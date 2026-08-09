/चाकण ते सिन्नरपर्यंत चक्काजाम आंदोलन, नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वेचा मार्ग का बदलला? मूळ मार्ग कसा होता, वाचा सविस्तर

नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्गासाठी आज चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. नारायणगावमधील GMRT चे कारण देत रद्द केलेला मार्ग पूर्ववत करण्याची मागणीसाठी हे आंदोलन होत आहे. चाकणपासून सिन्नरपर्यंत ठिकठिकाणी चक्काजाम आंदोलन केले जाणार आहे. जुन्नर तालुक्यात खासदार अमोल कोल्हे, संगमनेर हिवरगाव पावसा टोल नाक्यावर बाळासाहेब थोरात तर सिन्नर तालुक्यातील गोंदे फाटा येथील समृद्धी महामार्गावर सत्यजीत तांबेंच्या नेतृत्वात आंदोलन केलं जाणार आहे.
चक्काजाम आंदोलनामुळे नाशिक-पुणे महामार्गाची वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे याच मार्गासाठी महायुती सरकारने दोन दिवसापूर्वी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन केली असून GMRT बाबत समितीचा अहवाल घेतला जाणार आहे. पण ही पुणे-नाशिक हायस्पीड ट्रेन कशी आहे व या ट्रेनचा मार्ग कसा वळवण्यात आलाय हे जाणून घेऊयात.
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प सुमारे 16 हजार कोटी रुपये इतका आहे. पुणे-नाशिक 'सेमी हायस्पीड' रेल्वेमुळे नारायणगाव येथील जागतिक दर्जाचा कमी फ्रिक्वेन्सी रेडिओ दुर्बिण समूह (जीएमआरटी) धोक्यात आला आहे. या रेल्वे प्रकल्पास होणारा विरोध लक्षात घेऊन मार्गात बदल किंवा भूमिगत मार्गाची आखणी तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे का? याचा अभ्यास करण्यासाठी अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये रेल्वे बोर्डाचे विवेक गुप्ता तसेच पुणे आणि नाशिक विभागीय आयुक्तांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
'महारेल' मार्फत उभारण्यात येणाऱ्या या मार्गाकरिता संपादित करावयाच्या करून दावा जमिनीचे सर्वेक्षण अद्याप काम सुरू झालेले नाही. या प्रकल्पाकरिता आतापर्यंत 99.18 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून 316 कोटी इतका खर्च झाला आहे. मात्र 'महारेल'ने प्रस्तावित केलेल्या आरेखनामुळे 'जायन्ट मिटरवेव्ह रेडियो टेलिस्कोप' (जीएमआरटी) ऑब्झर्व्हेटरीच्या अँटेनाजचा व्यत्यय येत असल्यामुळे 'नॅशनल सेंटर फॉर रेडियो अॅस्ट्रोफिजिक्स' (एनसीआरए) यांनी या प्रकल्पाच्या आरेखनाला विरोध केला. त्यातच हा प्रकल्प 'महारेल' कडून काढून मध्य रेल्वेला देण्यात आला आहे.
पुणे–चाकण–राजगुरुनगर–मंचर–नारायणगाव–आळेफाटा–संगमनेर–सिन्नर–नाशिक असा मुळ मार्ग बदलण्याचा निर्णय झाल्यानंतर उत्तर पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यांसह संगमनेर आणि सिन्नर परिसरात नाराजी आहे. तर रेल्वे मंत्रालयाने नाशिक-शिर्डी-पुणतांबा, अहिल्यानगर-चाकण या पर्यायी मार्गाचे सर्वेक्षण केले आहे. या मार्गाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला मंजुरी मिळू शकते. मात्र मूळ मार्ग कायम ठेवावा, या मागणीसाठी आज म्हणजेच 9 ऑगस्ट क्रांतिदिनी विविध ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे.
पुणे आणि नाशिक या दोन औद्योगिक शहरांना जोडणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुणे–चाकण–राजगुरुनगर–मंचर–नारायणगाव–आळेफटा–संगमनेर–सिन्नर–नाशिक अशी धावणार होती. या मार्गामुळे उत्तर पुणे जिल्ह्यासह संगमनेर आणि सिन्नर परिसराच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा होती. केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी मूळ मार्ग रद्द करून पर्यायी मार्गाचा निर्णय जाहीर केला. नव्याने जाहीर करण्यात आलेला पर्यायी मार्ग पुणे–अहिल्यानगर–शिर्डी– नाशिक असा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या निर्णयामुळे चाकण, राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, संगमनेर आणि सिन्नर परिसरातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.