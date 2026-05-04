पुणे नरसापूर अत्याचारातील आरोपी नराधमाच्या लैंगिक क्षमता चाचणी पॉजिटिव्ह; संपूर्ण रिपोर्ट पाहून पोलिसही हादरले

Pune Nasrapur Case: पुण्यातील नसरापूर अत्याचार प्रकरणामुळे महाराष्ट्र हादरला आहे. सर्वत्र संताप उसळला असूनआरोपीला कठोर शिक्षा द्यावी. अगदी एन्काऊंटर करावा अशी मागणी केली जात आहे. आरोपी नराधमाच्या लैंगिक क्षमता चाचणी पॉजिटिव्ह आला आहे. संपूर्ण रिपोर्ट पाहून पोलिसही हादरले आहेत. आरोपीनं त्याच्या गुन्ह्याची कबुली दिलीय. तर दुसरीकडे त्यानं शनिवारी कोर्टात अजब दावा देखील केलाय, त्याच्या या दाव्यानंतर तो किती विकृत आणि क्रूर आहे हे समजतं.
नसरापूर अत्याचारातील आरोपी भीमाजी कांबळे याची लैंगिक क्षमता चाचणी पॉजिटिव्ह आली आहे. पोलीस सूञांची झी 24 तासला ही माहिती दिली. नराधमाने अत्याचारावेळी चिमुकलीच्या तोंडात बोळा कोंबून तिला गप्प केले होते. अत्याचारावेळी झटापटीत चिमुकलीचा एक हातही पिरगळून तुटल्याचे तपासात उघड झाले आहे. पोलिसांकडून नराधमाविरोधातील सर्व पुरावे गोळा करण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. नसरापूरच्या तपासकामी पुणे ग्रामीण एसपी संदिप गिल स्वत: बारीक लक्ष ठेऊन आहेत. पुणे ग्रामीण एलसीबीच्या सिनिअर पीआय विजयमाला पवार तपास अधिकारी आहेत. पुढील रिमांड कॉपीत आरोपींची यापुर्वीच्या गुन्ह्यांचाही पोलीस समावेश केला जाणार आहे.
दरम्यान शनिवारी पीडीत मुलीचं इन कॅमेरा शवविच्छेदन करण्यात आलं. पुण्यातील्या ससून रुग्णालयात हे शवविच्छेदन करण्यात आले. त्यानंतर याचा प्राथमिक अहवाल पोलिसांकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे अंतिम अहवाल आल्यानंतरच चिमुकलीच्या मृत्यूचं कारण स्पष्ट होईल. चिमुरडीवर अंत्यसंस्कार देखील करण्यात आलेत, यानंतर तिच्या वडिलांनी संताप व्यक्त केलाय, मुलीला न्याय मिळेपर्यंत कोणत्याही राजकीय व्यक्तीनं आमच्या कुटुंबाला भेटायला येऊ नये अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
नसरापूर अत्याचार प्रकरणात क्रूरकर्मा भीमाजी कांबळेनी एकीकडे त्याची गुन्ह्याची कबुली दिलीय. तर दुसरीकडे त्यानं निर्लज्जपणाचा कळस गाठत कोर्टात अजब दावाही केला. शुक्रवारी 4 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून त्यानं तिची हत्या केली होती, या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला असून आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी होतेय. तर दुसरीकडे आरोपीचा निर्लज्जपणा समोर आला आहे, एवढा क्रूरपणा करूनही किरकोळ मारामारीसाठी अटक केल्याचा अजब दावा या क्रूरकर्मानं कोर्टात केला.
आरोपी भीमाजी कांबळेला कोर्टासमोर हजर केल्यानंतर त्याचा निर्लज्जपणा समोर आला. मला किरकोळ मारामारीसाठी अटक केल्याचा अजब दावा आरोपीचा कोर्टात केला. तुमचं प्रकरण काय आहे? तुम्हाला माहिती आहे का? कोर्टानं आरोपीला विचारलं. ही मारामारीची किरकोळ केस असल्याचं आरोपीनं सांगितलं.
दरम्यान या प्रकरणात कोर्टानं पोलिसांना देखील झापलं, रिमांड कॉपीमध्ये जुन्हे गुन्हे न टाकल्यानं कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर कोर्टानं पोलिसांनी 15 मिनिटं दिलेत, त्यानंतर पोलिसांनी रिमांड कॉपी बदल्यात आली.
नराधमानं कोर्टात अजब दावा केला असला तरी आज पोलीसी खाक्या मिळाल्यानंतर त्यानं गुन्ह्याची कबुली दिल्याची माहिती आहे. चिमुकलीला खाऊ देतो आणि वासरू दाखवतो असं सांगून गोठ्यात नेलं आणि तिच्यावर अत्याचार केल्याचं या क्रूरकर्मानं सांगितलं, त्यामुळे त्याला तात्काळ फाशी देण्याची मागणी होतेय. तसंच शक्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीचीही मागणी जोर धरू लागली आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगानं देखील या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात कडक कारवाईचे आदेश महिला आयोगानं दिले आहेत. तर दुसरीकडे आरोपीला मृत्यूदंडाशी शिक्षा द्यावी अशी शिफारस करणार असल्याचं राज्य बाल हक्क आयोगानं सांगितलंय. मुख्यमंत्र्यांनी पीडितेच्या वडिलांशी संवाद साधलाय, नराधमाला मृत्यूदंड देण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं, तर दुसरीकडे कायद्याचा धाक निर्माण व्हावा यासाठी पोलिसांनी आणि सरकारनं प्रयत्न करावेत असं मत रोहित पवारांनी व्यक्त केले. पीडित मुलीच्या वडिलांच्या आवाहनानंतर राजकीय नेत्यांनी त्यांचा भोरचा दौरा रद्द केलाय. माधुरी मिसाळ आणि मनोज जरांगे यांनी नसरापूरचा दौरा रद्द केलाय. तर दुसरीकडे आरोपीला या प्रकरणात पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीय, तसंच त्याला तात्काळ फाशी देण्यात यावी अशीही मागणी होतेय, त्यामुळे हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यात येणार का? तसंच आरोपीवर कोणती कारवाई हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.