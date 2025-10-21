'भाजपमध्ये राहिल्यानं भलं झालं' म्हणणाऱ्या मुरलीधर मोहोळांना 'त्या' प्रकरणात पक्षातून दिलासा मिळेल? नेमकं काय घडतंय?

Muralidhar Mohol: राष्ट्रवादीमध्ये येण्याची ऑफर होती मात्र भाजपमध्येच राहिलो आणि भलं झलं असा गौप्यस्फोट केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केलाय. मावळातील तळेगाव दाभाडे येथे झालेल्या विविध विकासकामांच्या लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते. मोहोळ यांनी आपल्या भाषणात एक जुना किस्सा सांगून उपस्थितांना खळखळून हसवलं.
दरम्यान मुरलीधर मोहोळ यांना 2019 साली कोणतीही ऑफर नव्हती. पक्षनेतृत्वासमोर ताकद दाखवण्यासाठी मोहळ खोटं बोलत असल्याचा दावा राष्ट्रवादीचे प्रशांत जगताप यांनी केलाय. केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आपल्याला राष्ट्रवादीची 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत ऑफर होती असा गौप्यस्फोट केलाय. मुरलीधर मोहोळ हे पुण्यातून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक होते. पण त्यावेळी त्यांना पक्षानं उमेदवारी दिली नाही.
मुरलीधर मोहोळ यांच्यासोबत सुनील शेळके यांनाही मावळ-वडगाव मतदारसंघातून उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. सुनील शेळके यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करुन उमेदवारी मिळवली होती. त्यावेळी सुनील शेळकेंनी आपल्याला फोन करुन राष्ट्रवादीत येण्याची ऑफर दिल्याचा दावा मुरलीधर मोहोळ यांनी केलाय.
मुरलीधर मोहोळ यांनी केलेला दावा राष्ट्रवादीनं फेटाळलाय. 2019मध्ये मोहोळ यांना पक्षात आणण्याचा कोणाचाही विचार नसल्याचं राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात आलंय. भाजपमध्ये स्वतःचं वजन वाढवण्यासाठी मुरलीधर मोहोळ यांनी हा दावा केला असावा असा टोला राष्ट्रवादीनं लगावलाय.
सुनील शेळके आमदार झाले पण त्यांना मंत्रिपद मिळालेलं नाही. किंवा राष्ट्रवादीच्या पातळीवर त्यांना कोणतीही मोठी जबाबदारी देण्यात आली नाही. याउलट मोहोळ यांना खासदारकीची उमेदवारी आणि नंतर थेट केंद्रात राज्यमंत्रिपद मिळालं.
भाजपमध्ये श्रद्धा आणि सबुरीचं गोड फळ मिळतं हे सांगण्याचा प्रयत्न मोहोळ यांनी केला असावा. पण अलिकडेच जैन बोर्डिंग जमीन प्रकरणात मोहोळ यांच्यावर आरोप झालेत. त्यामुळं भाजपमध्ये चुकीला माफी नसते याचीही त्यांना कुणीतरी आठवण करुन द्यावी अशी पुणेकरांत चर्चा रंगलीये.
