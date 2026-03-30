  • पुणे ते नाशिक 214 KM चा प्रवास फक्त 3 तासांत; एका खांबावर 8 लेनचा उन्नत कॉरिडॉर; 78,27,00,00,000 रुपयांचा मेगा प्रोजेक्ट

वनिता कांबळे | Updated: Mar 30, 2026, 11:09 PM IST
Pune-Nashik Highway:  पुणे आणि नाशिक दरम्यान प्रवास करणाऱ्यांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे. लवकरच हा प्रवास पूर्वीपेक्षा अधिक सोपा आणि जलद होणार आहे.  महाराष्ट्रातील पुणे आणि नाशिक या दोन प्रमुख शहरांमधील 214 किलोमीटरचे अंतर कापायला सुमारे पाच तास लागतात. 214 KM चा प्रवास फक्त 3 तासांत पूर्ण होणार आहे.  'नाशिक फाटा ते खेड उन्नत मार्गिका' अधिक अपडेट केला जाणार आहे. एका खांबावर 8 लेनचा उन्नत कॉरिडॉर उभारला जाणार आहे. 78,27,00,00,000 रुपयांचा मेगा प्रोजेक्ट आहे. 

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत, नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर (खेड) पर्यंतच्या सुमारे 28 किलोमीटरच्या पट्टा गेमजेंचर ठरणार आहे.  या मार्गावर एक उन्नत मार्गिका (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर) बांधण्यात येणार आहे. यामुळे सध्याचा दीड ते दोन तासांचा प्रवास केवळ 20 मिनिटांवर येईल. या प्रकल्पामुळे पुणे आणि नाशिकमधील अंतर तर कमी होईलच, शिवाय मुंबईसोबतची कनेक्टिव्हिटीसुद्धा सुधारणार आहे. 

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) या प्रकल्पाला गती दिली आहे.  पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासनाला आवश्यक आदेश जारी केले आले आहेत. 90 टक्के भूसंपादन झाले आहे. पुणे-नाशिक रस्त्याच्या रुंदीकरण आणि श्रेणीसुधारणेसाठी अंदाजे 7,872 कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली होती. यामध्ये या उन्नत मार्गाचा समावेश आहे. प्रस्तावित महामार्ग एकूण सात गावांमधून जाईल आणि त्याची लांबी अंदाजे 30 किलोमीटर असणार आहे. या मर्गावर दहा एन्ट्री आणि इक्सीट असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी अंदाजे 14 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. 

या प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे (NHAI) हा प्रकल्प राबवला जात आहे. हा प्रकल्प इंजिनीयरींगचा उत्तम नमुना ठरणार आहे.  प्रस्तावित 8-पदरी उन्नत मार्गिका एकाच खांबाच्या संरचनेवर बांधला जामार आहे. ज्यामुळे जमिनीवरील जागेचा वापर कमीत कमी होईल. याव्यतिरिक्त, त्याखालून जाणाऱ्या सध्याच्या महामार्गाचा चार पदरीवरून सहा पदरी विस्तार केला जाणार आहे. उन्नत पुलासोबतच, सध्याचा महामार्ग चार पदरीवरून सहा पदरी करण्यात येईल. हा 30 किलोमीटरचा मार्ग असणार आहे. यात स्थानिक आणि लांब पल्ल्याच्या  वाहतूकीसाठी स्वतंत्र मार्गिका असणार आहेत. भोसरी, मोशी, चाकण आणि खेड यांसारख्या प्रमुख औद्योगिक केंद्रांना जलद आणि सुरक्षित जोडणी मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः चाकण एमआयडीसी परिसरात, दररोज ये-जा करणाऱ्या लाखो कामगारांना आणि उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी होते. वाहतूक कोंडीमुळे अनेकदा तासनतास विलंब होतो. यातून आता प्रवाशांची सुटका होणार आहे.  आमदार महेश लांडगे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे यासाठी पाठपुरावा केला होता. 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

