/7 मुली, 1 मुलगा 11 नातवंडे असलेल्या नसरापूरच्या नराधमाचे भयानक कृत्य! त्याचा भावाची साक्ष ऐकून कोर्टात उपस्थित सगळेच शॉक झाले

Pune Nasarapur Case: पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ माजली. अवघ्या साडेतीन वर्षाच्या चिमुकलीचे लचके तोडणाऱ्या नराधम भीमराव कांबळेला कोर्टाने अपहरण, विनयभंग, बलात्कार आणि गुन्ह्याप्रकरणी मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान नसरापूरच्या नराधमाचे भयानक कृत्य जगासमोर आले. त्याचा भावाची साक्ष ऐकून कोर्टात उपस्थित सगळेच शॉक झाले.
पीडित चिमुरडीच्या वडिलांनी The Postman नावाच्या एका युट्यूब चॅनेलला मुलाखत दिली. या मुलीखतीत त्यांनी या घटनेबाबत पहिल्यांदाच भाष्य केले. घटना घडल्यानंतर पायाखालची जमीन सरकली. मी आणि माझी पत्नी दोघांना मोठा धक्का बसला होता. मात्र, मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी मी लढा देण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणाचा तपास सुरु झाल्यावर आरोपी भीमराव कांबळेबाबत धक्कादायक माहिती आम्हाला मिळाली असे पीडित चिमुरडीच्या वडिलांनी सांगितले. भीमराव प्रभाकर कांबळे असे या आरोपीचे संपूर्ण नाव आहे. तो नसरापूरचा ग्रामस्थ नव्हता. नसरापूर पासून 4 गाव सोडून तो भोर तालुक्यातील एका गावात राहत होता. नसरापूच्या राम मंदिराच्या जिर्णोद्धाराचे काम सुरु होते. तो मजूर म्हणून येथे आला होता. या मंदिराच्या कामासाठी विटा वाहण्याचे काम तो करत होता.
भीमराव कांबळे याला 7 मुली 1 मुलगा 11 नातवंडे असल्याची माहिती मिळली. या आधी देखील त्याच्यावर बलात्काराचे 2 गुन्हे दाखल आहेत. 1996 रोजी त्याने पहिला गुन्हा केला. वृद्ध महिलेवर त्याने अत्याचार केला. यानंतर दुसरा गुन्हा त्याने 2016 मध्ये केला. त्याच्या कुटुंबातील लहान मुलीवरच त्याने अत्याचार केल्याची धक्कादायक माहिती पोलिस तपासात समोर आल्याचे पीडित चिमुरडीच्या वडिलांनी सांगितले.
आरोपी भीमराव कांबळे याला अटक केल्यानंतर त्याने कुणी भेटायला आले होते असा प्रश्न पीडित चिमुरडीच्या वडिलांनी विचारला असता त्यांनी न्यायलयात सुनावणी दरम्यान झालेली एक घडामोड सांगितली. त्याच्या बाजूने कुणी उभं राहिल का असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. तेव्हा त्यांनी सांगितले की त्याच्या कुटुंबाने गावकऱ्याने त्याच्यावर बहिष्करा टाकल्याची माहिती आम्हाला मिळाली. यावेळी त्याच्या बाजूने कुणी उभं राहिले नाही पण त्याचा एक चुलत भाऊ साक्ष द्यायला आता होता. आरोपी भीमराव कांबळे याने प्राण्यावरती लैंगिक अत्याचार केल्याचे माहिती कोर्टात दिली. ही अत्यंत महत्वाची माहिती देण्यासाठीच तो कोर्टात साक्षीदार म्हणून आला होता. त्याचा भावाची साक्ष ऐकून कोर्टात उपस्थित सगळेच शॉक झाले. भीमराव कांबळे हा माणसाच्या रुपात लपलेला तो एक राक्षसच होता असा संताप पीडित चिमुरडीच्या वडिलांनी व्यक्त केला.