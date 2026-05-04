Nasrapur crime News : 3 मे 2019 ते 1 मे 2026... यामुळे नराधम आरोपी भीमराव कांबळे दोन महिलांवर अत्याचार करुनही निर्दोष सुटला

Nasrapur Crime News : एका निरपराध व्यक्तीला शिक्षा भोगावी लागण्यापेक्षा शंभर दोषी सुटलेले बरे, अशा पद्धतीचा युक्तीवाद न्यायालयात केला जातो. पण जेव्हा दोषी सुटतात तेव्हा ते आणखी किती गुन्हे करणार याबाबत न्यायालय शाशंक असतं. असाच काहीसा प्रकार नसरापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात घडला आहे. 3 मे 2019 ते 1 मे 2026 ही फक्त तारीख नाही तर हा तो काळ आहे जेव्हा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला आरोपी भीमराव कांबळे सारखा नराधम मुक्त फिरत होता. नसरापूर येथे सुट्टीत आजोळी आलेल्या 4 वर्षांच्या चिमुकलीवर नराधम भीमराव कांबळेने लैंगिक अत्याचार केला. 'गाईचं वासरु दाखवतो', सांगत त्याने पीडित मुलीला गोठ्यात नेलं. तिथे तिच्यावर अत्याचार केला. हा नराधम एवढ्यावरच थांबला नाही तर त्याने चिमुकलीची दगडाने ठेचून हत्या केली. त्यानंतर मृतदेह शेणात लपवला. ही घटना घडली 1 मे 2026 रोजी.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला आरोपी 65 वर्षांचा असून याअगोदरही त्याने लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे केल्याचा रेकॉर्ड पोलीस ठाण्यात आहे. भीमराव कांबळेने या आधी स्वतःच्या सख्या भावाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. हा प्रकार 1998 साली घडला. पण या प्रकरणातून आरोपी भीमराव कांबळे काही वर्षाने निर्दोष सुटला.
भीमराव कांबळे हा पहिल्या घटनेतून निर्दोष सुटला. त्यानंतर तो आपल्या मूळगावी म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील साळवडे येथे गेला. 2015 मध्ये आरोपी भीमराव कांबळेने आपल्याच नात्यातील एका 17 वर्षांच्या मुलीवर अतिप्रसंग करुन लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच तिला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला.
तर घटना अशी की या पीडित तरुणीच्या घरातील मंडळी शेतात गेली असताना आरोपी भीमराव कांबळे तिला, आपल्याला टीव्ही लावता येत नाही त्यामुळे घरी येऊन टीव्ही लावून जा असं सांगत होता. सुरुवातीला बराच वेळ पीडित तरुणीने त्याला नकार दिला. मात्र आपल्या वडिलांच्याच वयाचा असल्याकारणाने ती पीडित तरुणी टीव्ही लावण्यासाठी घरी गेली. तेव्हाच दरवाजा बंद करुन आरोपी भीमराव कांबळेने तिच्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. तरुणीला खाली पडलं मात्र त्यानंतर तरुणीने झटापट करुन दरवाजा उघडून तेथून पळ काढला. आणि ती थेट शेतावर जिथे तिचे आई-वडिल, भाऊ शेतात काम करत होती. तिथे तिने घडलेला हा सगळा प्रकार सांगितला.
शेजारी राहणाऱ्या महिलेने पीडित तरुणीने घाबरात घरातून पळून जाताना पाहिली होती. तिच्यानंतर आरोपी भीमराव कांबळे देखील तिथून पळून गेला. या घटनेचे साक्षीदार म्हणून या घटनेतील पीडित तरुणी, पीडित तरुणीची आई, शेजारील महिला आणि तपास करणारे पोलीस अधिकार होते. मात्र ठोस पुरावे की, घटना 3 च्या सुमारास घडली. किंवा तरुणीच्या वयाची ओळख पटवणारा तिचा शाळेतील दाखला ग्राह्य धरला नाही. एवढंच नव्हे तर न्यायालयाने आरोपीने पीडितेला घरातील कोयत्याची दाखवलेली भीती देखील ठोस पुरावा न ठरल्यामुळे पुणे सत्र न्यायालयाने युक्तीवाद करुन आरोपी भीमराव कांबळे मुक्त सुटला. धक्कादायक बाब म्हणजे या घटनेचा निकाल लागला ती तारीख होती 3 मे 2019.
आरोपीच्या विकृतपणामुळे त्याच्या मूळ गावातील ग्रामस्थांनी ठराव करून त्याला २० वर्षांपूर्वीच गावबंदी केली होती, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आरोपी भीमराव कांबळे हा मूळचा पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील साळवडे या गावचा होता. तेथून त्याला हाकलण्यात आल्यानंतर तो नसरापूर परिसरात वास्तव्य करीत होता.
जर आरोपी भीमराव कांबळेला त्या घटनेत कठोर शिक्षा झाली असती तर आज पुण्यातील नसरापूर येथील 4 वर्षांची चिमुकली वाचली असती. 2019 ते 2026 या 7 वर्षाच्या काळात त्याने अनेक महिलांचं लैगिक शोषण केलं. आरोपीचे त्याच्या गावातील महिलांशी वर्तन आक्षेपार्ह होते. कुटुंबातील; तसेच गावातील अनेक महिलांचा विनयभंग केल्याच्या घटनाही त्या काळात घडल्या होत्या. जर तेव्हा नराधमाला शिक्षा झाली असतील तर आज पीडित चिमुकली जिवंत असती.