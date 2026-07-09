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7 मुली, 1 मुलगा 11 नातवंडे असलेल्या नसरापूरच्या नराधमाचे भयानक कृत्य! त्याचा भावाची साक्ष ऐकून कोर्टात उपस्थित सगळेच शॉक झाले

नसरापूरच्या नराधमाला 7 मुली, 1 मुलगा 11 नातवंडे होती. आरोपी भीमराव कांबळे याच्या चुलत भावाने कोर्टात अत्यंत धक्कादायक माहिती दिली. ही माहिती ऐकून सर्वजण शॉक झाले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 09, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:18 PM IST
7 मुली, 1 मुलगा 11 नातवंडे असलेल्या नसरापूरच्या नराधमाचे भयानक कृत्य! त्याचा भावाची साक्ष ऐकून कोर्टात उपस्थित सगळेच शॉक झाले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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7 मुली, 1 मुलगा 11 नातवंडे असलेल्या नसरापूरच्या नराधमाचे भयानक कृत्य! त्याचा भावाची साक्ष ऐकून कोर्टात उपस्थित सगळेच शॉक झाले
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