Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /चाकण ते सिन्नरपर्यंत चक्काजाम आंदोलन, नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग का बदलला? मूळ मार्ग कसा होता, वाचा सविस्तर

चाकण ते सिन्नरपर्यंत चक्काजाम आंदोलन, नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग का बदलला? मूळ मार्ग कसा होता, वाचा सविस्तर

पुणे आणि नाशिक या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणाऱ्या बहुप्रतीक्षित सेमी हायस्पीड रेल्वेच्या मार्गावरून आता संघर्ष पेटला आहे. पण हा मुळ मार्ग कसा होता कोणत्या गावांतून जाणार होता, जाणून घेऊया संपूर्ण माहिती.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 09, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:48 AM IST
चाकण ते सिन्नरपर्यंत चक्काजाम आंदोलन, नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग का बदलला? मूळ मार्ग कसा होता, वाचा सविस्तर
Image Credit: नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे (फोटो सौजन्यः AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News Today LIVE: संगमनेर - रेल्वेमार्गाच्या मागणीसाठी चक्काजाम...
2
3
4
5