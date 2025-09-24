English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मैत्रिणीसोबत S*x करतानाचे Video, विवस्र अवस्थेतील चॅट अन्.. पत्नीचा मोबाईल पाहून पती हादरला; नाशिकमधील...

Pune Nashik Crime News: सदर गोष्टीबद्दल पतीने त्याच्या सासऱ्याला सांगितलं असता जे काही घडलं ते अधिक धक्कादायक होतं असं त्याने पोलिसांकडे नोंदवलेल्या तक्रारीत म्हटलंय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 24, 2025, 11:00 AM IST
समोर आली धक्कादायक माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

Pune Nashik Crime News: नाशिकमध्ये एक अत्यंत विचित्र प्रकार समोर आला आहे. येथील एका तरुणीने तिच्या मैत्रिणीशी समलैंगिक विवाह केला. मात्र त्यानंतर ही गोष्ट लपवून ठेवत ही तरुणी नाशिकमधील एका तरुणाशीही लग्नबंधनात अडकली. धक्कादायक बाब म्हणजे मैत्रिणीला पाठवलेले अश्लील व्हिडीओ पत्नीच्या मोबाईलमध्ये सापडल्यानंतर हा सारा प्रकार तरुणाच्या लक्षात आला आणि त्याच्या पायाखालील जमीनच सरकली. सदर प्रकरण आता थेट पोलिसांपर्यंत पोहोचलं आहे. 

हात लावला तर आत्महत्या करेल अशी धमकी

मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणामध्ये नाशिकरोड पोलीस स्टेशनमध्ये तरुणीने पत्नीबरोबरच तिच्या आई-वडिलांविरोधात तक्रार नोंदवल्यानंतर गुन्हा दाखल करुन घेण्यात आला आहे. पीडित तरुण हा सिन्नर फाटा येथील सामनगावमधील रहिवाशी आहे. 27 वर्षीय तरुणीसोबत विवाह झाल्यानंतर तिची वागणूक बदलल्याचं या तरुणाने तक्रारीत म्हटलं आहे. अंगला हात लावल्यास मी आत्महत्या करेल अशी धमकी तिने मला दिली होती, असंही या तरुणाने तक्रारीत म्हटलं आहे. तसेच लग्नानंतर ती सतत कोणाशी तरी फोनवर बोलत असायची. अनेकदा ती व्हिडीओ कॉल आणि चॅटिंगमधूनही कोणाच्या तरी संपर्कात होती हे जाणवत होतं, असंही या तरुणाने नोंदवलेल्या तक्रारीत नमूद केलंय. एमकॉमची परीक्षा देण्यासाठी तयारीच्या दृष्टीने माहेरी गेल्यानंतर परतल्यावर या तरुणीने तिला लग्नात दिलेले तीन तोळे सोने गहाळ झाल्याचंही आपल्याला सांगितल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे. 

पत्नी समलैंगिक असल्याचं सासऱ्यांना सांगितल्यानंतर त्यांनी...

दिवसोंदिवस तरुणीचं वागणं अधिक संशयास्पद होत चालल्याने अखेर संधी साधून पीडित तरुणीने तिचा मोबाईल तपासला असता त्याला मोबाईलमधील मजकूर, व्हिडीओ आणि चॅटवरुन ती समलैंगिक असल्याचं समजलं. पालकांना याची कल्पना असूनही त्यांनी आपल्याला याबद्दल आधी का सांगितलं नाही अशी विचारणा या तरुणाने तरुणीच्या पालकांकडे केली असता तिच्या वडिलांनी तरुणाचा शिवीगाळ करुन धमकावल्याची नोंद तक्रारीत आहे. 

मोबाईलमध्ये नक्की काय सापडलं?

पीडित तरुणाला पत्नीच्या मोबाईलमध्ये मैत्रिणीसोबत केलेले अश्लील चॅट, बाथरुममधून एकमेकांनी विवस्र अवस्थेत केलेल्या व्हिडीओ कॉलचे रेकॉर्डींग, एकमेकींच्या शारीरिक संबंधांचे व्हिडीओ सापडले. तसेच या तरुणीने आपल्या मैत्रिणीला मी माझ्या नवऱ्याचा कसा गेम करते बघ असं सांगितल्याचंही समजलं. व्हिडीओ कॉलवरील या दोघींच्या चर्चा समजल्यानंतर तरुणाला धक्काच बसला. 

...म्हणून केलं तरुणाशी लग्न: तिने केला धक्कादायक खुलासा

धक्कादायक बाब म्हणजे तरुणीच्या पालकांना याची कल्पना होती. तरुणीच्या आईने सुरुवातीला या प्रकरणाबद्दल काहीच ठाऊक नसल्याचा बनाव केला. मात्र या तरुणीनेच मैत्रिणीसोबत आपण समलैंगिक विवाह केल्याची कल्पना पालकांना दिल्याचं स्पष्ट केलं. तसेच आपल्याला पुरुषांमध्ये काहीही स्वारस्य नसून असं असतानाही बळजबरीने माझा विवाह पालकांनी या तरुणाशी लावून दिल्याचं तरुणीने सांगितलं. या तरुणीने लग्न नको म्हणून घर सोडून पळून जाण्याचा, विषारी गोळ्या खाऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचीही कबुली दिली. सदर तरुणीला सिगारेट अन् हुक्क्याचंही व्यसन असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. या प्रकरणात पोलीस पुढील तपास करत आहेत. 

FAQ

तरुणीच्या मोबाईलमध्ये काय आढळलं?
तरुणीच्या मोबाईलमध्ये तिच्या मैत्रिणीशी अश्लील चॅट, विवस्त्र अवस्थेतील व्हिडीओ कॉलचे रेकॉर्डिंग आणि शारीरिक संबंधांचे व्हिडीओ सापडले. तसेच, तिने मैत्रिणीला “मी माझ्या नवऱ्याचा कसा गेम करते” असं सांगितल्याचंही आढळलं.

तरुणीच्या पालकांची या प्रकरणात भूमिका काय होती?
तरुणीच्या पालकांना तिच्या समलैंगिक विवाहाची माहिती होती. तिच्या वडिलांनी पीडित तरुणाला शिवीगाळ करुन धमकावलं, तर तिच्या आईने सुरुवातीला याबद्दल काहीच माहिती नसल्याचा बनाव केला. मात्र, तरुणीने स्वतः पालकांना समलैंगिक विवाहाची माहिती दिल्याचं कबूल केलं.

तरुणीने तरुणाशी लग्न का केलं?
तरुणीने सांगितलं की, तिला पुरुषांमध्ये स्वारस्य नव्हतं आणि तिच्या पालकांनी बळजबरीने तिचं लग्न या तरुणाशी लावून दिलं. तिने लग्न टाळण्यासाठी घर सोडून पळून जाण्याचा आणि आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची कबुली दिली.

