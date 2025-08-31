English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अडीच तासांचा प्रवास अवघ्या 20 मिनिटांत; दोन महत्त्वाचे जिल्हे जोडणारा महाराष्ट्रातील मेगा प्रोजेक्ट

Pune Nashik Highway: पुणे ते नाशिक असा अडीच तासांचा प्रवास आता अवघ्या 20 मिनिटांवर येणार आहे. कसा असेल महामार्ग जाणून घ्या. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 31, 2025, 02:23 PM IST
अडीच तासांचा प्रवास अवघ्या 20 मिनिटांत; दोन महत्त्वाचे जिल्हे जोडणारा महाराष्ट्रातील मेगा प्रोजेक्ट
Pune Nashik Highway: पुणे ते नाशिक प्रवास आता अवघ्या 20 मिनिटांवर येणार आहे. नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर खेड या 28 किमी लांबीचा पुणे-नाशिक महामार्ग उन्नत होणार आहे. तसंच, या महामार्गामुळं चाकण शहरातील वाहतूक कोंडीही कमी होणार आहे. सध्या पुणे-नाशिक महामार्गावर या अंतरासाठी दीड ते दोन तासांचा वेळ लागतो मात्र या नव्या महामार्गामुळं हा प्रवास अवघ्या 20 मिनिटांवर येणार आहे.

उन्नत मार्गिकेच्या प्रवेशमार्गासाठी (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर अॅप्रोच रॅम्प) खेड तालुक्यातील नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, वाकी खुर्द, वाकी बुद्रुक, चिंबळी, कुरुळी आणि चाकण या गावांतील मोजणी करून भूसंपादन प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. चाकण शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी मेदनकरवाडी, कडाची वाडी, नाणेकरवाडी आणि खराबवाडी या गावांमधील जमिनींचे भूसंपादन करून पर्यायी बाह्य वळण रस्ते तयार करण्याचे नियोजन केले आहे.

फक्त महामार्गच नव्हे तर पुणे शहराला जोडणाऱ्या रिंगरोड प्रकल्पावरही बैठकीच चर्चा झाली. पहिल्या टप्प्यात नाशिक महामार्ग ते अहिल्यानगर मार्गादरम्यानच्या सोलू, सोलू इंटरचेंज, वडगाव शिंदे आणि निरगुडी या गावांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यात अहिल्यानगर महामार्ग ते सोलापूर महामार्गादरम्यान आंबेगाव खुर्द आणि भिलारेवाडी गावांची संयुक्त मोजणी पूर्ण करण्यात आली आहे. तिसरा आणि चौथा टप्पा सोलापूर रस्ता ते सातारा रस्ता व सातारा रस्ता ते पौड रस्ता या भागातील भूसंपादनावर गती देण्यात येणार आहे.

पुणे-नाशिक महामार्गावरील एलिव्हेटेड रस्ता आणि रिंगरोड प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यास प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, वाहतुकीवरील ताण घटेल आणि शहरातील आर्थिक व औद्योगिक गतीमानतेलाही मोठा फायदा होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

FAQ

1.पुणे-नाशिक महामार्गावरील नवीन उन्नत मार्गिका (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर) काय आहे?

पुणे-नाशिक महामार्गावरील नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर (खेड) या 28 किमी लांबीच्या मार्गावर उन्नत मार्गिका (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर) बांधली जाणार आहे. यामुळे सध्या दीड ते दोन तास लागणारा हा प्रवास अवघ्या 20 मिनिटांत पूर्ण होईल.

2. या उन्नत मार्गिकेमुळे कोणत्या समस्यांचे निराकरण होईल?

या मार्गिकेमुळे चाकण शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होईल, प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि पुणे-नाशिक दरम्यानच्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक वाहतुकीला गती मिळेल. यामुळे चाकण एमआयडीसी परिसरातील मालवाहतुकीची गती वाढेल आणि वाहनांच्या लांब रांगा कमी होतील.

3. उन्नत मार्गिकेसाठी भूसंपादन कोणत्या गावांमध्ये होणार आहे?

खेड तालुक्यातील नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, वाकी खुर्द, वाकी बुद्रुक, चिंबळी, कुरुळी आणि चाकण या गावांमध्ये उन्नत मार्गिकेच्या प्रवेशमार्गासाठी (अॅप्रोच रॅम्प) भूसंपादन होणार आहे. तसेच, चाकणमधील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मेदनकरवाडी, कडाची वाडी, नाणेकरवाडी आणि खराबवाडी येथे पर्यायी बाह्य वळण रस्त्यांसाठी भूसंपादन केले जाईल.

4.पुणे रिंगरोड प्रकल्प काय आहे?

पुणे रिंगरोड हा 264 किमी लांबीचा 6-लेन प्रवेश-नियंत्रित महामार्ग आहे, जो पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि शहराच्या आजूबाजूच्या कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्यासाठी बांधला जात आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) यांच्या अंतर्गत डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

