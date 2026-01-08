English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पुणे महापालिका निवडणुकीत गजा मारणेने केलेल्या 'त्या' फोन कॉलचा तपास, कोथरूड पोलिस अलर्टवर

Gaja Marne: कुख्यात गुंड गजानन उर्फ गजा मारणे याच्या हालचालींमुळे पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. त्याने पत्नी जयश्री मारणेला उमेदवरी मिळल्यामुळे काही फोन कॉल केले होते, पण कोणाला? सविस्तर जाणून घ्या

Updated: Jan 8, 2026, 09:50 AM IST
Pune Mahanagarpalika: पुणे महापालिका निवडणुकीच्या (Election) पार्श्वभूमीवर कोथरूड भागात राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. कुख्यात गुंड गजानन उर्फ गजा मारणे याच्या हालचालींमुळे पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. मारणे याची पत्नी जयश्री मारणे महापालिका निवडणुकीत उमेदवार असल्याने या प्रकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. काही नागरिकांना गजा मारणे याने दूरध्वनी केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर पोलिसांनी त्याच्यावर करडी नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. पुण्याचे पोलिस आयुक्त अमितेश गुप्ता यांनी याबाबत माहिती दिली असून, निवडणूक शांततेत पार पाडण्यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना केल्या जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

कोथरूड परिसरातून जयश्री मारणे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडून उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यांच्या उमेदवारीच्या पार्श्वभूमीवर गजा मारणे याने काही नागरिकांशी संपर्क साधल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. निवडणुकीत पत्नीला मदत करण्याच्या उद्देशाने हे फोन करण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे काही मतदारांवर दबाव येत असल्याच्या तक्रारी पोलिसांकडे दाखल झाल्या आहेत.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवारांवर पोलिसांची करडी नजर
महापालिका निवडणूक शांततेत आणि कोणत्याही दबावाविना पार पडावी, यासाठी पुणे पोलिसांनी विशेष तयारी सुरू केली आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार तसेच त्यांच्या नातेवाईकांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे. गजा मारणे याच्यावर याआधीही गंभीर गुन्हे दाखल असून, त्याची प्रतिमा लक्षात घेता पोलिस कोणताही धोका पत्करायला तयार नाहीत. आचारसंहिता भंग होऊ नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी मारणेच्या हालचालींची सतत माहिती घेतली जात आहे.

कोथरूडमधील काही नागरिकांना गजा मारणेने थेट फोन केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ हालचाल केली. संबंधित फोन कॉल्समुळे मतदारांवर अप्रत्यक्ष दबाव येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे संकेत दिले आहेत.

पोलिस आयुक्त काय म्हणाले?
पुणे महापालिका निवडणूक पारदर्शक, निर्भय आणि शांततेत पार पडावी, हा पोलिसांचा मुख्य उद्देश आहे. कोणत्याही प्रकारचा दबाव, धमकी किंवा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा पोलिसांनी दिला आहे. गजा मारणे याच्या हालचालींवर सध्या बारकाईने नजर ठेवली जात असून, कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न कोणीही केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे पोलिस आयुक्त अमितेश गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येत्या काळात या प्रकरणाकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागून राहणार आहे.

