिया विक्रम मोरे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
मधु किरण कांबळे – आप
निकीता जाधव - शिंदेसेना
ब (मागास प्रवर्ग)
संदीप गजानन लडकत – भाजप
हरेश शिवाजी लडकत – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
रफिक अब्दुल शेख – काँग्रेस
अनिल नारायण दामजी – शिवसेना
क (सर्वसाधारण महिला)
अर्चना तुषार पाटील – भाजप
फिरोजा जावेद खान – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
नुरजहान शेख – शिवसेना
दिलशान जुबेर शेख – काँग्रेस
ड (सर्वसाधारण)
विवेक महादेव यादव – भाजप
शेख शाहनुर रशीद – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
अविनाश रमेश बागवे – काँग्रेस
विकी विजय भालेराव – वंचित
प्रभाग क्रमांक 23 रविवार पेठ- नानापेठ
अ
प्रदीप सुरेश अवचिते - शिवसेना
कोठावळे अनिकेत वसंतराव -राष्ट्रवादी (अजित पवार)
जावळे पल्लवी चंद्रशेखर - भाजप
डॉक्टर देवळकर अमोल अशोक -काँग्रेस
ब
सोनाली वनराज आंदेकर - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
विजया किरण कद्रे - आम आदमी पार्टी
दंगेकर प्रतिभा रवींद्र-शिवसेना
अनुराधा संजीव मंचे - भाजप
मारटकर निकिता दीपक -उद्धव सेना
क
आंदेकर लक्ष्मी उदयकांत - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
नीलम प्रवीण करपे - काँग्रेस
डॉक्टर वैष्णवी देवेंद्र किराड -शिंदे सेना
गडाळे ऋतुजा तेजस- भाजप
ड
प्रल्हाद गवळी - मनसे
खान शहाबाद मोहम्मद शरीफ - राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
धनवडे विशाल गोरख-भाजप
गणेश शंकर नलावडे - शिवसेना
शिवराज रवींद्र माळवदकर - राष्ट्रवादी काँग्रेस शप
संजय मोरे - उद्धवसेना
प्रभाग क्रमांक 24 कसबा गणपती -कमला नेहरू हॉस्पीटल
अ
अफूवाले वैशाली प्रदीप शिवसेना
काळोखे पुनम विनोद राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
रंजना नागेश खडके उद्धव सेना
बहिरट कल्पना दिलीप भाजप
ब
तरवडे मेघना किशोर शिवसेना
उज्वला गणेश यादव भाजप
शेख शिफा फिरोज काँग्रेस
शेट्टी सुजाता सदानंद राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
क
नितीन परतानी काँग्रेस
फुलावरे जयप्रकाश नारायण राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
मते प्रशांत काळूराम शिवसेना
राजेश पुंडलिक मोरे उद्धव सेना
देवेंद्र उर्फ छोटू वडके भाजप
वाघचौरे पंचशील मोहन वंचित
ड
किरण दशरथ कद्रे आप
कांबळे किरण गौतम बहुजन समाज पार्टी
प्रवीण रवींद्र धंगेकर शिवसेना
गणेश शांताराम नवधरे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
बिडकर गणेश मधुकर भाजप
राहुल मांगीलाल शर्मा काँग्रेस
कुमार विठ्ठल आहेर वंचित
प्रभाग 25 : शनिवार पेठ – महात्मा फुले मंडई
अ (मागासवर्ग महिला)
स्वप्नाली नितीन पंडित – भाजप
रुपाली ठोंबरे पाटील – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
अमृता भोकरे – मनसे
ब (मागास प्रवर्ग)
राघवेंद्र दीपक मानकर – भाजप
समीर गायकवाड – उद्धवसेना
क (सर्वसाधारण महिला)
स्वरदा बापट – भाजप
राधिका कुलकर्णी – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
शीतल पायगुडे – राष्ट्रवादी (शरद पवार)
अक्षता धुमाळ शिंदे – शिवसेना
ड (सर्वसाधारण)
कुणाल शैलेश टिळक – भाजप
संदीप जाधव – राष्ट्रवादी(शरद पवार
सुनील दत्तात्रय खाटपे - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सिध्देश कामाठे - शिवसेना
प्रभाग क्रमांक 26 घोरपडे पेठ- गुरूवार पेठ, समताभूमी
अ
निरंजन मधुकर अडागळे - आम आदमी पार्टी
गणेश बुगाजी कल्याणकर - राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
ध्यानी नाथ भगवान गायकवाड - बहुजन समाज पार्टी
सिद्धेश्वर धनराज जाधव - शिवसेना
रवी अशोक पाटोळे - काँग्रेस
साळुंके चंदन गजाभाऊ -उद्धव सेना
विष्णू नारायण हरिहर -vभाजप
ब
आंदेकर शीतल अमोल - शिवसेना
अंकिता अतुल कच्छावे - आम आदमी पार्टी
पायल विकास चव्हाण - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार
रूपाली ठोंबरे पाटील - राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार
बोराटे भावना निलेश - काँग्रेस
माळवदे स्नेहा नामदेव - भाजप
क
काची सीमा मिलिंद - राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार
शितल राहुल कांबळे - आम आदमी पार्टी
अमृता संदीप गायकवाड - ठाकरे गट
वंदना दयानंद जेधे - शिवसेना
ऐश्वर्या सम्राट थोरात - भाजप
बालगुडे संजीवनी संजय - काँग्रेस
व्यवहारी कमल ज्ञानराज - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार
ड
अजय अप्पासाहेब खेडेकर - भाजप
ढेरे विजय प्रकाश - राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार
अजय वसंत पैठणकर - बहुजन समाज पार्टी
पोकळे किरण राष्ट्रवादी - काँग्रेस शरद पवार
सय्यद सईद बाबा साहब - काँग्रेस
साकिब मोहम्मद हुसेन आबाजी - शिवसेना
आशिष भालचंद्र साबळे पाटील - मनसे
पियुष सुनील हिंगणे - आम आदमी पार्टी
प्रभाग 27 : नवीपेठ – पर्वती
अ (अनुसूचित जाती)
महेश आवळे – भाजप
धनंजय जाधव – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
रवी भामरे – शिवसेना
नंदू वीर – काँग्रेस
अरुंदेकर दिलीप- राष्ट्रवादी (शरद)
ब (मागास महिला)
स्मिता वस्ते – भाजप
दिपली बारवकर – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
पायल काळे – काँग्रेस
क (सर्वसाधारण महिला)
लता गौड – भाजप
अक्षदा प्रेमराज गदादे– राष्ट्रवादी (शरद)
वर्षा सुधीर कुरुमकर – शिवसेना
गरूड गायत्री संदीप - उध्दवसेना
अक्षता लांडगे - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
ड (सर्वसाधारण)
धीरज घाटे – भाजप
अशोक भाऊ हरणावळ – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
महेंद्र जोशी – शिवसेना
अनिकेत वामन क्षीरसागर – राष्ट्रवादी (आप)
प्रभाग 28 : जनता वसाहत – हिंगणे
अ (अनु. महिला)
वृषाली रिठे - भाजप
आशा तापकिरे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
मीरा तुपेरे – शिवसेना
अनिता धीमधमे – काँग्रेस
ब (मागास महिला)
मनीषा बोडके – भाजप
प्रिया गदादे – राष्ट्रवादी (आप)
नलिनी आढाव – शिवसेना
कलावती भाटी – उद्धवसेना
क (सर्वसाधारण)
विनय बहुलीकर – भाजप
सुरज लोखंडे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
शीतल कुडले – शिवसेना
स्वराज गोसावी – उद्धवसेना
निलेश पवार - राष्ट्रवादी (शप)
ड (सर्वसाधारण)
प्रसन्न जगताप – भाजप
तुकाराम पवार – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
नितीन हनमघर – शिवसेना
संतोष कदम – काँग्रेस
प्रभाग 29 : डेक्कन जिमखाना – हॅप्पी कॉलनी
अ
सुनील पांडे – भाजप
राहुल लांडे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
राम बोरकर – मनसे
नितीन मोरे – अपक्ष
ब
सावळेकर मिताली – भाजप
वैशाली भिलारे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सुषमा ढोकळे - शिंदेसेना
क
वंदना कडू – काँग्रेस
कंरजकर गौरी-राष्ट्रवादी अ. प.
खर्डेकर मंजुश्री- भाजप
ड
पुनीत जोशी – भाजप
शुभम मातळे – राष्ट्रवादी अ. प.
वैभव दिघे – उभाठा
प्रदीप उदागे – आप
प्रभाग 30 : कर्वेनगर – हिंगणे होम कॉलनी
अ
सुशील मेंगडे – भाजप
विनोद मोहिते – शिवसेना
स्वप्निल दुधाने – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सुशील बोबडे – आप
ब
रेशमा बराटे – भाजप
संगिता बराटे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सुनीता सरगर – काँग्रेस
मानसी गुंड – शिवसेना शिंदे
क
तेजश्री पवळे – भाजप
निवेदिता जोशी – राष्ट्रवादी अप
प्रतिक्षा जावळकर – शिवसेना
वैशाली दिघे – उभाठा
शितोळी मनिषा- राष्ट्रवादी शप
ड
राजेश बराटे – भाजप
विजय खळदकर – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सचिन विप्र – मनसे
चैतन्य इंगळे – वंचित
प्रभाग 31 : मयूर कॉलनी – कोथरुड गावठाण
अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)
माथवड दिनेश महादेव – भाजप
जाधव राज गोविंद – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
मोकाटे योगेश श्रीकांत – उद्धवसेना
ब (सर्वसाधारण महिला)
कुलकर्णी जोत्स्ना जगन्नाथ – भाजप
गाडगीळ पल्लवी समीर – शिवसेना
काळे सुप्रिया संजय – मनसे
क (सर्वसाधारण महिला)
जाधव वासंती नवनाथ – भाजप
मारणे योगिता रमेश – शिवसेना
लोणकर प्रज्ञा कौस्तुभ – उद्धवसेना
ड (सर्वसाधारण पुरुष)
सुतार पृथ्वीराज शशिकांत – भाजप
शिंदे किशोर नाना – मनसे
भेलके उदय उत्तम – शिवसेना
अमोल काळे – आप
संतोष मोहोळ - राष्ट्रवादी शप
प्रभाग 32 : वारजे – पॉप्युलर नगर
अ
हर्षदा भोसले – भाजप
अश्विनी कांबळे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
दीपाली धिवार – शिवसेना
केशर सोनवणे – मनसे
ब
भारत भूषण बराटे – भाजप
किरण बारटक्के – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
गणेश धुमाळ – मनसे
दत्तात्रय पाकिरे – समाजवादी
क
सायली वांजळे – भाजप
भाग्यश्री दांगट – मनसे
दीपाली धुमाळ – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
अर्चना ढोणे – अपक्ष
ड
सचिन दोडके – भाजप
सचिन बराटे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
विनायक लांबे – समाजवादी
नीलेश वांजळे – आप
बालकर अजय - शिंदेसेना
प्रभाग 33 : शिवणे – खडकवासला – धायरी फाटा
अ (मागास महिला प्रवर्ग)
धनश्री दत्तात्रय कोल्हे – भाजप
रश्मी रुपेश घुले – राष्ट्रवादी शप
दीपाली सचिन पांगरे – मनसे
ब (सर्वसाधारण महिला)
ममता सचिन दांगट – भाजप
अनिता तुकाराम इंगळे – राष्ट्रवादी (शरद पवार)
सोनाली प्रशांत पोकळे – उद्धवसेना
सीमा संदीप पोकळे – शिवसेना
क (सर्वसाधारण प्रवर्ग)
सुभाष मुरलीधर नाणेकर – भाजप
संदीप पाटील मते – राष्ट्रवादी (शप)
राहुल घुले – उद्धवसेना
राहुल सदाशिव पोकळे – अपक्ष
ड (सर्वसाधारण पुरुष)
किशोर पोकळे – भाजप
सोपान (काका) चव्हाण – राष्ट्रवादी (शरद पवार)
उमेश भिमराव कोकरे – काँग्रेस
शिवाजी मते – उद्धवसेना
प्रभाग 34 : नऱ्हे – धायरी – वडगाव बु.
अ (सर्वसाधारण मागास प्रवर्ग)
हरिदास कृष्णा चरवड – भाजप
बापुसाहेब पोकळे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
निलेश दशरथ गिरमे – शिवसेना
धनंजय रामचंद्र बेनकर – आप
ब (मागास प्रवर्ग महिला)
कोमल सारंग नवले – भाजप
नेहा मोरे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
राधिका दशरथ गिरमे – शिवसेना
सुरेखा दामिष्टे – उद्धवसेना
क (सर्वसाधारण महिला)
जयश्री सत्यवान भूमकर – भाजप
तृप्ती प्रतीक पोकळे – राष्ट्रवादी (शरद पवार)
सुप्रिया ईश्वर भूमकर – शिवसेना
प्राजक्ता अमोल दांगट – उद्धवसेना
ड (सर्वसाधारण पुरुष)
राजू मुरलीधर लायगुडे – भाजप
शरद किसन दबडे – राष्ट्रवादी (शरद)
विठ्ठल तांबे – शिवसेना
केतन संजय शिंदे – उद्धवसेना
प्रभाग 35 : सनसिटी – माणिकबाग
अ (मागास महिला प्रवर्ग)
ज्योती किशोर गोसावी – भाजप
नयना वैभव हणमघर – उद्धवसेना
हर्षदा सुयोग गायकवाड – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
ब (सर्वसाधारण महिला)
मंजुषा दीपक नागपूरे – भाजप
— (बिनविरोध)
क (सर्वसाधारण प्रवर्ग)
सचिन मोरे – भाजप
धनंजय पाटील – काँग्रेस
ड (सर्वसाधारण पुरुष)
श्रीकांत जगताप – भाजप
— (बिनविरोध)
प्रभाग 36 : सहकारनगर पद्मावती
अ (अनुसूचित जाती)
वीणा घोष – भाजप
सुभाष जगताप – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
मच्छिंद्र ढवळे – शिवसेना
विजय हिंगे – अपक्ष
ब (महिला ओबीसी)
शैलजा अरुण भोसले – भाजप
अश्विनी कदम – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
पूनम परदेशी – शिवसेना
क (सर्वसाधारण महिला)
सई प्रशांत थोपटे – भाजप
नीलम गांधी – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
नयना लगस – शिवसेना
रेशमा यादव – काँग्रेस
ड (सर्वसाधारण)
महेश वाबळे – भाजप
सुशांत ढमढेरे – राष्ट्रवादी (अप)
आबा बागूल – शिवसेना
सतीश पवार – काँग्रेस
प्रभाग 37 : धनकवडी कात्रज डेअरी
अ
किशोर धनकवडे – भाजप
सागर बारणे – शिवसेना
कैलास भोसले – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
ब
वर्षा तापकिर – भाजप
सुलक्ष्मी धनकवडे – शिवसेना
वर्षा शिळीमकर – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
नेहा कुलकर्णी – उद्धवसेना
क
तेजश्री बदक – भाजप
तेजश्री भोसले – उद्धवसेना
मोहिनी देवकर – शिवसेना
श्रद्धा परांडे – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
ड
अरुण राजवाडे – भाजप
विजय क्षीरसागर – राष्ट्रवादी (अजित पवार)
गिरीराज सावंत – शिवसेना
संतोष साठे – मनसे
खोपडे पंढरीनाथ - उध्दवसेना
प्रभाग 38 : बालाजीनगर-आंबेगाव-कात्रज
अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला)
चिंधे अश्विनी अमर - भाजप
कोंढरे स्मिता सुधीर - राष्ट्रवादी(अ.प.)
जांभळे वनिता जालिंदर - शिंदेसेना
रानभरे अस्मिता - काँग्रेस
ब (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग सर्वसाधारण)
बेलदरे संदीप बाळासाहेब - भाजप
कोंढरे अनिल शिवाजी - शिंदेसेना
दत्तात्रय धनकवडे - राष्ट्रवादी(अ.प.)
मांगडे सुनिल पांडुरंग - उध्दवसेना
क (सर्वसाधारण महिला)
भोसले राणी रायबा - भाजप
बेलदरे सीमा युवराज - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
बर्गे संध्या राजेंद्र - शिंदेसेना
थोरवे कल्पना संभाजी - उध्दवसेना
पायल घोलप - काँग्रेस
ड (सर्वसाधारण महिला)
प्रतिभा रोहिदास चोरघे - भाजपा
सारिका विकास फाटे - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
प्राजक्ता श्रीकांत लिपाने - शिंदेसेना
सुवर्णा रोहिदास पायगुडे - उध्दवसेना
विजया भोसले - काँग्रेस
इ (सर्वसाधारण गट)
व्यंकोजी मारुती खोपडे - भाजपा
प्रकाश विठ्ठलराव कदम - राष्ट्रवादी(अ.प)
वसंत कृष्णाजी मोरे - उध्दवसेना
स्वराज रमेश बाबर - शिंदेसेना
प्रभाग 39 : अप्पर-सुपर-इंदिरा नगर
अ
वर्षा भीमराव साठे - भाजप
भारती रामदास परदेशी - राष्ट्रवादी (शप)
पूनम संजय वाघमारे - शिंदेसेना
मालन शांताराम नाडे - आप
ब
दिगंबर रामचंद्र डवरी - भाजप
प्रतीक प्रकाश कदम - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
बळीराम निंबाळकर - शिंदेसेना
अक्षय सुरेश सुतार - आप
क (सर्वसाधारण प्रवर्ग)
रुपाली दिनेश धाडवे - भाजप
अभिलाषा निरंजन घाटे - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
मनिषा गणेश मोहिते - शिंदेसेना
जरीना मुस्तकीम अंसारी - आप
जाधव प्राजक्ता - काँग्रेल
ड (सर्वसाधारण पुरुष)
प्रमोद प्रेमचंद ओसवाल - भाजप
कुमार प्रभाकर नायर - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
अविनाश गणपत खेडेकर - शिंदेसेना
कुमार प्रल्हाद धोंगडे - आप
प्रभाग 40 : कोंढवा-येवलेवाडी
अ
अर्चना अमित जगताप - भाजप
कवडे सुरेश लक्ष्मण - राष्ट्रवादी (शप)
रोहित रामदास साळवे - काँग्रेस
निखिल विलास खंदारे - आप
जगताप पंकज- उध्दवसेना
ब
वृषाली सुनील कामठे - भाजप
ठोसर संगीता राजेंद्र - शिंदेसेना
मारकड वर्षा सतीश - राष्ट्रवादी (शप)
क
पूजा तुषार कदम - भाजप
स्नेहल रोहन कामठे - उध्दवसेना
धर्मावत सपना अमोल - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
बधे अलका हेमंत - काँग्रेस
मेमाने पुष्पा - शिवसेना
ड
टिळेकर रंजना पुंडलिक - भाजप
बधे गंगाधर विठ्ठल - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सिद्धार्थ निवृत्ती आडसुळ - बसपा
दादाश्री शशिकांत कामठे - काँग्रेस
रूपेश वसंत मोरे- उध्दवसेना
प्रभाग 41 : महंमदवाडी - उंड्री
अ (अनुसूचित जाती)
प्राची आशिष आल्हाट - भाजप
अश्विनी सूर्यवंशी - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
संजय सपकाळ - काँग्रेस
सारिका पवार - शिंदेसेना
ब (मागास प्रवर्ग)
जीवन जाधव - भाजप
निवृत्ती बांदल - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
शमशुद्दीन इनामदार - काँग्रेस
प्रमोद भानगिरे - शिंदेसेना
क (सर्वसाधारण महिला)
स्नेहल दगडे - भाजप
श्वेता सचिन घुले - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
अम्मी नशीम शेख - काँग्रेस
स्वाती टकले - शिंदेसेना
ड (सर्वसाधारण)
अतुर तरवडे - भाजप
फारुख सय्यद - राष्ट्रवादी (अजित पवार)
विजय दगडे - काँग्रेस
सुभाष घुले - उध्दवसेना
दगडे मच्छिंद्र- शिवसेना