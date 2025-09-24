मैत्रिणीसोबत S*x करतानाचे Video, विवस्र अवस्थेतील चॅट अन्.. पत्नीचा मोबाईल पाहून पती हादरला; नाशिकमधील...

Pune Nashik Crime News: नाशिकमध्ये एक अत्यंत विचित्र प्रकार समोर आला आहे. येथील एका तरुणीने तिच्या मैत्रिणीशी समलैंगिक विवाह केला. मात्र त्यानंतर ही गोष्ट लपवून ठेवत ही तरुणी नाशिकमधील एका तरुणाशीही लग्नबंधनात अडकली. धक्कादायक बाब म्हणजे मैत्रिणीला पाठवलेले अश्लील व्हिडीओ पत्नीच्या मोबाईलमध्ये सापडल्यानंतर हा सारा प्रकार तरुणाच्या लक्षात आला आणि त्याच्या पायाखालील जमीनच सरकली. सदर प्रकरण आता थेट पोलिसांपर्यंत पोहोचलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणामध्ये नाशिकरोड पोलीस स्टेशनमध्ये तरुणीने पत्नीबरोबरच तिच्या आई-वडिलांविरोधात तक्रार नोंदवल्यानंतर गुन्हा दाखल करुन घेण्यात आला आहे. पीडित तरुण हा सिन्नर फाटा येथील सामनगावमधील रहिवाशी आहे. 27 वर्षीय तरुणीसोबत विवाह झाल्यानंतर तिची वागणूक बदलल्याचं या तरुणाने तक्रारीत म्हटलं आहे. अंगला हात लावल्यास मी आत्महत्या करेल अशी धमकी तिने मला दिली होती, असंही या तरुणाने तक्रारीत म्हटलं आहे. तसेच लग्नानंतर ती सतत कोणाशी तरी फोनवर बोलत असायची. अनेकदा ती व्हिडीओ कॉल आणि चॅटिंगमधूनही कोणाच्या तरी संपर्कात होती हे जाणवत होतं, असंही या तरुणाने नोंदवलेल्या तक्रारीत नमूद केलंय. एमकॉमची परीक्षा देण्यासाठी तयारीच्या दृष्टीने माहेरी गेल्यानंतर परतल्यावर या तरुणीने तिला लग्नात दिलेले तीन तोळे सोने गहाळ झाल्याचंही आपल्याला सांगितल्याचं तक्रारीत म्हटलं आहे.
दिवसोंदिवस तरुणीचं वागणं अधिक संशयास्पद होत चालल्याने अखेर संधी साधून पीडित तरुणीने तिचा मोबाईल तपासला असता त्याला मोबाईलमधील मजकूर, व्हिडीओ आणि चॅटवरुन ती समलैंगिक असल्याचं समजलं. पालकांना याची कल्पना असूनही त्यांनी आपल्याला याबद्दल आधी का सांगितलं नाही अशी विचारणा या तरुणाने तरुणीच्या पालकांकडे केली असता तिच्या वडिलांनी तरुणाचा शिवीगाळ करुन धमकावल्याची नोंद तक्रारीत आहे.
पीडित तरुणाला पत्नीच्या मोबाईलमध्ये मैत्रिणीसोबत केलेले अश्लील चॅट, बाथरुममधून एकमेकांनी विवस्र अवस्थेत केलेल्या व्हिडीओ कॉलचे रेकॉर्डींग, एकमेकींच्या शारीरिक संबंधांचे व्हिडीओ सापडले. तसेच या तरुणीने आपल्या मैत्रिणीला मी माझ्या नवऱ्याचा कसा गेम करते बघ असं सांगितल्याचंही समजलं. व्हिडीओ कॉलवरील या दोघींच्या चर्चा समजल्यानंतर तरुणाला धक्काच बसला.
धक्कादायक बाब म्हणजे तरुणीच्या पालकांना याची कल्पना होती. तरुणीच्या आईने सुरुवातीला या प्रकरणाबद्दल काहीच ठाऊक नसल्याचा बनाव केला. मात्र या तरुणीनेच मैत्रिणीसोबत आपण समलैंगिक विवाह केल्याची कल्पना पालकांना दिल्याचं स्पष्ट केलं. तसेच आपल्याला पुरुषांमध्ये काहीही स्वारस्य नसून असं असतानाही बळजबरीने माझा विवाह पालकांनी या तरुणाशी लावून दिल्याचं तरुणीने सांगितलं. या तरुणीने लग्न नको म्हणून घर सोडून पळून जाण्याचा, विषारी गोळ्या खाऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचीही कबुली दिली. सदर तरुणीला सिगारेट अन् हुक्क्याचंही व्यसन असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. या प्रकरणात पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
